Lední hokej

Zachu vystrašila nula na kostce. Přesto soupeře srazil na kolena

Sport Sport
Aktualizováno před 6 hodinami
Hokejový Boston si dál musí v NHL poradit bez zraněného Davida Pastrňáka, v utkání se St. Louis ovšem převzal jeho kanonýrskou roli krajan Pavel Zacha.
Góly Pavla Zachy v zápase Boston - St. Louis | Video: NHL.com

Český útočník Pavel Zacha dvěma přesnými zásahy korunoval výhru 5:2 a ukončil své devítizápasové čekání na gól. Dva body za gól a asistenci si připsal také Martin Nečas z Colorada, tým Avalanche ale podlehl New York Islanders 3:6.

Zacha dal oba góly ve druhé třetině a poslal Boston do bezpečného čtyřbrankového vedení.

Český forvard si nejprve ve 33. minutě v rychlém protiútoku navedl puk na osu hřiště a přesnou střelou zvýšil na 4:1.

Vteřinu před koncem druhé dvacetiminutovky pak vstřelil v přesilové hře závěrečnou branku Bruins.

"Hned jsem se podíval nahoru na kostku a na časomíře byla nula, takže jsem si nebyl jistý, jestli gól bude platit," přiznal střelec, že ho na chvíli svíraly obavy.

"Kluci ze střídačky ale říkali, že všechno bylo v pořádku, tak se mi ulevilo. Takový gól soupeře vždycky srazí na kolena," liboval si Zacha, jenž vylepšil svoji sezonní bilanci na 20 bodů (7+13).

Nepostradatelnost pro ofenzivu Bruins při absenci stále zraněného Davida Pastrňáka potvrdil Morgan Geekie, který si připsal tři body (1+2) a s 21 brankami je druhým nejlepším střelcem ligy.

Lépe na tom je pouze Nathan MacKinnon z Colorada, který se prosadil dvaadvacetkrát. V duelu proti newyorským Islanders však vyšel bodově naprázdno a Avalanche výpadek nejproduktivnějšího hráče ligy nedokázali nahradit. Teprve druhou prohru v základní hrací době v sezoně neodvrátily ani Nečasovy dva body.

Nejproduktivnější český hokejista v aktuální sezoně NHL v polovině druhé třetiny ujel obraně Islanders a s pomocí odrazu od brusle jednoho z beků snížil na 2:4. V úvodu třetí třetiny se asistencí podepsal také pod branku na 3:5, na kontakt se ovšem hosté nedostali.

Rodák z Nového Města na Moravě ve 27 zápasech nasbíral 35 bodů a je osmým nejproduktivnějším hráčem ligy. Na spoluhráče z první formace MacKinnona aktuálně ztrácí 11 bodů.

Třetím hokejistou, který v této sezoně překonal hranici 40 bodů, se stal Connor McDavid, který se hattrickem a asistencí podílel na vysoké výhře Edmontonu 9:4 nad Seattlem. Hvězdný kanadský útočník stíhá MacKinnona (46 bodů) a Macklina Celebriniho ze San Jose (40).

McDavid se v základní části NHL dočkal prvního hattricku od října 2022. "Je to skvělý pocit. Jako tým jsme dali nějaké góly, snad nám to pomůže i do dalších zápasů. Mám z naší hry dobrý pocit, to je v aktuální situaci nejdůležitější," vypíchl.

Na tohle se nikdo nechce koukat. Pomozme sudím jako v NHL, burcují experti

PO ELH: Plzeň-Liberec: čároví rozhodčí Jakub Frodl a Kamil Zavřel

Čtyři body si v utkání připsal i Leon Draisaitl, autor gólu a tří asistencí. Edmonton vyhrál třetí z posledních pěti zápasů a v tabulce Západní konference se posunul na deváté místo těsně za pozice zaručující play off.

To druhý finalista minulého ročníku nemůže najít cestu z krize. Úřadující šampioni z Floridy prohráli doma s Nashvillem 1:2 v prodloužení a na výhru čekají už čtyři zápasy.

Špatné výsledky z posledních týdnů je odsunuli až na dno Východní konference, získaný bod s Nashvillem jim však pomohl alespoň k posunu na 15. místo těsně před poslední Buffalo.

I z téměř úplného chvostu tabulky Panthers ztrácejí na postupové pozice pouhých šest bodů, jejich cesta za další obhajobou tak zatím ohrožená není.

Na osmé místo se po výhře 4:2 nad Ottawou posunuli hokejisté Rangers. Dvěma body se na výhře podílel Artěmij Panarin a překonal hranici 900 bodů v NHL. Newyorský tým i díky němu bodoval popáté za sebou.

Výsledky NHL:

Boston - St. Louis 5:2 (2:0, 3:1, 0:1)

Branky: 33. a 40. Zacha, 7. Steeves, 12. M. Geekie, 27. Arvidsson - 22. Bučněvič (Parayko), 50. Suter. Střely na branku: 27:39. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Korpisalo, 2. Geekie, 3. Zacha (všichni Boston).

Columbus - Detroit 6:5 po sam. nájezdech (1:0, 3:3, 1:2 - 0:0)

Branky: 28. a rozhodující sam. nájezd K. Johnson, 34. a 59. Fantilli, 18. Provorov, 26. Marčenko - 22. Larkin, 30. Raymond, 31. J. van Riemsdyk, 50. P. Kane, 52. DeBrincat. Střely na branku: 31:33. Diváci: 16.818. Hvězdy zápasu: 1. Fantilli, 2. Werenski, 3. Marchenko (všichni Columbus).

