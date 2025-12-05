Zachu vystrašila nula na kostce. Přesto soupeře srazil na kolena

Český útočník Pavel Zacha dvěma přesnými zásahy korunoval výhru 5:2 a ukončil své devítizápasové čekání na gól. Dva body za gól a asistenci si připsal také Martin Nečas z Colorada, tým Avalanche ale podlehl New York Islanders 3:6.
Zacha dal oba góly ve druhé třetině a poslal Boston do bezpečného čtyřbrankového vedení.
Český forvard si nejprve ve 33. minutě v rychlém protiútoku navedl puk na osu hřiště a přesnou střelou zvýšil na 4:1.
Vteřinu před koncem druhé dvacetiminutovky pak vstřelil v přesilové hře závěrečnou branku Bruins.
"Hned jsem se podíval nahoru na kostku a na časomíře byla nula, takže jsem si nebyl jistý, jestli gól bude platit," přiznal střelec, že ho na chvíli svíraly obavy.
"Kluci ze střídačky ale říkali, že všechno bylo v pořádku, tak se mi ulevilo. Takový gól soupeře vždycky srazí na kolena," liboval si Zacha, jenž vylepšil svoji sezonní bilanci na 20 bodů (7+13).
Nepostradatelnost pro ofenzivu Bruins při absenci stále zraněného Davida Pastrňáka potvrdil Morgan Geekie, který si připsal tři body (1+2) a s 21 brankami je druhým nejlepším střelcem ligy.
Lépe na tom je pouze Nathan MacKinnon z Colorada, který se prosadil dvaadvacetkrát. V duelu proti newyorským Islanders však vyšel bodově naprázdno a Avalanche výpadek nejproduktivnějšího hráče ligy nedokázali nahradit. Teprve druhou prohru v základní hrací době v sezoně neodvrátily ani Nečasovy dva body.
Nejproduktivnější český hokejista v aktuální sezoně NHL v polovině druhé třetiny ujel obraně Islanders a s pomocí odrazu od brusle jednoho z beků snížil na 2:4. V úvodu třetí třetiny se asistencí podepsal také pod branku na 3:5, na kontakt se ovšem hosté nedostali.
Rodák z Nového Města na Moravě ve 27 zápasech nasbíral 35 bodů a je osmým nejproduktivnějším hráčem ligy. Na spoluhráče z první formace MacKinnona aktuálně ztrácí 11 bodů.
Třetím hokejistou, který v této sezoně překonal hranici 40 bodů, se stal Connor McDavid, který se hattrickem a asistencí podílel na vysoké výhře Edmontonu 9:4 nad Seattlem. Hvězdný kanadský útočník stíhá MacKinnona (46 bodů) a Macklina Celebriniho ze San Jose (40).
McDavid se v základní části NHL dočkal prvního hattricku od října 2022. "Je to skvělý pocit. Jako tým jsme dali nějaké góly, snad nám to pomůže i do dalších zápasů. Mám z naší hry dobrý pocit, to je v aktuální situaci nejdůležitější," vypíchl.
Čtyři body si v utkání připsal i Leon Draisaitl, autor gólu a tří asistencí. Edmonton vyhrál třetí z posledních pěti zápasů a v tabulce Západní konference se posunul na deváté místo těsně za pozice zaručující play off.
To druhý finalista minulého ročníku nemůže najít cestu z krize. Úřadující šampioni z Floridy prohráli doma s Nashvillem 1:2 v prodloužení a na výhru čekají už čtyři zápasy.
Špatné výsledky z posledních týdnů je odsunuli až na dno Východní konference, získaný bod s Nashvillem jim však pomohl alespoň k posunu na 15. místo těsně před poslední Buffalo.
I z téměř úplného chvostu tabulky Panthers ztrácejí na postupové pozice pouhých šest bodů, jejich cesta za další obhajobou tak zatím ohrožená není.
Na osmé místo se po výhře 4:2 nad Ottawou posunuli hokejisté Rangers. Dvěma body se na výhře podílel Artěmij Panarin a překonal hranici 900 bodů v NHL. Newyorský tým i díky němu bodoval popáté za sebou.
Výsledky NHL:
Boston - St. Louis 5:2 (2:0, 3:1, 0:1)
Branky: 33. a 40. Zacha, 7. Steeves, 12. M. Geekie, 27. Arvidsson - 22. Bučněvič (Parayko), 50. Suter. Střely na branku: 27:39. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Korpisalo, 2. Geekie, 3. Zacha (všichni Boston).
Columbus - Detroit 6:5 po sam. nájezdech (1:0, 3:3, 1:2 - 0:0)
Branky: 28. a rozhodující sam. nájezd K. Johnson, 34. a 59. Fantilli, 18. Provorov, 26. Marčenko - 22. Larkin, 30. Raymond, 31. J. van Riemsdyk, 50. P. Kane, 52. DeBrincat. Střely na branku: 31:33. Diváci: 16.818. Hvězdy zápasu: 1. Fantilli, 2. Werenski, 3. Marchenko (všichni Columbus).
Tampa Bay - Pittsburgh 3:4 (0:1, 1:2, 2:1)
Branky: 42. a 52. Hagel, 39. Kučerov - 28. a 58. Malkin, 7. Koivunen, 30. Kindel. Střely na branku: 30:31. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Malkin (Pittsburgh), 2. Hagel, 3. Kučerov (oba Tampa Bay).
