Skvělý Nečas. Útočník znovu ničil obranu soupeře, Colorado protáhlo epickou sérii

před 2 hodinami
Český hokejový útočník Martin Nečas třemi nahrávkami režíroval výhru Colorada 6:3 nad New York Rangers a s 28 body je nejproduktivnějším Čechem v NHL. Daniel Vladař 27 zákroky pomohl Philadelphii k vítězství 3:2 v prodloužení nad St. Louis.
Martin Nečas v utkání proti Rangers
Martin Nečas v utkání proti Rangers | Foto: Reuters

Nečas bodoval v pátém utkání za sebou a potvrdil své postavení mezi nejproduktivnějšími hráči NHL. Svou sérii protáhl v závěru první třetiny, kdy pro Nathana MacKinnona připravil branku na 1:1.

Druhý bod si český forvard připsal ve 38. minutě, kdy opět zakombinoval s MacKinnonem a spolu s parťákem z první útočné formace Avalanche připravil obránci Caleovi Makarovi vyrovnávací gól na 2:2.

Třetí dvacetiminuitovka už patřila jen Coloradu. Avalanche ji ovládli 4:1, vyhráli 6:3 a sedmým vítězstvím v řadě potvrdili pozici nejlepšího týmu NHL. Vítěznou branku na 4:3 opět připravil Nečas, jenž počtvrté v sezoně zaznamenal v jednom zápase alespoň tři body.

Vladař se z výhry radoval po dvou zápasech. Jeho Philadelphia doma proti St. Louis otočila skóre z 0:2 na 3:2 a ve vyrovnané tabulce Východní konference se posunula na desáté místo. Blues padli počtvrté za sebou a na Západě jsou až čtrnáctí.

Detroit - NY Islanders 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)

Branky: 15. a 47. Šabanov, 7. Ritchie, 24. Barzal, 26. Horvat. Střely na branku: 29:26. Diváci: 18.918. Hvězdy zápasu: 1. Šabanov, 2. Ritchie, 3. Sorokin (všichni NY Islanders).

Florida - New Jersey 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Branka: 13. Reinhart. Střely na branku: 24:31. Diváci: 19.473. Hvězdy zápasu: 1. Bobrovskij, 2. Reinhart, 3. Forsling (všichni Florida).

Philadelphia - St. Louis 3:2 v prodl. (0:2, 1:0, 1:0 - 1:0)

Branky: 38. Abols, 52. Foerster, 64. Sanheim - 6. a 13. Faulk. Střely na branku: 28:29. Vladař odchytal za Philadelphii celý zápas, inkasoval dvě branky z 29 střel a úspěšnost zákroků měl 93,1 procenta. Diváci: 17.677. Hvězdy zápasu: 1. Vladař, 2. Abols (oba Philadelphia), 3. Faulk (St. Louis).

Toronto - Columbus 2:3 v prodl. (0:0, 1:2, 1:0 - 0:1)

Branky: 35. Mermis, 44. Tavares - 33. a 65. Fantilli, 24. Voronkov. Střely na branku: 29:30. Diváci: 18.438. Hvězdy zápasu: 1. Fantilli (Columbus), 2. Tavares (Toronto), 3. Voronkov (Columbus).

Montreal - Washington 4:8 (1:1, 2:4, 1:3)

Branky: 16. Gallagher, 28. Veleno, 36. Suzuki, 46. Matheson - 1., 57. a 58. Ovečkin, 22. a 24. Frank, 38. a 59. Milano, 35. Chychrun. Střely na branku: 29:35. Dobeš odchytal za Montreal 35 minut a 48 vteřin, inkasoval čtyři branky z 25 střel a úspěšnost zákroků měl 84 procent. Diváci. 20.962. Hvězdy zápasu: 1. Ovečkin (Washington), 2. Gallagher (Montreal), 3. Frank (Washington).

Tampa Bay - Edmonton 2:1 v prodl. (0:1, 0:0, 1:0 - 1:0)

Branky: 58. Paul, 62. Guentzel - 2. Frederic. Střely na branku: 39:25. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Guentzel, 2. Vasilevskij (oba Tampa Bay), 3. Pickard (Edmonton).