Tampa Bay - Pittsburgh 3:4 (0:1, 1:2, 2:1)

Branky: 42. a 52. Hagel, 39. Kučerov - 28. a 58. Malkin, 7. Koivunen, 30. Kindel. Střely na branku: 30:31. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Malkin (Pittsburgh), 2. Hagel, 3. Kučerov (oba Tampa Bay).

Florida - Nashville 1:2 v prodl. (1:0, 0:0, 0:1 - 0:1)

Branky: 17. Verhaeghe - 54. O'Reilly, 65. Stamkos. Střely na branku: 31:29. Diváci: 119.343. Hvězdy zápasu: 1. Stamkos (Nashville), 2. Verhaeghe (Florida), 3. Saros (Nashville).

NY Islanders - Colorado 6:3 (2:0, 3:2, 1:1)

Branky: 6. MacLean, 19. Lee, 27. Horvat, 28. Pelech, 39. Barzal, 59. Cizikas - 29. Ničuškin, 31. Nečas, 42. Lehkonen (Nečas). Střely na branku: 42:38. Diváci: 14.497. Hvězdy zápasu: 1. Barzal, 2. Lee, 3. Horvat (všichni NY Islanders).

Ottawa - NY Rangers 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

Branky: 19. Cozens, 54. Batherson - 4. Zibanejad, 10. Gavrikov, 28. Borgen, 60. Panarin. Střely na branku: 27:28. Diváci: 15.533. Hvězdy zápasu: 1. Šesťorkin, 2. Panarin (oba NY Rangers), 3. Sanderson (Ottawa).

Carolina - Toronto 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)

Branky: 16. Jarvis - 1. McMann, 12. Laughton, 25. Knies, 31. Matthews, 59. McMann. Střely na branku: 32:23. Diváci: 18.299. Hvězdy zápasu: 1. Knies, 2. Domi, 3. Matthews (všichni Colorado).

Calgary - Minnesota 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

Branky: 25. Huberdeau, 44. Coronato, 47. Zary, 59. Andersson - 37. Trenin. Střely na branku: 31:27. Diváci: 16.924. Hvězdy zápasu: 1. Coleman, 2. Wolf, 3. Andersson (všichni Calgary).

Edmonton - Seattle 9:4 (3:2, 3:1, 3:1)

Branky: 8., 27. a 47. McDavid, 23. a 49. Savoie, 8. Podkolzin, 12. Draisaitl, 29. Hyman, 43. Janmark - 17. Tolvanen, 20. Gaudreau, 30. McCann, 60. Nyman. Střely na branku: 32:32. Diváci: 17.496. Hvězdy zápasu: 1. McDavid, 2. Draisaitl, 3. Savoie (všichni Edmonton).

Los Angeles - Chicago (0:0, 0:2, 1:0)

Branky: 51. T. Moore - 27. Bedard, 40. Kaiser. Střely na branku: 27:36. Diváci: 16.225. Hvězdy zápasu: 1. Kaiser, 2. Nazar (oba Chicago), 3. Kuemper (Los Angeles).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Tampa Bay 27 16 2 9 88:71 34
2. Boston 29 16 0 13 92:93 32
3. Montreal 26 14 3 9 87:94 31
4. Detroit 28 14 3 11 87:99 31
5. Ottawa 27 13 4 10 86:90 30
6. Toronto 27 13 3 11 94:91 29
7. Florida 26 12 2 12 77:83 26
8. Buffalo 27 11 4 12 83:92 26

Metropolitní divize:

1. Washington 28 17 2 9 98:71 36
2. Carolina 26 16 2 8 87:75 34
3. Philadelphia 26 15 3 8 79:74 33
4. Pittsburgh 26 14 5 7 83:74 33
5. New Jersey 27 16 1 10 83:82 33
6. NY Islanders 28 15 3 10 84:81 33
7. NY Rangers 29 15 2 12 79:75 32
8. Columbus 27 13 5 9 84:90 31

Západní konference:

Centrální divize:

1. Colorado 27 19 6 2 109:62 44
2. Dallas 28 18 5 5 98:74 41
3. Minnesota 28 15 5 8 79:76 35
4. Chicago 27 12 6 9 85:78 30
5. Utah 28 13 3 12 87:83 29
6. Winnipeg 26 13 1 12 79:78 27
7. St. Louis 28 9 7 12 71:100 25
8. Nashville 27 10 4 13 71:94 24

Pacifická divize:

1. Anaheim 27 16 1 10 96:91 33
2. Vegas 26 12 8 6 80:79 32
3. Los Angeles 27 12 7 8 70:75 31
4. San Jose 28 13 3 12 81:94 29
5. Edmonton 28 12 5 11 90:100 29
6. Seattle 25 11 6 8 63:75 28
7. Calgary 29 10 4 15 70:88 24
8. Vancouver 27 10 3 14 80:98 23
 
Větší talent jsem neviděl, zíral trenér. Teď zázračného Slováka ženou k psychiatrovi

Nejde nám o válku, říkají fanoušci. Snaží se zrušit hokejovou baráž přes ÚOHS

Na tohle se nikdo nechce koukat. Pomozme sudím jako v NHL, burcují experti

Celý Utah válčil za Vejmelku. Na tabuli 7:0, přesto do střel skákali i útočníci

