Přeskočit na obsah
Benative
3. 6. Tamara
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Skandální oslavy. Šampioni zničili trofej, liga vyloučila celý tým

Radek Vičík
Radek Vičík
Radek Vičík

Kanadský tým oslavil historický titul způsobem, který nemá v hokeji obdoby. Zničená trofej nakonec vedla až k vyloučení ze soutěže.

Soutěž LNAH je pověstná velmi ostrou hrou.
Soutěž LNAH je pověstná velmi ostrou hrou.Foto: Profimedia
Reklama

Ještě ani nestačily utichnout oslavy mistrovského titulu a z hokejového ráje se stalo peklo. Kanadský klub Laval Pétroliers vyhrál play off nižší profesionální soutěže Ligue Nord-Américaine de Hockey (LNAH) v provincii Québec.

Jenže místo dlouhých oslav přišel tvrdý trest. Vedení ligy se rozhodlo vítězný tým vyloučit ze soutěže.

Důvod? Záběry z kabiny, které obletěly hokejový svět.

Laval završil dominantní jízdu play off. Ve finále přehrál Saint-Hyacinthe a získal Gilles-Rousseau Cup, nejcennější trofej soutěže. Fanoušci očekávali oslavy, které budou v klubové historii připomínány dlouhé roky. Jenže stalo se něco úplně jiného.

Reklama
Reklama

Na sociálních sítích se krátce po květnovém triumfu objevila videa z mistrovského večírku. Na nich je vidět, jak členové týmu a další osoby s trofejí zacházejí způsobem, který šokoval.

Pohár skončil na zemi a utrpěl značné poškození. Největší pozornost vzbudil záběr, na němž jeden z účastníků oslavy skáče na trofej loktem podobně jako zápasník v profesionálním wrestlingu.

Videa se okamžitě začala šířit po celém Québecu a vyvolala bouřlivé reakce.

Liga nejprve klub suspendovala a zahájila vyšetřování. Následně se sešli zástupci ostatních týmů. Výsledek byl mimořádně tvrdý.

Reklama
Reklama

Vedení soutěže nyní, na začátku června, oznámilo nekompromisní verdikt: vyloučení celku Laval Pétroliers z LNAH.

Šokující video hokejového „wrestlera“:

Podle ligy šlo o jednání neslučitelné s hodnotami soutěže a o poškození její pověsti.

Klub se s rozhodnutím odmítl smířit. Ve svém prohlášení označil postup ligy za nepřiměřený a nespravedlivý. Naznačil také možnost právních kroků. Spor tak může pokračovat i mimo ledové plochy.

Reklama
Reklama

Příběh je o to bizarnější, že Laval právě získal první mistrovský titul ve své historii. Místo oslav, které by si fanoušci připomínali po desetiletí, zůstala po sezoně především ostuda a nejistá budoucnost celé organizace.

V hokejovém světě se přitom podobné incidenty objevují jen výjimečně. Stanley Cup nebo jiné slavné trofeje byly v minulosti během oslav několikrát poškozeny, ale aby vítězný tým přišel kvůli chování po zisku titulu o samotné místo v soutěži, to je mimořádně vzácný případ.

Z triumfu se tak během několika týdnů stala jedna z největších afér kanadského hokeje posledních let. Až čas ukáže, zda se Lavalu podaří vrátit na profesionální hokejovou mapu.

Jedno je ale jisté už dnes. Jeho historický titul si fanoušci nebudou pamatovat kvůli vítězství na ledě, ale kvůli tomu, co se stalo po závěrečné siréně. 

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Výtvarně pojatá automatická odpověď v nepřítomnosti od ilustrátorky Nikoly Logosové.
Výtvarně pojatá automatická odpověď v nepřítomnosti od ilustrátorky Nikoly Logosové.
Výtvarně pojatá automatická odpověď v nepřítomnosti od ilustrátorky Nikoly Logosové.

„Až se vrátím, budu někdo jiný“. Konec nudných automatických odpovědí v nepřítomnosti

Oblíbený projekt Automatická odpověď přidává přes 30 nových textů či ilustrací od českých umělkyň a umělců. Chcete překvapit, pobavit nebo dojmout všechny, kdo vám budou psát e-maily během dovolené? Pak si na webu automatickaodpoved.cz můžete zdarma stáhnout originální text či obrázek, které vás omluví daleko důvtipněji, než obligátním „bohužel nejsem přítomen“.

French Open Tennis
French Open Tennis
French Open Tennis

Polská kvalifikantka dál konsternuje Roland Garros. Rusce nedarovala ani set

Polská tenistka Maja Chwaliňská senzačně postoupila z kvalifikace do semifinále Roland Garros. Ve čtvrtfinále 114. hráčka světového žebříčku, která hraje v hlavní soutěži grandslamu teprve potřetí, porazila 7:6, 6:3 Rusku Annu Kalinskou. Její příští soupeřkou na pařížské antuce bude vítězka duelu mezi světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou z Běloruska a Ruskou Dianou Šnajderovou.

Vládní koalice se minulý týden dohodla, že místo návrhu zákona o veřejnoprávních médiích, k němuž se sešlo přes 400 připomínek, předloží ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) jiný návrh, který pouze nahradí zákon o poplatcích novým zákonem převádějícím financování ČT a ČRo na státní rozpočet. (Vysílání ČT ve středu 3. června)
Vládní koalice se minulý týden dohodla, že místo návrhu zákona o veřejnoprávních médiích, k němuž se sešlo přes 400 připomínek, předloží ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) jiný návrh, který pouze nahradí zákon o poplatcích novým zákonem převádějícím financování ČT a ČRo na státní rozpočet. (Vysílání ČT ve středu 3. června)
Vládní koalice se minulý týden dohodla, že místo návrhu zákona o veřejnoprávních médiích, k němuž se sešlo přes 400 připomínek, předloží ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) jiný návrh, který pouze nahradí zákon o poplatcích novým zákonem převádějícím financování ČT a ČRo na státní rozpočet. (Vysílání ČT ve středu 3. června)

Redaktoři ČT vysílají v černém. Na protest proti vládním změnám

Stovky zaměstnanců České televize (ČT) ve středu přišly v černém oblečení před hlavní budovu na Kavčích horách vyjádřit protest proti změnám ve financování veřejnoprávních médií, které chce prosadit vládní koalice. Iniciativa Veřejnoprávně podpořená odbory svolala shromáždění symbolicky pět minut před dvanáctou hodinu.

Reklama
Helena Vondráčková s manželem Martinem Michalem prodávají letadlo, kterým létali na koncerty.
Helena Vondráčková s manželem Martinem Michalem prodávají letadlo, kterým létali na koncerty.
Helena Vondráčková s manželem Martinem Michalem prodávají letadlo, kterým létali na koncerty.

Vzhůru k výškám. Zpěvačka Helena Vondráčková překvapila inzerátem

Snili jste někdy o tom, že se proletíte ve stylu největších hvězd českého showbyznysu? Teď máte příležitost. Zatímco většina celebrit prodává nové desky, vstupenky na koncerty nebo své životní příběhy v autobiografiích, zpěvačka a několikanásobná Zlatá slavice Helena Vondráčková posunula laťku o několik kilometrů výš. Do prodeje totiž zařadila rovnou vlastní letadlo.

Reklama
Reklama
Reklama