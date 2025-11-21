Skvělý Nečas. Útočník znovu ničil obranu soupeře, Colorado protáhlo epickou sérii

Nečas bodoval v pátém utkání za sebou a potvrdil své postavení mezi nejproduktivnějšími hráči NHL. Svou sérii protáhl v závěru první třetiny, kdy pro Nathana MacKinnona připravil branku na 1:1.
Druhý bod si český forvard připsal ve 38. minutě, kdy opět zakombinoval s MacKinnonem a spolu s parťákem z první útočné formace Avalanche připravil obránci Caleovi Makarovi vyrovnávací gól na 2:2.
Třetí dvacetiminuitovka už patřila jen Coloradu. Avalanche ji ovládli 4:1, vyhráli 6:3 a sedmým vítězstvím v řadě potvrdili pozici nejlepšího týmu NHL. Vítěznou branku na 4:3 opět připravil Nečas, jenž počtvrté v sezoně zaznamenal v jednom zápase alespoň tři body.
Vladař se z výhry radoval po dvou zápasech. Jeho Philadelphia doma proti St. Louis otočila skóre z 0:2 na 3:2 a ve vyrovnané tabulce Východní konference se posunula na desáté místo. Blues padli počtvrté za sebou a na Západě jsou až čtrnáctí.
Detroit - NY Islanders 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)
Branky: 15. a 47. Šabanov, 7. Ritchie, 24. Barzal, 26. Horvat. Střely na branku: 29:26. Diváci: 18.918. Hvězdy zápasu: 1. Šabanov, 2. Ritchie, 3. Sorokin (všichni NY Islanders).
Florida - New Jersey 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Branka: 13. Reinhart. Střely na branku: 24:31. Diváci: 19.473. Hvězdy zápasu: 1. Bobrovskij, 2. Reinhart, 3. Forsling (všichni Florida).
Philadelphia - St. Louis 3:2 v prodl. (0:2, 1:0, 1:0 - 1:0)
Branky: 38. Abols, 52. Foerster, 64. Sanheim - 6. a 13. Faulk. Střely na branku: 28:29. Vladař odchytal za Philadelphii celý zápas, inkasoval dvě branky z 29 střel a úspěšnost zákroků měl 93,1 procenta. Diváci: 17.677. Hvězdy zápasu: 1. Vladař, 2. Abols (oba Philadelphia), 3. Faulk (St. Louis).
Toronto - Columbus 2:3 v prodl. (0:0, 1:2, 1:0 - 0:1)
Branky: 35. Mermis, 44. Tavares - 33. a 65. Fantilli, 24. Voronkov. Střely na branku: 29:30. Diváci: 18.438. Hvězdy zápasu: 1. Fantilli (Columbus), 2. Tavares (Toronto), 3. Voronkov (Columbus).
Montreal - Washington 4:8 (1:1, 2:4, 1:3)
Branky: 16. Gallagher, 28. Veleno, 36. Suzuki, 46. Matheson - 1., 57. a 58. Ovečkin, 22. a 24. Frank, 38. a 59. Milano, 35. Chychrun. Střely na branku: 29:35. Dobeš odchytal za Montreal 35 minut a 48 vteřin, inkasoval čtyři branky z 25 střel a úspěšnost zákroků měl 84 procent. Diváci. 20.962. Hvězdy zápasu: 1. Ovečkin (Washington), 2. Gallagher (Montreal), 3. Frank (Washington).
Tampa Bay - Edmonton 2:1 v prodl. (0:1, 0:0, 1:0 - 1:0)
Branky: 58. Paul, 62. Guentzel - 2. Frederic. Střely na branku: 39:25. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Guentzel, 2. Vasilevskij (oba Tampa Bay), 3. Pickard (Edmonton).
Chicago - Seattle 2:3 (0:0, 2:0, 0:3)
Branky: 21. Bertuzzi, 31. Teräväinen - 45. Kartye, 48. R. Evans, 58. Schwartz. Střely na branku: 24:27. Diváci: 18.170. Hvězdy zápasu: 1. Schwartz, 2. Montour (oba Seattle), 3. Bertuzzi (Chicago).
Colorado - NY Rangers 6:3 (1:1, 1:1, 4:1)
Branky: 20. a 51. MacKinnon (na obě Nečas), 38. a 59. C. Makar (na první Nečas), 43. Nelson, 60. Colton - 3. J. a 51. Miller, 24. Edström. Střely na branku: 35:19. Diváci: 18.080. Hvězdy zápasu: 1. MacKinnon, 2. Makar, 3. Nečas (všichni Colorado).
