Slovenská hvězda nadchla fanoušky. Úchvatným sólem rozhodla zápas

Největší slovenská hokejová hvězda současnosti znovu nadchla fanoušky. Juraj Slafkovský nádherným gólem rozhodl v NHL o vítězství Montrealu.
Jednadvacetiletý útočník potvrdil výbornou formu, ve čtyřech z posledních pěti zápasů zapsal víc než jeden bod.
Proti Carolině se poprvé blýskl v páté minutě, kdy jeho parádní souhru s Ivanem Děmidovem zakončil přesně Oliver Kapanen.
Montreal díky tomu vedl už 2:0, jenže ještě v první třetině domácí otočili třemi zásahy během čtyř minut.
To nejlepší si ale jednička z draftu 2022 schovala na 52. minutu. Za vyrovnaného stavu 5:5 vzal rodák z Košic puk ve vlastním obranném pásmu, projel celým kluzištěm, obešel přitom tři bránící soupeře a z velkého úhlu procpal střelu do sítě překvapeného Brandona Bussiho.
Vítězství Canadiens, za které odchytal celý zápas český gólman Jakub Dobeš, pak pečetil gólem na 7:5 do prázdné branky Lane Hutson.
„Bláznivý zápas,“ smál se po utkání Slafkovský, vyhlášený první hvězdou střetnutí.
„Padlo hodně gólů a jsem rád, že jsme to zvládli. Tady se nehraje jednoduše, v této sezoně předvádějí velmi dobrý hokej,“ chválil soupeře, který je ve Východní konferenci o jednu příčku a jeden bod nad čtvrtým Montrealem.
Navíc na ledě Hurricanes se jeho celku dlouhodobě nedaří, vyhrál na něm poprvé od 7. dubna 2016.
„O to víc nás tohle vítězství těší,“ rozplýval se Slafkovský. „Jak jsem řekl, hraje se tady fakt těžko. Byl to zápas nahoru dolů, je skvělé, že jsme to otočili a dovedli do úspěšného konce,“ doplnil.
K úspěchu přispěl navíc i třemi bodyčeky a pěti zblokovanými střelami. Na ledě strávil přes devatenáct minut, z útočníků soupeře měl vyšší icetime jen kapitán Nick Suzuki.
Slafkovský nasbíral v této sezoně ve 40 duelech už 30 bodů za čtrnáct gólů a šestnáct asistencí a měl by překonat své maximum, kterým je 51 bodů (18+33) z minulého ročníku.