Skvělý Rittich vychytal nulu v derby, zářil i Nečas. Pastrňákův gól na výhru nestačil

Český hokejový brankář David Rittich v NHL pomohl 27 zákroky k vítězství New York Islanders 2:0 v městském derby proti Rangers a vychytal druhé čisté konto v ročníku.
Martin Nečas dvěma góly a proměněným samostatným nájezdem pomohl Coloradu k výhře 6:5 nad Vegas. Prosadil se také David Pastrňák, jenž vstřelil jedinou branku Bostonu při prohře 1:4 v Buffalu.
Rittich při zranění týmové jedničky Ilji Sorokina nastoupil potřetí v řadě a podruhé za sebou dovedl tým k výhře. Proti Rangers byl za svůj bezchybný výkon zvolen první hvězdou zápasu a vylepšil tak své výborné statistiky.
V duelech proti Buffalu, New Jersey a Rangers dostal pouze tři branky ze hry a pokaždé vytáhl úspěšnost zákroků nad 93 procent. Skvělou formu z posledních dnů korunoval druhým čistým kontem v sezoně a potvrdil, že se mu po přesunu do New Yorku daří.
V počtu vychytaných nul je nejlepším z českých brankářů a mezi krajany vládne i v dalších ohledech. Má nejvyšší úspěšnost zákroků (91,9 procenta) a nejnižší průměr obdržených branek na zápas (2,25).
V obou hlavních sledovaných statistikách navíc mezi brankáři s alespoň 10 odchytanými zápasy patří do nejlepší šestky v lize.
V sobotním programu nastoupil také Lukáš Dostál, duel proti Kings mu ale vůbec nevyšel. V utkání dvou celků z metropolitní oblastí Los Angeles inkasoval šest branek z 30 střel a úspěšnost zákroků dostal jen na 80 procent. Hned třikrát na něj vyzrál americký útočník Alex Laferriere.
Buffalo v duelu s Bostonem potvrdilo vzrůstající formu a po výhře 4:1 se radovalo poosmé v řadě. Ve vyrovnané tabulce Východní konference se Sabres dostali na dostřel play off a odsunuli Bruins na 13. pozici.
Jedinou branku poražených dal David Pastrňák, který i přes pátou týmovou prohru za sebou natáhl svou bodovou sérii na tři zápasy. Český kanonýr vstřelil svůj 406. gól v NHL a v historickém pořadí mu schází už jen dva přesné zásahy na druhého nejlepšího českého střelce Patrika Eliáše.
V aktuálním ročníku dal Pastrňák 15 branek a zatím kouká na záda Nečasovi. Útočník Colorada je po dvoubrankovém vystoupení v duelu proti Vegas na 18 brankách, což z něj dělá nejlepšího českého střelcem ročníku. Rodák z Nového Města na Moravě navíc se 49 body vládne produktivitě českých hokejistů.
Colorado díky Nečasovu příspěvku porazilo Vegas 6:5 po samostatných nájezdech a vyhrálo posedmé v řadě. Třemi body se při výhře blýskli Sam Malinski (0+3) a Nathan MacKinnon (1+2).
Kanadský centr i přes další vydařený zápas dál kouká na záda nejproduktivnějšímu hráči NHL Connoru McDavidovi. Lídr Edmontonu při prohře 2:3 s Calgary dal jednu ze dvou branek svého týmu a protáhl svou bodovou sérii na 12 zápasů, ve kterých nasbíral 32 bodů.
Jednou asistencí Calgary pomohl k výhře v bitvě o Albertu Adam Klapka. Český útočník vylepšil svou bilanci na osm bodů za tři góly a pět asistencí.
Dokonce dva góly v sobotním programu připravil obránce Filip Hronek, ani jeho příspěvek ale neodvrátil domácí prohru Vancouveru 3:6 se San Jose. Hronek je s 22 body pátým nejproduktivnějším Čechem v NHL.
Výsledky NHL:
NY Islanders - NY Rangers 2:0, Buffalo - Boston 4:1, Florida - Tampa Bay 2:4, New Jersey - Washington 3:4 v prodl., Carolina - Detroit 5:2, Toronto - Ottawa 7:5, Winnipeg - Minnesota 3:4 v prodl., St. Louis - Nashville 3:2, Dallas - Chicago 3:4 po sam. nájezdech, Los Angeles - Anaheim 6:1, Vegas - Colorado 5:6 po sam. nájezdech, Calgary - Edmonton 3:2, Vancouver - San Jose 3:6.
