Levnější než hamburger. Ruské hvězdy KHL postihla bizarní výměna, stály drobné

Hokejové hvězdy moskevského Dynama odešly do Kazaně. Za částku, kterou by mohl zaplatit i průměrný fanoušek tatarského klubu.

Jen si to představte: Connor McDavid s jednou další hvězdou Edmontonu by odešli třeba do Minnesoty za cenu průměrného občerstvení v aréně NHL.

K podobně bizarní výměně došlo v Rusku. Pětatřicetiletého centra Vadima Šipačova a o tři roky mladšího obránce Vjačeslava Vojnova, jedny z největších osobností KHL, získala podle ruských médií Kazaň jen za tisíc rublů, v přepočtu asi za 370 korun.

Oba přitom dovedli sbornou ke stříbru na nedávné olympiádě v Pekingu a stále patří k ligové špičce. Šipačov letos potřetí v řadě opanoval produktivitu soutěže - posbíral 67 bodů (24+43) ve 48 kláních - a dokázal, že si poradí i bez střelecky nadaného parťáka Dmitrije Jaškina. Vojnov se zařadil k nejproduktivnějším bekům.

Nešlo tedy o to, že by byli přeplacení a Dynamo se jich chtělo zbavit za každou cenu. Na vině jsou finanční problémy moskevského celku, které podle švédského deníku Aftonbladet souvisejí s protiruskými sankcemi za válku Vladimira Putina na Ukrajině.

Klub se do finančních problémů dostal už před pěti lety. Tehdy svízelnou situaci vyřešil pozoruhodně. Vyhlásil bankrot a placení dluhů se vyhnul tak, že na Dynamo Moskva přejmenoval svůj záložní tým. Pak v KHL pokračoval, jako by se nic nestalo.

Teď mu peníze chybějí znovu a v příštím ročníku plánuje víc sázet na mladé hráče.

Kapitána Šipačova a Vojnova už si dovolit nemohl. První z nich má smlouvu až do roku 2024 a jeho plat pro nadcházející sezonu činí 95 milionů rublů (asi 35 milionů korun). S bonusy si ale Šipačov může vydělat přes 200 milionů. Vojnovova gáže je o něco nižší, ale pořád patří k nejvyšším v soutěži.

Dynamo sice ulevilo svému rozpočtu, ale také pošramotilo svůj veřejný obraz.

Trejd hvězd za symbolickou částku zarazil i ruská média, která sarkasticky zmiňují, že kapitán Dynama je vlastně levnější než hamburger nebo že Andreji Safronovovi (dřívějšímu generálnímu manažerovi klubu, dnes tajemnému poradci - pozn. red.) by peníze od Kazaně sotva stačily na návštěvu restaurace.

V zámořské NHL je zvykem, že klub ve finanční či výkonnostní krizi se zbavuje hvězd výměnou za mladé hráče či volby v draftu (dražbu talentů pořádala i KHL, ale nakonec ji zrušila - poslední proběhla před šesti lety).

Z Dynama by do Kazaně měl odejít ještě jeden tahoun, křídelník Stanislav Galijev. Právě za něj by Moskvané podle listu Sport-Express měli dostat mladého hráče.

Dynamu se dlouhodobě moc nedaří. Poslední titul vyhrálo před devíti lety. Od té doby ani jednou nepřešlo přes čtvrtfinále. Letos v něm podlehlo městskému rivalovi CSKA 0:4 na zápasy.

V nejbližší budoucnosti zřejmě bude ještě hůř. Vedle Šipačova s Vojnovem opustili mužstvo i všichni zahraniční hokejisté kromě Bělorusů.