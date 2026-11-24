Bývala hvězda NHL a zároveň jeden z nejslavnějších hokejových emigrantů Peter Šťastný promluvil v rozhovoru pro kanadskou televizi. Opřel se v něm do rodného Slovenska a jeho liknavého postoje k návratu Rusů na mistrovství světa. Popsal také, co ho drásá ze všeho nejvíce.
Peter Šťastný, prostřední ze známé hokejové trojice bratrů, oslavil v září 70. narozeniny. Žije střídavě v zámoří a na Slovensku, před pár dny se v Montrealu účastnil benefiční akce na podporu léčby rakoviny.
V rozhovoru pro kanadskou televizi TVA Sports se vyjádřil k tématu, které v posledních týdnech nejvíce hýbe světovým hokejem.
Podle rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu (CAS) mají Rusové právo vrátit se na světové šampionáty, odkud byli vyobcováni poté, co jejich prezident Vladimir Putin v únoru 2022 rozpoutal stále trvající válku na Ukrajině.
Jenže vícero hokejových národů se proti návratu Ruska bouří. Kanaďané odmítají reprezentaci sborné pustit na své území, a tak blížící se MS juniorů bude stejně bez ní.
„Rusové porušili všechna možná mezinárodní pravidla. Masově vraždí ukrajinské vojáky i nevinné civilisty, další lidé budou do konce života postižení,“ začal Šťastný.
„Proto s tím musí svět něco dělat. Nemůžeme se s nimi kamarádit. Musí se stáhnout až do chvíle, než bude mezi oběma zeměmi uzavřen kompletní mír,“ dodal.
Postoj kanadského premiéra Marka Curneyho, jenž od začátku neoblomně tvrdil, že na šampionátu juniorů v Kanadě ruský tým hrát nebude, kvitoval.
„Potěšil mě. Zaujal jasné stanovisko a když už premiér něco řekne, nemůžete ustoupit,“ pokračoval Šťastný.
Zcela opačné pocity má však z toho, jak se k věci staví „jeho“ Slovensko.
Lotyšsko, Česko, Švédsko, Finsko, Německo, Rakousko, Švýcarsko, Dánsko, Norsko, Kanada, Ukrajina, Francie, Polsko – hokejové svazy těchto zemí buď oznámily, že případné zápasy proti sborné budou bojkotovat, anebo návrat Ruska alespoň zkritizovaly.
Slovenský hokej uvedl, že rozhodnutí respektuje. Ministr sportu Rudolf Huliak dokonce prohlásil, že ho vítá, premiér Róbert Fico mluvil zase o tom, jak zlato z turnaje bez Ruska nemá žádnou cenu.
„Evropa má k tomu jasný postoj, výjimkou jsou jen Slováci a Rusové. Přivádí mě to k šílenství,“ reagoval Šťastný pro TVA Sports.
„Máme zkorumpovanou vládu – bývalé komunisty, socialisty a přátelé Kremlu. Už ani nevím, jak dlouho vedou zemi, kterou táhnou ke dnu. Navzdory tomu vždycky najdou způsob, jak vyhrát volby,“ postěžoval si.
V roce 1980 s mladším bratrem Antonem utekl z komunistického Československa skrze turnaj v Rakousku. Oba následně pronikli do NHL v dresu Québeku.
Starší Marián pak doma necelý rok snášel útrapy spojené s nelegální emigrací svých bratrů, než se mu s manželkou podařilo pláchnout také – přes Maďarsko a Jugoslávii. K Peterovi s Antonem se přidal do jedné útočné lajny.
Peter byl z nich nejúspěšnější, dodnes je považován za jednoho z nejlepších Evropanů, kteří kdy zámořskou soutěž hráli.
Na Kanadském poháru 1984 reprezentoval zemi „Javorového listu“, po převratu se v 90. letech představil na dvou turnajích jako hráč Slovenska. A v mužstvu se potkal s Miroslavem Šatanem, současným prezidentem slovenského hokeje.
„To je na tom všem ještě horší. Slovenský hokej vede můj bývalý spoluhráč a parťák z jednoho útoku. Je ve stejné řadě jako slovenský premiér – proruský. Je to neodpustitelné, je to hanba, je to trapné, všechno dohromady. A oni reprezentují moji zemi,“ posteskl si Šťastný.
Sám je zároveň bývalým politikem, neboť v letech 2004 až 2014 byl poslancem Evropského parlamentu.
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