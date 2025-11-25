Šlágr Pardubic se Spartou začal bitkou. Jsme dobří kamarádi, vysvětloval Lauko

Rozhodčí Adam Kika s Jakubem Šindelem hráče vyloučili na pět minut, po skončení trestu se oba zapojili do hry.
"Jsme dobří kamarádi a Adam měl na začátku sezony ke mně pár připomínek v novinách. Tak jsme si řekli, že shodíme rukavice. Chtěl jsem nakopnout tým, on měl stejný cíl," uvedl Lauko pro Oneplay.
Bitku si někdejší spoluhráči v juniorské reprezentaci, kteří v minulé sezoně patřili v NHL Minnesotě, domluvili již na rozbruslení. Zatímco Lauko nastoupil v prvním útoku, Raška se do elitní formace posunul jen kvůli pěstnímu souboji.
Z vyrovnané bitky vyšel lépe Lauko, který soupeře povalil na led a zvládl jej i vícekrát zasáhnout pěstí.
26. kolo hokejové extraligy:
HC Dynamo Pardubice - HC Sparta Praha 1:2 v prodl. (0:0, 0:1, 1:0 - 0:1)
Branky a nahrávky: 50. Lauko (Košťálek) - 29. P. Kousal (M. Špaček), 64. Sirota (Horák). Rozhodčí: Kika, Šindel - Hynek, Šimánek. Vyloučení: 4:4, navíc Lauko - Raška 5 min. Bez využití. Diváci: 10.006.
Pardubice: Will - Čerešňák, Mikliš, Košťálek, Kolář, Tourigny, Ludvig, Chabada - Lauko, Sedlák, Červenka - Mandát, Sobotka, R. Kousal - Pekař, Kondelík, Kelemen - Vondráček, Poulíček, Twarynski. Trenér: Pešán.
Sparta: Kořenář - Pysyk, Krejčík, Irving, Sirota, N. Seppälä, Mašín, Tomov - Hyka, M. Špaček, P. Kousal - Horák, Shore, Chlapík - D. Vitouch, K. Hrabík, Dzierkals - M. Vitouch, Eberle, Raška. Trenér: J. Nedvěd.
HC Energie Karlovy Vary - HC Oceláři Třinec 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)
Branky a nahrávky: 21. Jaks (O. Beránek), 24. Josef Myšák (P. Tomek) - 57. Flynn (L. Hudáček, M. Kovařčík). Rozhodčí: Hribik, Veselý - Brejcha, Ondráček. Vyloučení: 5:4. Bez využití. Diváci: 5874 (vyprodáno).
Karlovy Vary: Frodl - M. Kočí, Josef Myšák, Jaks, D. Mikyska, D. Moravec, Mamčics - O. Beránek, Černoch, Šťastný - Bambula, N. Jones, Čihař - Šilhan, Jiskra, P. Tomek - Koffer, Minárik, Lukošik. Trenér: Patera.
Třinec: Mazanec - Marian Adámek, Marinčin, Kundrátek, D. Musil, Koch, Nedomlel, Byrtus - Cienciala, M. Kovařčík, A. Nestrašil - Kurovský, L. Hudáček, Flynn - M. Růžička, Miloš Roman, Daňo - Hrehorčák, P. Vrána, Dravecký - Kubiesa. Trenér: Moták.
Bílí Tygři Liberec - Banes Motor České Budějovice 5:2 (2:0, 1:0, 2:2)
Branky a nahrávky: 11. Sandberg (Filippi, T. Galvas), 19. T. Galvas (A. Musil, A. Najman), 30. Faško-Rudáš (A. Musil, A. Najman), 49. Lenc (Filippi, T. Galvas), 52. M. Ivan (Lenc) -57. Ordoš (F. Přikryl, Vála), 59. Lantoši (Bulíř, Ordoš). Rozhodčí: M. Sýkora, Zeliska - Hnát, Thuma. Vyloučení: 2:3. Využití: 2:0. Diváci: 4663.
Liberec: Kváča - Šimek, T. Galvas, M. Ivan, Zile, Zeman, Ahac, Hanousek - Sandberg, Weatherby, Lenc - Faško-Rudáš, Filippi, O. Procházka - Pérez, A. Najman, A. Musil - Zachar, F. Jansa, Petrovský. Trenér: Kudrna.
České Budějovice: Westerholm (40. Mařík) - Vráblík, Štencel, Pýcha, Jank, M. Doudera, Vála, Kachyňa - Lantoši, Bulíř, Kubík - Ordoš, F. Přikryl, Olesen - Koláček, Toman, M. Beránek - P. Novák, Hoch, Kašlík. Trenér: Čihák.
HC Kometa Brno - HC Olomouc 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Branky a nahrávky: 55. Flek (K. Pospíšil, Zábranský) - 11. Navrátil (Plášek), 38. Doktor (Kusko). Rozhodčí: Květoň, Ondráček - Augusta, Rampír. Vyloučení: 4:5, navíc Macuh (Olomouc) 5 min. a do konce utkání. Využití: 0:1. Oslabení: 0:1. Diváci: 6213.
Brno: Kavan - Zábranský, Ščotka, Holland, F. Král, Bartejs, Jurný, Gulaši - Flek, Cingel, K. Pospíšil - Kollár, A. Zbořil, Š. Stránský - Boltvan, T. Zohorna, H. Zohorna - J. Kos, Ekrt, Ferda. Trenér: Pokorný.
Olomouc: Machovský - Hrádek, Ondrušek, Stella, Cosgrove, Škůrek, Řezníček, Chvátal - Orsava, Čacho, Krastenbergs - Matýs, Macuh, Fridrich - Navrátil, Nahodil, Plášek - Doktor, Kusko, Anděl - Ministr. Trenér: Róbert Petrovický.