Florida - Nashville 1:2 v prodl. (1:0, 0:0, 0:1 - 0:1)
Branky: 17. Verhaeghe - 54. O'Reilly, 65. Stamkos. Střely na branku: 31:29. Diváci: 119.343. Hvězdy zápasu: 1. Stamkos (Nashville), 2. Verhaeghe (Florida), 3. Saros (Nashville).
NY Islanders - Colorado 6:3 (2:0, 3:2, 1:1)
Branky: 6. MacLean, 19. Lee, 27. Horvat, 28. Pelech, 39. Barzal, 59. Cizikas - 29. Ničuškin, 31. Nečas, 42. Lehkonen (Nečas). Střely na branku: 42:38. Diváci: 14.497. Hvězdy zápasu: 1. Barzal, 2. Lee, 3. Horvat (všichni NY Islanders).
Ottawa - NY Rangers 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)
Branky: 19. Cozens, 54. Batherson - 4. Zibanejad, 10. Gavrikov, 28. Borgen, 60. Panarin. Střely na branku: 27:28. Diváci: 15.533. Hvězdy zápasu: 1. Šesťorkin, 2. Panarin (oba NY Rangers), 3. Sanderson (Ottawa).
Carolina - Toronto 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)
Branky: 16. Jarvis - 1. McMann, 12. Laughton, 25. Knies, 31. Matthews, 59. McMann. Střely na branku: 32:23. Diváci: 18.299. Hvězdy zápasu: 1. Knies, 2. Domi, 3. Matthews (všichni Colorado).
Calgary - Minnesota 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)
Branky: 25. Huberdeau, 44. Coronato, 47. Zary, 59. Andersson - 37. Trenin. Střely na branku: 31:27. Diváci: 16.924. Hvězdy zápasu: 1. Coleman, 2. Wolf, 3. Andersson (všichni Calgary).
Edmonton - Seattle 9:4 (3:2, 3:1, 3:1)
Branky: 8., 27. a 47. McDavid, 23. a 49. Savoie, 8. Podkolzin, 12. Draisaitl, 29. Hyman, 43. Janmark - 17. Tolvanen, 20. Gaudreau, 30. McCann, 60. Nyman. Střely na branku: 32:32. Diváci: 17.496. Hvězdy zápasu: 1. McDavid, 2. Draisaitl, 3. Savoie (všichni Edmonton).
Los Angeles - Chicago (0:0, 0:2, 1:0)
Branky: 51. T. Moore - 27. Bedard, 40. Kaiser. Střely na branku: 27:36. Diváci: 16.225. Hvězdy zápasu: 1. Kaiser, 2. Nazar (oba Chicago), 3. Kuemper (Los Angeles).
Tabulky NHL:
Východní konference:
Atlantická divize:
|1.
|Tampa Bay
|27
|16
|2
|9
|88:71
|34
|2.
|Boston
|29
|16
|0
|13
|92:93
|32
|3.
|Montreal
|26
|14
|3
|9
|87:94
|31
|4.
|Detroit
|28
|14
|3
|11
|87:99
|31
|5.
|Ottawa
|27
|13
|4
|10
|86:90
|30
|6.
|Toronto
|27
|13
|3
|11
|94:91
|29
|7.
|Florida
|26
|12
|2
|12
|77:83
|26
|8.
|Buffalo
|27
|11
|4
|12
|83:92
|26
Metropolitní divize:
|1.
|Washington
|28
|17
|2
|9
|98:71
|36
|2.
|Carolina
|26
|16
|2
|8
|87:75
|34
|3.
|Philadelphia
|26
|15
|3
|8
|79:74
|33
|4.
|Pittsburgh
|26
|14
|5
|7
|83:74
|33
|5.
|New Jersey
|27
|16
|1
|10
|83:82
|33
|6.
|NY Islanders
|28
|15
|3
|10
|84:81
|33
|7.
|NY Rangers
|29
|15
|2
|12
|79:75
|32
|8.
|Columbus
|27
|13
|5
|9
|84:90
|31
Západní konference:
Centrální divize:
|1.
|Colorado
|27
|19
|6
|2
|109:62
|44
|2.
|Dallas
|28
|18
|5
|5
|98:74
|41
|3.
|Minnesota
|28
|15
|5
|8
|79:76
|35
|4.
|Chicago
|27
|12
|6
|9
|85:78
|30
|5.
|Utah
|28
|13
|3
|12
|87:83
|29
|6.
|Winnipeg
|26
|13
|1
|12
|79:78
|27
|7.
|St. Louis
|28
|9
|7
|12
|71:100
|25
|8.
|Nashville
|27
|10
|4
|13
|71:94
|24
Pacifická divize:
|1.
|Anaheim
|27
|16
|1
|10
|96:91
|33
|2.
|Vegas
|26
|12
|8
|6
|80:79
|32
|3.
|Los Angeles
|27
|12
|7
|8
|70:75
|31
|4.
|San Jose
|28
|13
|3
|12
|81:94
|29
|5.
|Edmonton
|28
|12
|5
|11
|90:100
|29
|6.
|Seattle
|25
|11
|6
|8
|63:75
|28
|7.
|Calgary
|29
|10
|4
|15
|70:88
|24
|8.
|Vancouver
|27
|10
|3
|14
|80:98
|23