Utah - Vegas 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)
Branky: 27. Schmidt - 24. a 37. Eichel, 24. Hutton, 41. Bowman. Střely na branku: 26:33. Vejmelka odchytal za Utah celý zápas, inkasoval čtyři branky z 33 střel a úspěšnost zákroků měl 87,9 procenta. Diváci: 12.478. Hvězdy zápasu: 1. Eichel, 2. Bowman, 3. Theodore (všichni Vegas).
San Jose - Los Angeles 4:3 po sam. nájezdech (2:1, 1:1, 0:1 - 0:0)
Branky: 38. a rozhodující sam. nájezd Kurashev, 3. Gaudette, 20. Dellandrea - 17. Armia, 22. Kopitar, 60. Kempe. Střely na branku: 24:34. Diváci: 16.387. Hvězdy zápasu: 1. Dellandrea (San Jose), 2. Kopitar (Los Angeles), 3. Kurashev (San Jose).
Vancouver - Dallas 2:4 (2:2, 0:0, 0:2)
Branky: 4. L. Karlsson, 15. Elias Pettersson - 1. Bourque, 8. J. Robertson, 51. Blackwell (Faksa), 59. Rantanen. Střely na branku: 36:24. Diváci: 18.703. Hvězdy zápasu: 1. Oettinger (Dallas), 2. Elias Pettersson (Vancouver), 3. J. Robertson (Dallas).
Anaheim - Ottawa 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
Branky: 34. Sennecke, 35. McTavish - 17. Cousins, 40. Pinto, 59. Batherson. Střely na branku: 26:25. Mrázek odchytal za Anaheim celý zápas, inkasoval tři branky z 25 střel a úspěšnost zákroků měl 88 procent. Diváci: 14.564. Hvězdy zápasu: 1. Batherson, 2. Pinto (oba Ottawa), 3. Zellweger (Anaheim).
Východní konference:
Atlantická divize:
|1.
|Detroit
|21
|12
|1
|8
|62:67
|25
|2.
|Tampa Bay
|20
|11
|2
|7
|61:57
|24
|3.
|Ottawa
|20
|10
|4
|6
|67:67
|24
|4.
|Boston
|22
|12
|0
|10
|72:73
|24
|5.
|Florida
|20
|11
|1
|8
|59:59
|23
|6.
|Montreal
|20
|10
|3
|7
|67:74
|23
|7.
|Toronto
|21
|9
|3
|9
|72:77
|21
|8.
|Buffalo
|20
|7
|4
|9
|58:71
|18
Metropolitní divize:
|1.
|Carolina
|20
|13
|2
|5
|73:58
|28
|2.
|New Jersey
|20
|13
|1
|6
|62:58
|27
|3.
|NY Islanders
|21
|12
|2
|7
|69:64
|26
|4.
|Pittsburgh
|19
|10
|4
|5
|62:50
|24
|5.
|Washington
|21
|11
|2
|8
|68:57
|24
|6.
|Columbus
|21
|11
|2
|8
|65:67
|24
|7.
|Philadelphia
|19
|10
|3
|6
|54:53
|23
|8.
|NY Rangers
|22
|10
|2
|10
|56:58
|22
Západní konference:
Centrální divize:
|1.
|Colorado
|20
|14
|5
|1
|84:50
|33
|2.
|Dallas
|21
|13
|3
|5
|70:59
|29
|3.
|Winnipeg
|19
|12
|0
|7
|64:52
|24
|4.
|Chicago
|20
|10
|4
|6
|66:52
|24
|5.
|Minnesota
|21
|10
|4
|7
|60:64
|24
|6.
|Utah
|21
|10
|3
|8
|63:65
|23
|7.
|St. Louis
|21
|6
|6
|9
|57:81
|18
|8.
|Nashville
|20
|6
|4
|10
|49:70
|16
Pacifická divize:
|1.
|Anaheim
|21
|13
|1
|7
|76:66
|27
|2.
|Vegas
|20
|10
|6
|4
|64:56
|26
|3.
|Seattle
|20
|10
|5
|5
|54:56
|25
|4.
|Los Angeles
|21
|10
|5
|6
|59:61
|25
|5.
|San Jose
|21
|10
|3
|8
|63:68
|23
|6.
|Edmonton
|23
|9
|5
|9
|68:84
|23
|7.
|Vancouver
|22
|9
|2
|11
|69:81
|20
|8.
|Calgary
|22
|6
|3
|13
|51:69
|15