"Skočil jsem tam a vyšlo to." Maříkův parádní zákrok byl klíčem k pohodové výhře

Hokejový brankář Matyáš Mařík se 30 let po svém otci Michalovi dočkal premiéry na mistrovství světa juniorů.
V Minneapolis se spolehlivým výkonem podílel na výhře české reprezentace nad Dánskem 7:2 a v rozhovoru pro svazový YouTube kanál přiznal, že byl připravený na menší počet střel od soupeře.
Nakonec si připsal 20 zákroků, zřejmě klíčový ve 29. minutě, kdy za stavu 3:2 betonem vyrazil dorážku Olivera Greena a nedovolil Dánsku vyrovnat.
"Viděl jsem, že hráč má před sebou prázdnou bránu. Gólman vždycky chce chytit puk. Skočil jsem tam a vyšlo to. Jsem strašně rád," řekl Mařík po utkání. Vedle toho zlikvidoval i několik samostatných nájezdů soupeře.
"Bylo to těžké, protože na mě nešlo dost střel a musel jsem se do toho zase dostat. Takhle to s takovými týmy chodí. Se vším respektem k Dánům. Byli soupeř, kterého jsme museli porazit. A já očekával, že bude míň střel. Byl jsem na tenhle hokej připravený," uvedl devatenáctiletý gólman.
Mařík zároveň přiznal, že český výběr asi vstup do utkání lehce podcenil.
"Zápas se pro nás nevyvíjel úplně dobře. Bylo důležité udělat nějaké zákroky, aby se to nepokazilo. Pak jsme si v šatně řekli, že musíme zabrat, a hra se zlepšila," řekl brankář Českých Budějovic, který v aktuální sezoně zasáhl již do sedmi extraligových utkání.
Jeho otec Michal startoval na světovém šampionátu v roce 1995, kde český tým skončil šestý.
"Premiéru jsem si strašně užil. Čekal jsem a doufal, že přijde a jsem za ni rád. Táta mi samozřejmě popřál, ať se mi daří a ať si to užiju. Ať hraju, co umím, a ať vyhrajeme," uvedl Mařík.
V prvním českém zápase na turnaji dostal šanci Michal Oršulák, ve druhém Mařík. Jedničku trenéři dopředu neurčili.
"Jdeme zápas od zápasu. Tohle je mistrovství světa. Komu se daří, ten chytá, a ostatní dva to musí tak vzít. Máme svoje role a ať se rozdají jakkoli, všichni si budeme fandit a chceme vyhrát," řekl Mařík, jenž se dozvěděl, že dostane proti Dánsku šanci, večer před utkáním.
