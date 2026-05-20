Skvělá výhra a my řešíme Laršony, štve Hanzala. U Čechů ho překvapil „geniální hráč"

Čeští hokejisté se na mistrovství světa oklepali z historické porážky se Slovinci a díky výhře nad Švédy se ve skupině rázem dostali do výhodné pozice. Jejich výkony na švýcarském turnaji hodnotí bývalý reprezentační útočník Martin Hanzal. Věří českému úspěchu, zároveň mu vadí, že pondělní triumf zastínilo lingvistické téma.
Před šampionátem jste říkal, že Češi mohou získat medaili. Potvrdili to výhrou 4:3 proti Švédsku?
Není to o jednom zápase, že jsme zahráli dobře proti Švédsku. Ale myslel jsem to tak, že po olympiádě nejezdí na MS tolik kvalitních hráčů, což platí pro nás i pro ostatní týmy. Za takové konstelace můžeme klíčová utkání zvládnout.
Nicméně vyslali Češi po šokující prohře se Slovinskem dobrý signál tímto směrem?
Byl to skvělý zápas. Kluci ukázali, že jsou dobří hokejisti a že když se hraje proti těžkému soupeři, tak to český nároďák vždycky uměl. Dokázali se vyhecovat, neházel bych to do jednoho pytle se Slovinci. Byl to jeden zápas, ve skupině se to může stát.
Měla přeci jen ta prohra velký vliv na výkon proti Švédům? Hráči sami mluvili o tom, že si v šatně leccos vyříkali.
Muselo tam něco zaznít, to je jasné. Zase to byla první prohra se Slovinci v historii. Nechci říct, že je to ostuda, hokej se zvedá ve všech státech, ale určitě si k tomu kluci něco řekli. Proti Švédsku to bylo vidět od začátku.
Jak to chodí v reprezentační šatně po překvapivé porážce? Bývají to ostré promluvy?
Ten turnaj je dlouhý a určitě se po prvním prohraném zápase nebude panikařit, i když to bylo se Slovinci. Myslím, že si to kluci vyříkali, hodili za hlavu a soustředí se na další zápasy.
Poněkolikáté se ukázalo, že po porážce s outsiderem umí Češi zabrat. Stejně jako po Norsku na MS 2010, stejně jako po Rakousku před čtyřmi lety.
Přesně tak. Zvládnete zápas s Dány, kteří nepatří mezi nejslabší, a hned máte Slovince. Pro ty to byl první zápas, naši kluci mohli být unavenější, mohli to lehce podcenit. K mistrovství to patří. Je důležité, že proti Švédsku si náš tým dokázal, že sílu má.
Kdo se vám v prvních zápasech na ledě líbil?
Musím zmínit obránce Tomáše Galvase. Tím, co si na ledě dovolí, je to pro mě typ hokejisty, který se odděluje od průměru. V jeho věku je to geniální hráč. Připadá mi, že si zápas od zápasu více věří, má skvělé hokejové myšlení. V sezoně jsem ho tolikrát neviděl hrát, takže je to pro mě takové překvapení.
Martin Hanzal
Sedmnáctka draftu NHL z roku 2005
Česko reprezentoval na MS 2008 a 2013, olympiádě 2014 a Světovém poháru 2016
V NHL odehrál v součtu s play off celkem 701 zápasů za Arizonu (dříve Phoenix), Minnesotu a Dallas
Ve 20 letech si dovolí jít do rizika a nedělá si z toho hlavu. Na hokej je to výborná povaha, že?
Jasně. Když chcete hrát takhle na hraně geniality, nesmíte si z chyb dělat hlavu. Jdete do toho znovu, dál si věříte. Je to mladý kluk, chyby se stávat budou, ale musíte to pustit z hlavy, nepřemýšlet tak, abyste hlavně nic nepokazil. Na Galvasovi je právě tohle vidět, taková zdravá drzost.
Matěj Blümel byl v minulé sezoně nejlepším střelcem AHL, v prvním zápase MS zapsal dva body, ale proti Slovincům ho trenér Radim Rulík nepostavil. Chápal jste ten tah?
