Skandální oslavy. Šampioni zničili trofej, liga vyloučila celý tým

Kanadský tým oslavil historický titul způsobem, který nemá v hokeji obdoby. Zničená trofej nakonec vedla až k vyloučení ze soutěže.
Ještě ani nestačily utichnout oslavy mistrovského titulu a z hokejového ráje se stalo peklo. Kanadský klub Laval Pétroliers vyhrál play off nižší profesionální soutěže Ligue Nord-Américaine de Hockey (LNAH) v provincii Québec.
Jenže místo dlouhých oslav přišel tvrdý trest. Vedení ligy se rozhodlo vítězný tým vyloučit ze soutěže.
Důvod? Záběry z kabiny, které obletěly hokejový svět.
Laval završil dominantní jízdu play off. Ve finále přehrál Saint-Hyacinthe a získal Gilles-Rousseau Cup, nejcennější trofej soutěže. Fanoušci očekávali oslavy, které budou v klubové historii připomínány dlouhé roky. Jenže stalo se něco úplně jiného.
Na sociálních sítích se krátce po květnovém triumfu objevila videa z mistrovského večírku. Na nich je vidět, jak členové týmu a další osoby s trofejí zacházejí způsobem, který šokoval.
Pohár skončil na zemi a utrpěl značné poškození. Největší pozornost vzbudil záběr, na němž jeden z účastníků oslavy skáče na trofej loktem podobně jako zápasník v profesionálním wrestlingu.
Videa se okamžitě začala šířit po celém Québecu a vyvolala bouřlivé reakce.
Liga nejprve klub suspendovala a zahájila vyšetřování. Následně se sešli zástupci ostatních týmů. Výsledek byl mimořádně tvrdý.
Vedení soutěže nyní, na začátku června, oznámilo nekompromisní verdikt: vyloučení celku Laval Pétroliers z LNAH.
Šokující video hokejového „wrestlera“:
Podle ligy šlo o jednání neslučitelné s hodnotami soutěže a o poškození její pověsti.
Klub se s rozhodnutím odmítl smířit. Ve svém prohlášení označil postup ligy za nepřiměřený a nespravedlivý. Naznačil také možnost právních kroků. Spor tak může pokračovat i mimo ledové plochy.
Příběh je o to bizarnější, že Laval právě získal první mistrovský titul ve své historii. Místo oslav, které by si fanoušci připomínali po desetiletí, zůstala po sezoně především ostuda a nejistá budoucnost celé organizace.
V hokejovém světě se přitom podobné incidenty objevují jen výjimečně. Stanley Cup nebo jiné slavné trofeje byly v minulosti během oslav několikrát poškozeny, ale aby vítězný tým přišel kvůli chování po zisku titulu o samotné místo v soutěži, to je mimořádně vzácný případ.
Z triumfu se tak během několika týdnů stala jedna z největších afér kanadského hokeje posledních let. Až čas ukáže, zda se Lavalu podaří vrátit na profesionální hokejovou mapu.
Jedno je ale jisté už dnes. Jeho historický titul si fanoušci nebudou pamatovat kvůli vítězství na ledě, ale kvůli tomu, co se stalo po závěrečné siréně.
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