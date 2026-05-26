26. 5. Filip
Slováky připravili o postup Švédové, do play off se prodrali i Američané

ČTK

Švédové zvítězili v přímém souboji o play off nad Slovenskem 4:2 a postoupili ze 4. místa do čtvrtfinále. Obhájci zlata z USA uspěli v přímém souboji o postup do čtvrtfinále s Rakušany (4:1) , ve skupině skončí čtvrtí.

Andrej Kollár a Lucas Raymond v zapase MS 2026 Švédsko - Slovensko
Foto: REUTERS
Aktualizujeme…

Mistrovství světa hokejistů:

Skupina A (Curych):

USA - Rakousko 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 6. Clifton (Borgen, Steeves), 7. Ufko (Novak), 22. Cotter (Olivier, Borgen), 32. M. Tkachuk (Coronato, Leonard) - 37. Schwinger (Maier, Wallner). Rozhodčí: Brander, Kaukokari - Hautamäki (všichni Fin.), Davidonis (Lot.). Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Diváci: 9126.

USA: Cooley - Faulk, Lindgren, Borgen, Lohrei, Clifton, Carlile, Ufko - M. Tkachuk, Coronato, O. Moore - I. Howard, Hagens, Steeves - Olivier, Sasson, Cotter - Leonard, Nelson, Plante - Lafferty. Trenér: Granato.

Rakousko: Tolvanen - Wolf, Unterweger, Nickl, Biber, Maier, Hackl, Stapelfeldt, Schnetzer - Schneider, Nissner, Harnisch - Thaler, Rohrer, P. Huber - Neubauer, M. Huber, Kolarik - Scherzer, Wallner, Schwinger. Trenér: Bader.

Tabulka:

1.

Švýcarsko

6

6

0

0

0

35:5

18

2.

Finsko

6

6

0

0

0

29:7

18

3.

Lotyšsko

7

4

0

0

3

24:17

12

4.

USA

7

3

1

0

3

25:21

11

5.

Německo

7

3

0

1

3

23:22

10

6.

Rakousko

7

3

0

0

4

17:29

9

7.

Maďarsko

7

1

0

0

6

14:38

3

8.

Velká Británie

7

0

0

0

7

7:35

0

Skupina B (Fribourg):

Švédsko - Slovensko 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 17. Frondell (J. Persson, Ekholm), 23. Silfverberg (Grundström, Larsson), 31. Stenberg (Raymond, V. Björck), 59. Ekman-Larsson - 5. Chromiak (A. Sýkora, P. Koch), 37. Hrivík (Faško-Rudáš, Rosandič). Rozhodčí: Ondráček II (ČR), Wannerstedt (Nor.) - Birkhoff (Kan.), Ondráček I (ČR). Vyloučení: 4:3. Využití: 0:1. Diváci: 6143.

Švédsko: Hellberg - Ekholm, Brännström, Ekman-Larsson, A. Johansson, J. Persson, J. Larsson, Hägg - Raymond, V. Björck, Stenberg - L. Karlsson, J. de la Rose, Heineman - Holmström, Sundqvist, Frondell - Silfverberg, Asplund, Grundström - Jack Berglund. Trenér: Hallam.

Slovensko: Hlavaj - Gajdoš, Rosandič, Kmec, P. Koch, Kňažko, Štrbák, Radivojevič - Faško-Rudáš, M. Pospíšil, K. Pospíšil - Okuliar, Hrivík, Liška - Chromiak, Čederle, A. Sýkora - Mešár, Kollár, Nauš - Petrovský. Trenér: Országh.

Tabulka:

1.

Kanada

6

5

1

0

0

30:11

17

2.

Norsko

7

4

1

1

1

25:14

15

3.

Česko

6

4

0

1

1

17:14

13

4.

Švédsko

7

4

0

0

3

27:16

12

5.

Slovensko

7

3

1

0

3

21:19

11

6.

Dánsko

7

1

1

1

4

15:26

6

7.

Slovinsko

7

1

1

1

4

13:25

6

8.

Itálie

7

0

0

1

6

5:28

1

Residents wander around a site of a Russian attack in Kyiv
ŽIVĚ Ukrajinci vystopovali osmnáctiletého špiona. Informoval Rusy o účinku úderů na Kyjev

Ukrajinská tajná služba (SBU) oznámila, že v Kyjevě zadržela 18letého mladíka podezřelého z toho, že Rusku pomáhal vyhodnocovat následky víkendového rozsáhlého útoku na ukrajinské hlavní město. Rusko v noci na neděli vyslalo proti Ukrajině 600 dronů a 90 raket. Útok, který směřoval především na Kyjev, si podle Ukrajiny vyžádal čtyři mrtvé a skoro stovku raněných civilistů.

Ruský raketový systém Orešnik během zimního cvičení v Bělorusku
Blamáž za miliardy. Superzbraň Kremlu se nejspíš zřítila na ruské pozice

Ruské síly o víkendu pravděpodobně neodpálily pouze jednu balistickou raketu Orešnik, ale hned dvě. Zatímco první z nich zasáhla město Bila Cerkva v Kyjevské oblasti, druhá zřejmě selhala a zřítila se do okupované části Doněcké oblasti. Ve své analýze na to v úterý upozornil americký Institut pro studium války (ISW).

Děti se osvěžují ve fontáně v Čechových sadech; Praha, 26. května 2026.
Tropická vedra neustupují, teplotní rekord padl na 47 místech Česka

V Česku v úterý již čtvrtým dnem po sobě padaly teplotní rekordy, nové maximum pro 26. květen činí nově celkem 47 ze 171 míst, kde se dlouhodobě měří. Nejvyšší teplotu meteorologové zaznamenali znovu v Doksanech na Litoměřicku, kde bylo nejtepleji už v sobotu a v neděli. V úterý tam teploměr ukázal 32,7 stupně Celsia.

