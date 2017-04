Skvělý Hertl. Šestnáct zápasů čekal na gól, proti Vancouveru se trefil hned dvakrát během dvou minut

před 1 hodinou

Tomáš Hertl po 16 zápasech ukončil své čekání na gól v NHL a v nedělním utkání dvěma trefami zařídil výhru hokejistů San Jose 3:1 na ledě Vancouveru.

New York - Český útočník si připsal svůj devátý a desátý zásah v sezoně v rychlém sledu po sobě v polovině první třetiny utkání s Vancouverem. Nejprve na začátku dvanácté minuty vybojoval puk v útočném pásmu a po závaru před brankou se prosadil pohotovou dorážkou do odkryté klece, o 111 sekund později doklepl do branky zblokovanou střelu od modré čáry a zvýšil na 2:0.

Canucks dokázali snížit až v 57. minutě, teprve druhou výhru Sharks z posledních deseti zápasů pečetil těsně před koncem gólem do prázdné branky při power play Patrick Marleau.

Tampa prohrávala s Dallasem 1:2, pak ale čtyřmi góly skóre otočila a ve třech z nich měl prsty Ondřej Palát.

V poslední minutě druhé třetiny dokázal udržet puk v útočném pásmu a obránce Braydon Coburn vzápětí vyrovnal na 2:2, ve 46. minutě byl Palát součástí rychlé kombinace, na jejímž konci Brayden Point dostal domácí do vedení a v 54. minutě sám svým sedmnáctým gólem v sezoně zvýšil na 4:2, když zůstal zcela nekrytý před brankou v přesilové hře.

Palát bodoval pojedenácté z posledních třinácti zápasů, v nichž dohromady zaznamenal 17 bodů za 4 góly a 13 asistencí. A Tampu díky další výhře dělí od postupu do play off tři body, které ztrácí na Ottawu a Toronto. Oba celky však mají jedno utkání k dobru.

Čtyřbodový náskok před Tampou uhájil Boston, který už v odpoledním duelu zvítězil 3:2 v Chicagu. Bruins ale mají odehrán jeden zápas navíc.

Svůj devatenáctý gól v sezoně vstřelil Martin Hanzal, který otevřel skóre při výhře Minnesoty 5:2 nad Coloradem. Trefil se také Michael Frolík, porážce Calgary 3:4 s Anaheimem ale nezabránil.

Výsledky NHL

Chicago - Boston 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)

Branky: 39. Panarin, 50. Tootoo - 7. Spooner, 19. Bergeron, 50. Miller. Střely na branku: 43:29. Diváci: 22.131. Hvězdy zápasu: 1. Chudobin, 2. Bergeron (oba Boston), 3. Seabrook (Chicago).

Buffalo - NY Islanders 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Branky: 31. E. Kane, 46. Girgensons - 50. a 55. Lee, 10. Clutterbuck, 32. Ho-Sang. Střely na branku: 37:26. Diváci: 19.070. Hvězdy zápasu: 1. Lee, 2. Ho-Sang, 3. Halák (všichni Islanders).

Pittsburgh - Carolina 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Branky: 12. Guentzel, 28. Wilson, 46. Sheary - 14. Skinner, 50. Faulk. Střely na branku: 26:35. Diváci: 18.631. Hvězdy zápasu: 1. Sheary, 2. Wilson (oba Pittsburgh), 3. Lindholm (Carolina).

St. Louis - Nashville 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Branky: 6. Tarasenko, 21. Steen, 27. Perron, 49. Edmundson - 12. Johansen. Střely na branku: 25:36. Diváci: 19.262. Hvězdy zápasu: 1. Perron, 2. Allen, 3. Edmundson (všichni St. Louis).

Minnesota - Colorado 5:2 (3:1, 2:1, 0:0)

Branky: 6. Hanzal, 6. Spurgeon, 20. Haula, 24. Parise, 37. Schroeder - 18. Landeskog, 38. Rantanen. Střely na branku: 28:32. Diváci: 19.164. Hvězdy zápasu: 1. Haula, 2. Spurgeon, 3. Dubnyk (všichni Minnesota).

Columbus - Washington 2:3 (0:0, 0:3, 2:0)

Branky: 50. Johnson, 56. Quincey - 22. Oshie, 23. Burakovsky, 31. Niskanen. Střely na branku: 37:30. Diváci: 18.247. Hvězdy zápasu: 1. Burakovsky, 2. Holtby (oba Washington), 3. Johnson (Columbus).

Vancouver - San Jose 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

Branky: 57. Bärtschi - 12. a 13. Hertl, 60. Marleau. Střely na branku: 30:25. Diváci: 18.295. Hvězdy zápasu: 1. Hertl, 2. Hansen (oba San Jose), 3. Bärtschi (Vancouver).

NY Rangers - Philadelphia 4:3 (0:0, 2:1, 2:2)

Branky: 24. Zibanejad, 28. B. Smith, 48. Lindberg, 50. Kreider - 21. a 59. Filppula (na druhou Voráček), 58. Schenn. Střely na branku: 24:23. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Zuccarello (Rangers), 2. Filppula (Philadelphia), 3. B. Smith (Rangers).

Calgary - Anaheim 3:4 (0:2, 2:1, 1:1)

Branky: 24. a 31. Versteeg, 46. Frolík - 12. Eaves, 20. Silfverberg, 38. Holzer, 57. Shaw. Střely na branku: 21:34. Diváci: 18.945. Hvězdy zápasu: 1. Versteeg (Calgary), 2. Kesler, 3. Fowler (oba Anaheim).

Tampa Bay - Dallas 6:3 (1:0, 1:2, 4:1)

Branky: 12. a 55. Erne, 40. Coburn (Palát), 46. Point (Palát), 54. Palát, 60. Stralman - 22. G. Smith, 31. Spezza, 57. Ritchie. Střely na branku: 25:26. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Palát, 2. Point, 3. Erne (všichni Tampa).

Los Angeles - Arizona 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Branky: 45. Martinez - 20. Burmistrov, 24. Duclair. Střely na branku: 35:15. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. M. Smith (Arizona), 2. Quick (Los Angeles), 3. Ekman-Larsson (Arizona).

autor: ČTK | před 1 hodinou

Související články