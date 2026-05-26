Slováky připravili o postup Švédové, do play off se prodrali i Američané

Švédové zvítězili v přímém souboji o play off nad Slovenskem 4:2 a postoupili ze 4. místa do čtvrtfinále. Obhájci zlata z USA uspěli v přímém souboji o postup do čtvrtfinále s Rakušany (4:1) , ve skupině skončí čtvrtí.
Aktualizujeme…
Mistrovství světa hokejistů:
Skupina A (Curych):
USA - Rakousko 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)
Branky a nahrávky: 6. Clifton (Borgen, Steeves), 7. Ufko (Novak), 22. Cotter (Olivier, Borgen), 32. M. Tkachuk (Coronato, Leonard) - 37. Schwinger (Maier, Wallner). Rozhodčí: Brander, Kaukokari - Hautamäki (všichni Fin.), Davidonis (Lot.). Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Diváci: 9126.
USA: Cooley - Faulk, Lindgren, Borgen, Lohrei, Clifton, Carlile, Ufko - M. Tkachuk, Coronato, O. Moore - I. Howard, Hagens, Steeves - Olivier, Sasson, Cotter - Leonard, Nelson, Plante - Lafferty. Trenér: Granato.
Rakousko: Tolvanen - Wolf, Unterweger, Nickl, Biber, Maier, Hackl, Stapelfeldt, Schnetzer - Schneider, Nissner, Harnisch - Thaler, Rohrer, P. Huber - Neubauer, M. Huber, Kolarik - Scherzer, Wallner, Schwinger. Trenér: Bader.
Tabulka:
1.
Švýcarsko
6
6
0
0
0
35:5
18
2.
Finsko
6
6
0
0
0
29:7
18
3.
Lotyšsko
7
4
0
0
3
24:17
12
4.
USA
7
3
1
0
3
25:21
11
5.
Německo
7
3
0
1
3
23:22
10
6.
Rakousko
7
3
0
0
4
17:29
9
7.
Maďarsko
7
1
0
0
6
14:38
3
8.
Velká Británie
7
0
0
0
7
7:35
0
Skupina B (Fribourg):
Švédsko - Slovensko 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)
Branky a nahrávky: 17. Frondell (J. Persson, Ekholm), 23. Silfverberg (Grundström, Larsson), 31. Stenberg (Raymond, V. Björck), 59. Ekman-Larsson - 5. Chromiak (A. Sýkora, P. Koch), 37. Hrivík (Faško-Rudáš, Rosandič). Rozhodčí: Ondráček II (ČR), Wannerstedt (Nor.) - Birkhoff (Kan.), Ondráček I (ČR). Vyloučení: 4:3. Využití: 0:1. Diváci: 6143.
Švédsko: Hellberg - Ekholm, Brännström, Ekman-Larsson, A. Johansson, J. Persson, J. Larsson, Hägg - Raymond, V. Björck, Stenberg - L. Karlsson, J. de la Rose, Heineman - Holmström, Sundqvist, Frondell - Silfverberg, Asplund, Grundström - Jack Berglund. Trenér: Hallam.
Slovensko: Hlavaj - Gajdoš, Rosandič, Kmec, P. Koch, Kňažko, Štrbák, Radivojevič - Faško-Rudáš, M. Pospíšil, K. Pospíšil - Okuliar, Hrivík, Liška - Chromiak, Čederle, A. Sýkora - Mešár, Kollár, Nauš - Petrovský. Trenér: Országh.
Tabulka:
1.
Kanada
6
5
1
0
0
30:11
17
2.
Norsko
7
4
1
1
1
25:14
15
3.
Česko
6
4
0
1
1
17:14
13
4.
Švédsko
7
4
0
0
3
27:16
12
5.
Slovensko
7
3
1
0
3
21:19
11
6.
Dánsko
7
1
1
1
4
15:26
6
7.
Slovinsko
7
1
1
1
4
13:25
6
8.
Itálie
7
0
0
1
6
5:28
1
Postupová matematika: Je jasno. Tři body přiřadí Česku schůdného a nezvyklého soupeře
Už od soboty mají čeští hokejisté na mistrovství světa jistý postup ze skupiny B do čtvrtfinále. Rozhoduje se, z jaké pozice do play off půjdou. Po těžké pondělní porážce 1:4 s Nory se zdálo, že na druhé místo už Češi nedosáhnou. Jenže teď jsou zase zpátky ve hře o to, aby se v klíčovém zápase turnaje vyhnuli nejsilnějším soupeřům.
ŽIVĚ Ukrajinci vystopovali osmnáctiletého špiona. Informoval Rusy o účinku úderů na Kyjev
Ukrajinská tajná služba (SBU) oznámila, že v Kyjevě zadržela 18letého mladíka podezřelého z toho, že Rusku pomáhal vyhodnocovat následky víkendového rozsáhlého útoku na ukrajinské hlavní město. Rusko v noci na neděli vyslalo proti Ukrajině 600 dronů a 90 raket. Útok, který směřoval především na Kyjev, si podle Ukrajiny vyžádal čtyři mrtvé a skoro stovku raněných civilistů.
Blamáž za miliardy. Superzbraň Kremlu se nejspíš zřítila na ruské pozice
Ruské síly o víkendu pravděpodobně neodpálily pouze jednu balistickou raketu Orešnik, ale hned dvě. Zatímco první z nich zasáhla město Bila Cerkva v Kyjevské oblasti, druhá zřejmě selhala a zřítila se do okupované části Doněcké oblasti. Ve své analýze na to v úterý upozornil americký Institut pro studium války (ISW).
„Bezohledná“ ikona Číny v maléru. Když dobyla svět, pomlouvaly ji, teď slzami dojala Paříž
Měla být jednou z vladařek světového tenisu, získala olympijské zlato a došla do finále Australian Open. V poslední době ale čínská superstar Čeng Čchin-wen zabředá do stále svízelnější situace. Po porážce v prvním kole Roland Garros se rozplakala na tiskové konferenci. Čeká ji tvrdý pád.
Tropická vedra neustupují, teplotní rekord padl na 47 místech Česka
V Česku v úterý již čtvrtým dnem po sobě padaly teplotní rekordy, nové maximum pro 26. květen činí nově celkem 47 ze 171 míst, kde se dlouhodobě měří. Nejvyšší teplotu meteorologové zaznamenali znovu v Doksanech na Litoměřicku, kde bylo nejtepleji už v sobotu a v neděli. V úterý tam teploměr ukázal 32,7 stupně Celsia.