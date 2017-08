Skandál v hokejové EBEL lize. Znojmo mě chtělo podplatit, tvrdí Jeff Frazee, brankář Lublaně

před 40 minutami

Americký hokejový brankář Jeff Frazee, který v minulé sezoně hrál za Olimpiji Lublaň v mezinárodní lize EBEL, obvinil zástupce Znojma, že se jej pokusili podplatit. Situaci ze závěru nadstavbové části, kdy Orli bojovali o postup do play off, vyšetřuje policie. Vedení moravského klubu veškerá obvinění odmítlo.

Vídeň - Jeff Frazee uvedl, že jej před únorovým zápasem, který Znojmo potřebovalo vyhrát, kontaktoval trenér brankářů Lublaně s dotazem, zda by soupeři pomohl k úspěchu. Znojmo nakonec vyhrálo jednoznačně 7:0 a postoupilo do play off. Třicetiletý Frazee, který v NHL nastoupil k jednomu utkání za New Jersey, odchytal necelých 12 minut a po třech inkasovaných gólech střídal.

"Odmítáme, že by se kdokoliv z naší organizace jakkoliv pokusil kontaktovat hráče Lublaně. Důrazně se ohrazujeme proti takovýmto nařčením a zároveň zvažujeme možné právní kroky, jelikož tato věc poškozuje dlouhodobě budované dobré jméno klubu," uvedli zástupci Znojma v prohlášení pro iDNES.cz.

Americký brankář o kontaktu ze strany Znojma informoval klub i policii, která případ vyšetřuje. "Liga udělala vše, co v daném případě mohla. Vyšetřování probíhá a zatím nepřineslo žádné výsledky. Pokud nejsou žádné důkazy, platí presumpce neviny. Pokud bude obvinění prokázané, bude jej řešit státní zastupitelství," uvedl ředitel soutěže Christian Feichtinger pro web nachrichten.at, který o případu v Rakousku informoval.

Frazee, který má ve sbírce titul z mistrovství světa hráčů do 18 let i bronz z dvacítek, zároveň pro rakouská média uvedl, že mu Lublaň dluží 18 000 eur z platu za minulou sezonu. Olimpija z ekonomických důvodů v EBEL skončila.