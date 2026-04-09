9. 4. Dušan
Šlégr u reprezentace končí, řekl Hadamczik. Překvapený manažer se to dozvěděl z médií

Jiří Šlégr skončí po květnovém mistrovství světa ve funkci generálního manažera hokejové reprezentace. Šéf svazu Alois Hadamczik to řekl deníku Blesk. Šlégra, který se stane spolumajitelem litvínovského klubu, to překvapilo, uvedl pro server iDNES.cz.

Jiří ŠlégrFoto: Milan Kammermayer
„Výkonný výbor změnil názor. Nechce nikoho, kdo by byl vázaný v klubu," řekl Hadamczik k otázce Šlégrova pokračování u národního týmu.

Někdejší vynikající obránce Šlégr se stal generálním manažerem českého týmu předloni.

Olympijský šampion, mistr světa a vítěz Stanleyova poháru nahradil po zlatém domácím světovém šampionátu ve funkci Petra Nedvěda. O tom, že s ním svaz již nepočítá, se dnes dozvěděl z médií.

„Mně nikdo oficiálně ještě nic neřekl. Smlouva mi končí po mistrovství světa. Zájem pokračovat mám, ale pokud se výkonný výbor rozhodne, že skončím, a spojuje to s vlastnictvím klubu, tak to tak zřejmě dopadne," řekl Šlégr.

Reprezentace bude mít i nového trenéra. Radim Rulík, který dovedl hokejisty předloni v Praze ke světovému titulu, po šampionátu ve Švýcarsku střídačku národního mužstva opustí.

Od příští sezony povede extraligové Kladno. Otázkou nového realizačního týmu reprezentace by se měl zabývat výkonný výbor svazu příští čtvrtek 16. dubna.

Adepty na nového kouče jsou podle médií Zdeněk Moták, který v lednu převzal reprezentační dvacítku, a bývalý trenér Sparty Pavel Gross.

NATO Secretary General Mark Rutte Addresses MEPs At European Parliament

ŽIVĚ Spojenci NATO plní většinu požadavků USA, ze začátku ale někteří váhali, připouští Rutte

Podle generálního tajemníka NATO Marka Rutteho dělají spojenci téměř vše, co Američané žádají v souvislosti s podporou americko-izraelských útoků proti Íránu. Ohradil se tak proti kritice od prezidenta Trumpa. Je nicméně pravdou, že některé země zpočátku "trochu váhaly" s poskytováním podpory Spojeným státům, připustil ve čtvrtek Rutte během projevu v institutu Ronalda Reagana ve Washingtonu.

Tomáš Macháč v utkání s Jannikem Sinnerem v Monte Carlu

Génius Macháč. To byla až neúcta k Sinnerovi, tvrdí ve světě. Čech dal návod všem

Tomáš Macháč po čase znovu podal tenisovému světu důkaz o tom, že disponuje nevšedním talentem. Ale zároveň jistou nekonzistencí, která ho zatím brzdí v cestě mezi naprostou světovou elitu. Český hráč v Monte Carlu ukončil rekordní sérii hvězdného Jannika Sinnera, přičemž zaujal několika úchvatnými momenty. Na velké vítězství ovšem nakonec přece jen nedosáhl.

