Šílený náraz hlavou do mantinelu. Petmana odvezli na nosítkách, Sparta vládla v Plzni

Pro útočníka plzeňských hokejistů Villeho Petmana skončilo úvodní utkání čtvrtfinálové série play off proti Spartě předčasně ve 49. minutě. Po souboji s forvardem Pražanů Tomášem Hykou nepříjemně narazil do hrazení a následně opustil led na nosítkách, byl však při vědomí. Ve zbytku utkání Sparta udržela náskok 2:0 a získala první bod v sérii.
Ville Petman po zprvu nevinně vyhlížejícím souboji, v němž se přetlačoval s Hykou, upadl na ledovou plochu, navíc se v souboji přetočil a částečně hlavou, rameny a zády narazil do mantinelu. Po ošklivě vypadající situaci ale brzy zvedl hlavu a byl při vědomí. Když se ale pokoušel za pomoci ostatních vstát, nemohl se postavit na nohy a skončil v péči záchranářů.
Plzeňského útočníka se ihned po kolizi vydal pomstít jeho bratr Mikko Petman, po jeho odvetě paradoxně hráli Západočeši dvě minuty v oslabení, neboť hlavní sudí Daniel Pražák a Josef Barek nevyhodnotili Hykovo počínání jako nedovolený zákrok.
Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 1. zápas:
HC Škoda Plzeň - HC Sparta Praha 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
Branky a nahrávky: 11. M. Vitouch (Raška, Kuťák), 38. P. Kousal. Rozhodčí: Pražák, Barek - Lhotský, Hnát. Vyloučení: 4:4. Bez využití. Diváci: 6884.
Plzeň: N. Malík - Zámorský, Malák, Merežko, J. Jeřábek, V. Lajunen, Rubins, Percy - O. Rohlík, Lalancette, Měchura - M. Petman, V. Petman, Teplý - Schleiss, Filip, D. Simon - L. Strnad, Jakub Lev, A. Kubík. Trenér: Jandač.
Sparta: Kořenář - Pysyk, Krejčík, Knot, Sirota, Irving, M. Seppälä, N. Seppälä - Řepík, Shore, Chlapík - Hyka, M. Špaček, R. Horák - P. Kousal, K. Hrabík, Dzierkals - M. Vitouch, Kuťák, Raška. Trenér: J. Nedvěd.