Chicago - Seattle 2:3 (0:0, 2:0, 0:3)

Branky: 21. Bertuzzi, 31. Teräväinen - 45. Kartye, 48. R. Evans, 58. Schwartz. Střely na branku: 24:27. Diváci: 18.170. Hvězdy zápasu: 1. Schwartz, 2. Montour (oba Seattle), 3. Bertuzzi (Chicago).

Colorado - NY Rangers 6:3 (1:1, 1:1, 4:1)

Branky: 20. a 51. MacKinnon (na obě Nečas), 38. a 59. C. Makar (na první Nečas), 43. Nelson, 60. Colton - 3. J. a 51. Miller, 24. Edström. Střely na branku: 35:19. Diváci: 18.080. Hvězdy zápasu: 1. MacKinnon, 2. Makar, 3. Nečas (všichni Colorado).

Utah - Vegas 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

Branky: 27. Schmidt - 24. a 37. Eichel, 24. Hutton, 41. Bowman. Střely na branku: 26:33. Vejmelka odchytal za Utah celý zápas, inkasoval čtyři branky z 33 střel a úspěšnost zákroků měl 87,9 procenta. Diváci: 12.478. Hvězdy zápasu: 1. Eichel, 2. Bowman, 3. Theodore (všichni Vegas).

San Jose - Los Angeles 4:3 po sam. nájezdech (2:1, 1:1, 0:1 - 0:0)

Branky: 38. a rozhodující sam. nájezd Kurashev, 3. Gaudette, 20. Dellandrea - 17. Armia, 22. Kopitar, 60. Kempe. Střely na branku: 24:34. Diváci: 16.387. Hvězdy zápasu: 1. Dellandrea (San Jose), 2. Kopitar (Los Angeles), 3. Kurashev (San Jose).

Vancouver - Dallas 2:4 (2:2, 0:0, 0:2)

Branky: 4. L. Karlsson, 15. Elias Pettersson - 1. Bourque, 8. J. Robertson, 51. Blackwell (Faksa), 59. Rantanen. Střely na branku: 36:24. Diváci: 18.703. Hvězdy zápasu: 1. Oettinger (Dallas), 2. Elias Pettersson (Vancouver), 3. J. Robertson (Dallas).

Anaheim - Ottawa 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Branky: 34. Sennecke, 35. McTavish - 17. Cousins, 40. Pinto, 59. Batherson. Střely na branku: 26:25. Mrázek odchytal za Anaheim celý zápas, inkasoval tři branky z 25 střel a úspěšnost zákroků měl 88 procent. Diváci: 14.564. Hvězdy zápasu: 1. Batherson, 2. Pinto (oba Ottawa), 3. Zellweger (Anaheim).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Detroit 21 12 1 8 62:67 25
2. Tampa Bay 20 11 2 7 61:57 24
3. Ottawa 20 10 4 6 67:67 24
4. Boston 22 12 0 10 72:73 24
5. Florida 20 11 1 8 59:59 23
6. Montreal 20 10 3 7 67:74 23
7. Toronto 21 9 3 9 72:77 21
8. Buffalo 20 7 4 9 58:71 18

Metropolitní divize:

1. Carolina 20 13 2 5 73:58 28
2. New Jersey 20 13 1 6 62:58 27
3. NY Islanders 21 12 2 7 69:64 26
4. Pittsburgh 19 10 4 5 62:50 24
5. Washington 21 11 2 8 68:57 24
6. Columbus 21 11 2 8 65:67 24
7. Philadelphia 19 10 3 6 54:53 23
8. NY Rangers 22 10 2 10 56:58 22

Západní konference:

Centrální divize:

1. Colorado 20 14 5 1 84:50 33
2. Dallas 21 13 3 5 70:59 29
3. Winnipeg 19 12 0 7 64:52 24
4. Chicago 20 10 4 6 66:52 24
5. Minnesota 21 10 4 7 60:64 24
6. Utah 21 10 3 8 63:65 23
7. St. Louis 21 6 6 9 57:81 18
8. Nashville 20 6 4 10 49:70 16

Pacifická divize:

1. Anaheim 21 13 1 7 76:66 27
2. Vegas 20 10 6 4 64:56 26
3. Seattle 20 10 5 5 54:56 25
4. Los Angeles 21 10 5 6 59:61 25
5. San Jose 21 10 3 8 63:68 23
6. Edmonton 23 9 5 9 68:84 23
7. Vancouver 22 9 2 11 69:81 20
8. Calgary 22 6 3 13 51:69 15
 
