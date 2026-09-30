Slovan Bratislava v české extralize má smysl. Teď přijdou na řadu konkrétní otázky

Zástupci klubů hokejové extraligy se na valné hromadě shodli, že se budou zabývat myšlenkou účasti Slovanu Bratislava v české nejvyšší soutěži. Představitelé devítinásobného slovenského mistra jim dnes představili svou vizi. Funkcionáři českých klubů chtějí nashromáždit další informace, uvedla Asociace profesionálních klubů ledního hokeje na svém webu.
Zástupci klubů mají za to, že záměrem má smysl se dále zabývat. Ekonomické náležitosti případné účasti Slovanu v extralize nyní nebudou zveřejňovat.
„Dnešní jednání nebylo rozhodováním o vstupu Slovanu do extraligy. Kluby se shodly na tom, že pro další diskusi potřebují podrobnější podklady a komplexní sportovní, ekonomické, marketingové, technické i právní souvislosti. Na jejich základě bude možné odpovědně posoudit, zda má smysl v této debatě pokračovat,“ uvedl prezident asociace Jan Tůma.
Nyní chtějí kluby získat další informace a vyhodnotit, co by účast slovenského klubu pro extraligu znamenala.
Pak se případně k jednání o Slovanu vrátí. Přechod slovenského týmu by musely schválit také oba národní svazy.
„Dnešní setkání vnímáme jako příležitost otevřít toto téma a začít se zabývat konkrétními otázkami, které s případným působením Slovanu v české extralize souvisejí,“ řekl generální manažer Slovanu Lukáš Havlíček.
„Věříme, že bylo důležité, aby kluby viděly, kdo za naším klubem stojí, a abychom mohli společně zahájit práci na dalších krocích,“ prohlásil.
Slovan vyhrál slovenskou extraligu naposledy v roce 2022, ve sbírce má také jeden titul z federální éry. V minulém desetiletí působil sedm sezon v Kontinentální hokejové lize.
Zájem o připojení k české extralize měl už několikrát. V roce 2011 kluby vstup Slovanu a dalšího zájemce Košic odmítly, znovu vedení české extraligy o bratislavském celku jednalo v roce 2015.
Dlažební kostky, hořící stromy. Studentské protesty se zvrhly v čirou agresi
Francouzská policie v úterý zadržela přes čtyři stovky většinou nezletilých osob. Studentské blokády a protesty na středních školách totiž vyústily ve střety s policií. Studenti zapalovali odpadkové koše či stromy a vrhali dlažební kostky nebo granáty se slzným plynem. Policie podle agentury AFP reagovala použitím obušků a slzného plynu.
Volkswagen kvůli škrtům vypoví v Německu téměř všechny kolektivní smlouvy
Německý automobilový koncern Volkswagen přezkoumá budoucí mzdovou dohodu s odborovým svazem IG Metall a k 31. prosinci letošního roku vypoví několik stávajících kolektivních smluv, aby získal větší prostor pro plánované snižování počtu zaměstnanců. Odbory oznámený krok označily za velké zklamání a pohrozily vyhrocením sporu včetně stávek, uvedla ve středu agentura Reuters.
ŽIVĚ Chybí nám 27 miliard dolarů na letošní válečné výdaje, uvedl ukrajinský premiér
Ukrajinská vláda se snaží pokrýt výpadek ve financování svých válečných výdajů ve výši 27 miliard dolarů (581 miliard korun), aby mohla pokračovat v bojových operacích i v roce 2027. Celkové náklady na vedení Ruskem rozpoutané války letos na straně Ukrajiny dosáhnou 155 miliard dolarů (3,3 bilionu korun). Podle agentury Reuters to ve středu uvedl ukrajinský premiér Serhij Koreckyj.
Středa byla nejteplejším dnem babího léta. Podobný den se už ale nečeká
Středa byla nejteplejším dnem letošního babího léta, uvedli meteorologové. Na dvou místech naměřili přes 26 stupňů Celsia. Na dalších osmi stanicích pak teploměr ukázal letních 25 stupňů a víc, napsal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na síti X. Na Šumavě na třech stanicích padly teplotní rekordy pro 30. září, řekl Vojtěch Umlauf z ČHMÚ.
„Vražedný Kreml selhává.“ Ministři ohrožených zemí ostře reagují na Putinova muže
Ve středu Estonci oznámili, že za srpnovým požárem v jedné z tamních zbrojních firem – vyrábějící i pozemní drony pro Ukrajinu – stojí ruské tajné služby. To vše v době, kdy Evropa aktivně řeší, co bude dalším cílem ruské „hybridní“ kampaně a jak se proti ní bránit. Zpravodaj Aktuálně.cz hovořil v Pobaltí se dvěma ministry o tom, co místním hrozí a jaká bude jejich odpověď na ruské provokace.