Chápal, nechápal… Od toho tam jsou trenéři, aby takové tahy dělali. Měli k tomu nějaký svůj důvod. Jestli ho chtěli nechat odpočinout, jestli chtěli dát prostor Janu Mandátovi v útoku se spoluhráči z Pardubic… Byl to druhý zápas ve dvou dnech, pak následovalo těžké utkání se Švédy. Uvažuju takhle, ale do hlav trenérům nevidím.
Nicméně mezi fanoušky se ten tah hodně rozebíral, viďte?
My jsme prostě takový národ. (úsměv) Když se daří, tak jsme nejlepší na světě. Když ne, tak hledáme každou kravinu. Ať už to se Slovinci bylo vhazování před jejich gólem, nebo že neměl platit jiný gól. Pak vyhrajeme skvělý zápas se Švédy a řešíme, jestli hraje Larsson, nebo Laršon. Na sociálních sítích má každý spoustu prostoru, může se vyjádřit, ale aby se řešilo tohle, to mi přijde úsměvné.
Máte pravdu, že lingvistické téma výslovnosti švédských jmen v podání komentátora Roberta Záruby v pondělí snad zastínilo samotný hokej.
Na dobrých věcech hledáme něco špatného a pak z toho chceme dělat senzaci. Místo abychom pořádně ocenili, že kluci hráli parádně a porazili silné Švédy. Ne, místo toho se diskutuje o jménu. Já jsem s ním hrál (Oliver Ekman-Larsson byl dlouholetým spoluhráčem Hanzala v Arizoně, pozn. red.) a jmenuje se Larsson, ne Laršon.
Takže se přikláníte k výslovnosti s písmenem „s“, nikoli „š“?
Nechci se do toho pouštět, pro mě je to absurdní. (úsměv)
Po výhře nad Švédy mají Češi ve skupině rázem mnohem lepší vyhlídky směrem ke čtvrtfinále. Je to uklidňující?
Pokaždé když ve skupině porazíte někoho ze silnějších týmů, který by v té postupující čtyřce měl být, tak je to plus. Nesmí se podcenit zápas se Slovenskem, Norové hrají taky slušně. Dneska s Itálií to podle mě bude jednoznačné. Když si kluci tyhle zápasy pohlídají, čtvrtfinále je dané. A pak přijdou klíčová utkání.
Vy jste na MS 2013 zažil situaci, kdy jste se o postup ze skupiny strachovali do úplného konce. To je potom hodně ve stresu.
Bezpochyby. Jsme lidi, nejsme roboti, všichni tu situaci vnímají. Tehdy to byly nervy do poslední chvíle, porazili jsme na nájezdy Dány. Když máte čtvrtfinále naopak jisté dopředu, můžete upínat síly k němu.
Dnes hrají Češi proti pořád relativně exotickému soupeři, kterého jste vy potkal na MS 2008 v Kanadě. Vybavíte si tehdejší zápas s Italy?
Zrovna včera jsem se o tom bavil s kamarádem. Bylo to moje první MS, vyhráli jsme 7:2. Ale moje vzpomínka je taková, že jsem šel na buly v obranném pásmu a rovnou z něj jsme dostali gól, v bráně byl tehdy Pincák (Marek Pinc). Dostal jsem na střídačce kartáč od Lojzy (trenéra Aloise Hadamczika), dokonce jsem pak snad chvíli nehrál. Vždycky se mi to vybaví, když hrajeme proti Itálii.
Ve čtvrté minutě jste prohrávali 1:2, ale nakonec z toho byla pohodová výhra.
Někdy to proti outsiderovi zkrátka takhle je.
Který tým se vám letos zatím jeví nejsilněji?
Velice mě překvapili Finové, jak přehráli Ameriku. Aleksander Barkov je neskutečný hráč, dělá v tom týmu strašně moc. Silně vypadá i domácí Švýcarsko, mají našlapanou soupisku. Bylo by fajn se těmto soupeřům ve čtvrtfinále vyhnout.
