Slovák dal pořádně drahý gól. Bombou nadělal škodu za stovky tisíc

Domácí bek Erik Černák dal v zápase NHL mezi Tampou Bay a Minnesotou klíčový gól a přidal i nečekaný bonus. Jeho zásah odnesla branková kamera.
Hokej někdy připomíná šachy na ledě. Jindy spíš kulečník. A přesně to druhé platilo v Tampě, kde slovenský obránce Černák vstřelil jeden z nejbizarnějších gólů právě probíhající sezony NHL.
A z pohledu televizní produkce také jeden z nejdražších. Cena kvalitní brankové kamery se totiž šplhá až k 30 000 USD, což je skoro 700 000 korun.
„Tohle byl gól, který se prostě nedá naplánovat,“ kroutili hlavou komentátoři po situaci, která rozhodla duel mezi Tampou Bay a Minnesotou.
Zápas se lámal v závěru třetí třetiny. Tampa dokázala srovnat stav z 1:3 na 3:3, ale výsledek byl pořád na hraně. Pak přišel moment, který by nevymyslel ani hollywoodský scenárista.
Při dlouhém nahození přes celé kluziště puk narazil na zadní mantinel a odrazil se směrem k brankáři Minnesoty Filipu Gustavssonovi. Švéd situaci podcenil. Místo klidného zákroku mu kotouč projel mezi betony a zůstal ležet v brankovišti.
A právě tam číhal Černák.
„Viděl jsem, že puk zůstal volný. Už jsem jen doufal, že se ke mně odrazí,“ popsal slovenský bek klíčový okamžik.
Puk zamířil přímo k Černákovi a košický rodák ho bez váhání poslal do odkryté branky. Gól přišel dvě minuty a 53 sekund před koncem duelu a definitivně zlomil odpor Minnesoty. Tampa nakonec zvítězila 6:3.
Jenže tím příběh neskončil.
Černákova rána byla tak přesná, že kromě brankáře odnesla i technika za brankou. Puk zasáhl brankovou kameru, jejíž zkáze nedokázal zabránit ani ochranný kryt. Při rychlosti přes 150 km/h má totiž puk energii, která snímacího zařízení notně počechrá.
„Tohle byla hodně drahá střela,“ zaznělo s nadsázkou v přenosu.
Jak se později ukázalo, nešlo jen o efektní moment. Černákův výkon byl po utkání po zásluze odměněn, slovenský obránce byl vyhlášen první hvězdou zápasu.
Češi jsou pro Iry před baráží záhadou. Přesto u soupeře budí velký respekt
Trenér irských fotbalistů Heimir Hallgrímsson připustil, že český tým je pod novým koučem Miroslavem Koubkem nečitelný, chce se ale soustředit především na výkon svého mužstva.
ŽIVĚ Američané začnou příští rok vyrábět letouny F-35 pro českou armádu
Americká společnost Lockheed Martin začne s výrobou letounů páté generace F-35 pro českou armádu v roce 2027. Letouny F-35 nahradí v české armádě pronajaté stíhačky JAS-39 Gripen. První F-35 mají být hotové v roce 2029.
ŽIVĚ Zatím největší ukrajinský útok: na pobřeží Baltu hoří klíčový ruský přístav
Ukrajinské dronové útoky z noci na dnešek způsobily požár v ruském přístavu Usť-Luga v Baltském moři a připravily o dodávky elektřiny bezmála půl milionu lidí v příhraniční Belgorodské oblasti, uvedly ruské úřady. Protivzdušná obrana zničila 389 bezpilotních prostředků. Podle ruské státní tiskové agentury TASS se jednalo o největší útok v posledním roce.
Feministický aktivista i mladá dívka. Kdo jsou „teroristé“ z útoku na zbrojovku?
Policie v úterý zadržela tři osoby, které obvinila z účasti na žhářském útoku na halu zbrojovky v Pardubicích. Jednu osobu zatkli policisté na Slovensku, další dvě v Česku, kde je pardubický okresní soud poslal do vazby. Vinu nepřiznaly. Redakci Aktuálně.cz se ale na základě fotografií podařilo ztotožnit minimálně jednoho z členů.
KVÍZ: Kdo hrál hlavní roli? Znáte herecké tváře slavných filmů?
Bez skvělých herců a hereček by nevznikly skvělé filmové postavy. A naopak. V našem kvízu si můžete otestovat, jak dobře si pamatujete ty, kteří se objevili v českých i zahraničních snímcích, jež se nesmazatelně zapsaly do historie kinematografie. Víte, kdo hrál učitele Igora Hnízda, krásnou Maryšku nebo Forresta Gumpa?