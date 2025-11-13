Slovák mával hokejkou, pak předvedl fantastické zakončení. Tak se to dělá, zářil kouč

"Nikdy jsem nebyl střelcem nebo produktivním hráčem. Jsem za to rád, hattrick jsem dal pravděpodobně poprvé v kariéře," smál se Nemec.
"Ale důležitější je samozřejmě týmová výhra," přidal zadák, který vstupoval do utkání s jedním vstřeleným gólem v této sezoně.
New Jersey smazalo v Chicagu třikrát jednogólové manko a dvakrát právě díky trefám Nemce.
Spoluhráč Ondřeje Paláta vyrovnal v závěru druhé třetiny na 1:1 a gólem v 57. minutě poslal zápas do prodloužení.
Nezapomenutelný večer korunoval slovenský bek v čase 63:28. Na útočné modré čáře převzal puk po přihrávce brankáře Jacoba Markströma a z úniku rozhodl fantastickou střelou přesně do horního růžku.
"Mával na mě hokejkou, byl úplně volný," popsal švédský gólman vítěznou akci. "Přihrávka byla pomalejší, musel na puk chvíli počkat, ale byl to jeho večer," doplnil omaskovaný muž.
Nemcův výkon ocenil také trenér Devils Sheldon Keefe. "Ukázal útočníkům, jak se to dělá," dal kouč Slováka za příklad.
"U všech tří gólů se pohyboval na místě útočníka. Je dobře, že si dokázal najít prostor a že dokázal akce zakončit. Pracovali jsme dnes ráno na tom, aby byli obránci aktivnější a podporovali útok. Je zřejmé, že dával pozor," chválil.
Český gólman Daniel Vladař pomohl v NHL hokejistům Philadelphie třiceti zákroky k zisku bodu za prohru s Edmontonem 1:2 v prodloužení a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu.
Vladař inkasoval jako první, zpoza mezikruží jej překonal v závěru první třetiny Evan Bouchard.
Skóre vyrovnal ve 36. minutě z přesilové hry Matvei Mičkov a hráči Philadelphie se radovali po teči Travise Konecného 24 vteřin před koncem třetí třetiny z gólu. Rozhodčí ale branku neuznali kvůli ofsajdu.
"Nikdo na ledě netušil, že šlo o ofsajd. Mrzí mě to," uvedl Owen Tippett, jenž se postavením mimo hru provinil.
"Udrželi jsme krok se silným týmem a zbývalo už jen nějakých dvacet sekund. Myslím si, že bychom výhru ubránili. O to víc to bolí," kál se.
Minutu před neuznaným gólem se vyznamenal i Vladař, který podržel tým při šanci Connora McDavida.
Při trefě v prodloužení už neměl nárok. Po ztrátě puku na něj ujížděli dva hráči Edmontonu a Jack Roslovic zakončil přečíslení ranou do odkryté branky.
Další český gólman Karel Vejmelka se oklepal z minulého utkání, ve kterém inkasoval šestkrát. Ve středu chytil sedmnáct střel a dovedl Utah k vítězství 5:2 nad Buffalem.
Překonal ho jen Isak Rosen, jenž zajistil Sabres dvoubrankový náskok. V polovině utkání snížil Nick DeSimone a ve třetí třetině završil Utah obrat čtyřmi góly.
New York Rangers potvrdili, že jsou v této sezoně nejlepším týmem NHL v zápasech venku. Na ledě Tampy Bay, která hrála bez elitního obránce Victora Hedmana, zvítězili 7:3.
O pátou venkovní výhru v řadě a celkově osmou z deseti utkání se zasloužili dvěma góly Will Cuylle a Vincent Trocheck. Na čtyři branky přihrál Arťom Panarin.
Výsledky NHL:
Chicago - New Jersey 3:4 v prodl. (1:0, 0:1, 2:2 - 0:1)
Branky: 19. Bedard, 44. Slaggert, 54. Lafferty - 40., 57. a 64. Nemec, 51. Mercer. Střely na branku: 20:37. Diváci: 17.268. Hvězdy zápasu: 1. Nemec, 2. J. Hughes (oba New Jersey), 3. Lafferty (Chicago).
Philadelphia - Edmonton 1:2 v prodl. (0:1, 1:0, 0:0 - 0:1)
Branky: 36. Mičkov - 20. Bouchard, 62. Roslovic. Střely na branku: 21:32. Vladař odchytal za Philadelphii celý zápas, inkasoval dvě branky z 32 střel a úspěšnost zásahů měl 93,8 procenta. Diváci: 18.480. Hvězdy zápasu: 1. Roslovic (Edmonton), 2. Vladař, 3. Mičkov (oba Philadelphia).
Utah - Buffalo 5:2 (0:1, 1:1, 4:0)
Branky: 31. DeSimone, 41. Peterka, 44. Crouse, 51. Schmaltz, 60. Keller - 6. a 27. Rosen. Střely na branku: 37:19. Vejmelka odchytal za Utah celý zápas, inkasoval dvě branky z 19 střel a úspěšnost zásahů měl 89,5 procenta. Diváci: 12.478. Hvězdy zápasu: 1. Peterka, 2. Crouse, 3. DeSimone (všichni Utah).
Tampa Bay - NY Rangers 3:7 (3:4, 0:1, 0:2)
Branky: 7. Sabourin, 14. Girgensons, 18. Guentzel - 2. a 58. Cuylle, 39. a 46. Trocheck, 4. Miller, 8. Lafreniere, 17. Borgen. Střely na branku: 36:21. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Trocheck, 2. Panarin (oba NY Rangers), 3. Sabourin (Tampa Bay).