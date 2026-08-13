„Šíleně výhodný.“ Z Pastrňáka je jackpot, zachraňuje Boston v klíčovém žebříčku

Když český útočník David Pastrňák před lety podepsal monstrózní smlouvu a vyskočil mezi šest nejlépe placených hokejistů zámořské NHL, analytici upozorňovali, že i tak Bostonu slevil. Teď to vyčnívá víc než kdy jindy.
Platový strop NHL po covidovém útlumu rychle roste a generální manažeři se předhánění ve štědrosti.
Třeba supertalentovaný Connor Bedard, který se ale ještě ani nepřiblížil stobodové sezonní metě, bude od od podzimu pobírat v průměru 15 milionů dolarů ročně.
Hranici 12 milionů zdolá jako jeden z tuctu hráčů. Ještě v minulém ročníku bylo takových boháčů jen šest.
A Pastrňák? Ten bude se zprůměrovanou roční gáží 11,25 milionu až 17. nejlépe placeným hokejistou soutěže.
„Je jedním ze sedmi nejlepších hokejistů planety, v případě ofenzivních hráčů jedním z top pěti. A stále je v nejlepších letech,“ spustil o 30letém Čechovi Nick Goss ze stanice NBC Sports.
„V době, kdy elitní útočníci začínají vydělávat 17 až 18 milionů dolarů ročně, je Pastrňák za něco málo přes 11 milionů na dalších pět let šíleně výhodný,“ připojil.
Kontrakt podepsaný na jaře 2023 označil novinář za lup. Momentálně prý jde o nejlepší smlouvu Bruins.
To potvrzuje renomovaný online deník The Athletic. Jeho analytický model na základě pokročilých statistik počítá tržní hodnotu hráčů a dává ji do kontrastu s uzavřenými smlouvami.
Pastrňák by si dle této metriky zasloužil 16milionový roční plat. Křídelníkův současný, podstatně skromnější kontrakt, tak získal nejvyšší známku A+. V Bostonu je to jediný případ.
Totéž platí o Češích. Skvěle si ale vedli ještě brankáři Jakub Dobeš, Karel Vejmelka a Lukáš Dostál, jejichž smlouvy si vysloužily čisté „áčko“. Na A- pak dosáhl útočník Martin Nečas. Nejhůř naopak dopadl jiný forvard Ondřej Palát se známkou D+.
Z hráčského pohledu může být vysoké hodnocení nelichotivé. Znamená, že hokejista dostává za práci méně, než by měl.
Na druhou stranu ale platí, že čím víc takových hráčů se v týmu sejde, tím je šance na Stanley Cup vyšší. To je realita platových stropů.
Boston si v tomto ohledu vede průměrně. V žebříčku The Athletic, který ovládla Carolina, obsadil 18. příčku z 32.
Generální manažer Don Sweeney totiž nemá na svědomí jen povedené dohody jako tu s Pastrňákem či brankářskou jedničkou Jeremym Swaymanem. Stojí i za řadou průměrných až vyloženě nepovedených smluv.
Největšími přešlapy jsou centr Elias Lindholm, který bude z platového stropu ještě pět let ukrajovat 7,8 milionu dolarů, a tvrdý útočník Tanner Jeannot, u něhož to jsou čtyři roky a 3,4 milionu. Oba kontrakty vyfasovaly známku D+.
„Naštěstí mají pod smlouvou na dlouho dobu Pastrňáka a Swaymana,“ napsal o Bruins autor analýzy Dom Luszczyszyn. „Oba patří mezi nejlepší hráče na svých pozicích a vydělávají mnohem méně, než by měli. Bylo by skvělé, kdyby vedení dokázalo efektivněji stavět tým kolem nich.“
„JJ Peterka byl v tomto ohledu zajímavým krokem,“ připomněl novinář největší letní posilu mužstva. „I po nepovedené sezoně se Peterkova tržní hodnota stále zhruba shoduje s jeho platem. Pokud mu to půjde s Pastrňákem, mohl by to být přesně ten úspěch, který Boston hledá.“
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