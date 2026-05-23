Slováky dráždí řeči o lepších Češích: Mýlíte se, chtějí ukázat. Bude divadlo i válka

Poprvé od roku 2023 dojde na hokejovém mistrovství světa k souboji Česka se Slovenskem. A ten zůstává i po 33 letech od rozdělení společné republiky speciální. Když Slováci slyší, že za Čechy zaostávají, pořád je to zaručeně popíchne.
„Každý říká, že Češi jsou lepší, a to nás motivuje. Chceme ukázat, že se mýlí,“ spustil v dějišti šampionátu slovenský obránce Samuel Kňažko, který v české extralize nastupuje za Vítkovice.
Celkem mají Slováci v kádru devět hokejistů z nejvyšší české soutěže a vazby na sousedy u nich najdete i jinde.
Třeba hlavní kouč Vladimír Országh pamatuje několik derby ze šampionátů krátce po přelomu milénia, která zažil jako hráč. Na trenérských pozicích zase ještě donedávna v Česku působil.
„Pro lidi na Slovensku i v Česku to vždycky bude velké derby. Kluci to vnímají úplně stejně. Možná už to nemá takové grády jako krátce po rozdělení republiky, ale pořád jde o výjimečný zápas,“ podotkl.
Ve Švýcarsku přitom oba týmy sdílejí stejný hotel v Bernu, odkud k zápasům do Fribourgu dojíždějí.
„Když jsme se viděli na snídani, s klukama jsme si říkali, že až do zápasu se spolu nebudeme bavit,“ zasmál se Andrej Kollár. Forvard zná z angažmá v Brně české hráče Jana Ščotku a Jakuba Fleka.
„Mezi Čechy a Slováky je pořád rivalita, živí ji hlavně fanoušci. Ale i pro mě to bude zajímavý zápas,“ přiznal Kollár.
Fanoušků z Česka i Slovenska je ve Švýcarsku mnoho, sedmiapůltisícová hala bude pro dnešní utkání od 16:20 naplněná. Z pohledu atmosféry má jít o nejlepší duel fribourgské skupiny.
Výsledek federálního derby bude navíc velmi důležitý pro vývoj ve skupině. Ve hře je postup do čtvrtfinále, případně co nejlepší pozice pro nasazení do play off.
„Víme dobře, jaký je český hokej. Je tam hodně defenzivy a bude se hrát tvrdě. Mají výborné hráče. Očekávám, že to bude skvělé divadlo. Zároveň to bude válka, do níž musíme jít naplno,“ burcoval Kňažko.
Zatímco před turnajem se na Slovensku skloňovalo i téma možného boje o záchranu v elitní divizi MS, nyní jsou svěřenci trenéra Országha v úplně jiném rozpoložení.
I jako nejmladší tým šampionátu zvládli všechny čtyři souboje s papírově slabšími soupeři vítězně. Zdolali Nory, Italy, Slovince i Dány.
„Jsme v situaci, v jaké jsme chtěli být. Nepřijeli jsme se jen zúčastnit. Chceme něčeho dosáhnout, zatím se nám to daří a jdeme s pokorou dál,“ řekl Országh.
V roce 2003 zažil jako obránce na MS v Helsinkách velký průlom. Slováci tam v utkání o bronz Čechy vůbec poprvé v historii na šampionátu porazili.
„Radovali se, jako by celý turnaj vyhráli. Jsou to takoví šašci,“ prohlásil tehdy slavně český útočník David Výborný. V té době byla vzájemná rivalita možná nejostřejší.
Další vítězství přidali Slováci už jen dvakrát - v osmifinálové skupině MS 2007 v Moskvě a v semifinále MS 2012 v Helsinkách pod vedením českého trenéra Vladimíra Vůjtka.
To Češi mají výher třináct. A pokud dnes ve Fribourgu přidají čtrnáctou, výrazně se přiblíží čtvrtfinálové jistotě.
