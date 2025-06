Ruští hráči dráždili při oslavách na Floridě. Reklama na zabíjení, naštvalo Haška

Florida v minulém týdnu obhájila vítězství v play off hokejové NHL, a tak jsou oslavy v jižním cípu Spojených států amerických momentálně v plném proudu. Při oficiálním průvodu se Stanley Cupem se objevily i ruské vlajky.

S Panthers totiž až k finálové výhře proti Edmontonu dokráčeli také dva Rusové - obránce Dmitrij Kulikov a brankář Sergej Bobrovskij.

Zejména 36letý gólman patří mezi dlouholeté opory Floridy a oblíbence fanoušků.

S ruskou vlajkou oslavoval už vloni a také letos si ji vzal přes ramena přímo při promluvě před tisícovkami příznivců.

"Jaký úžasný den! Děkuju všem, že jste přišli. Byl to skvělý rok, skvělé play off a skvělé vítězství," hlásil Bobrovskij, dvojnásobný vítěz Vezinovy trofeje pro nejlepšího brankáře NHL a mistr světa z roku 2014, do mikrofonu na pláži ve Fort Lauderdale.

Při jízdě otevřeným autobusem se s pohárem a ruskými vlajkami fotili a natáčeli i s Kulikovem. Vyvolalo to však i kritiku na sociální síti X.

"Hej, NHL, nemáte s tím žádný problém?" psal k videu s Rusy bývalý novinář Slava Malamud, dříve korespondent ruského deníku Sport-Express, který žije v Americe.

Útočník Sam Bennett rozesmál fanoušky, když mluvil o tom, že mu nezáleží na tom, pokud někdo Floridu kritizuje za špinavou a příliš tvrdou hru na ledě. "Dvojnásobní šampioni si dělají, co ku**a chtějí," burácel do mikrofonu.

Malamud spojil tuto hlášku do kontextu s ruskými vlajkami. "Zahrnuje to nošení vlajky fašistické diktatury v podpoře její dobyvačné války," napsal s odkazem na válku, kterou vede ruský prezident Vladimir Putin na Ukrajině už skoro tři a půl roku.

Na sociální síti X se ozval i legendární český brankář Dominik Hašek, který NHL dlouhodobě kritizuje za to, že ruským hokejistům nadále povoluje v soutěži startovat.

"Tohle je součást oslav vítězství Floridy," komentoval fotku Bobrovského a Kulikova s ruskými vlajkami a připojil emotikony palců dolů.

"NHL velmi dobře ví, že svým přístupem dělá obrovskou reklamu ruské válce a zločinům, a proto je zodpovědná za obrovské množství zabitých a zmrzačených lidí," pokračoval Hašek.

Na argument dalšího z komentujících, že Bobrovskij a Kulikov nemusí nutně milovat Putina, jen mají rádi svou zemi, měl Hašek odpověď.

"To je dobře. Proto jim NHL a USA musí dát šanci oficiálně odsoudit ruskou válku. Dokud tu šanci nedostanou, jsou jako ruští občané reklamou na ruskou válku a budou kvůli nim umírat lidé," reagoval.

Naopak ruská média přítomnost státních vlajek na oslavách se Stanley Cupem s chutí akcentovala.

"Ruské vlajky, citáty McGregora, 400 tisíc lidí. Na Floridě se konal vítězný průvod," referoval v titulku ruský web Championat.

"Ruská vlajka znovu na průvodu floridského triumfu! Bobrovskij a Kulikov oslavují naši zemi už druhým rokem," psal deník Sport-Express.

Když právě Sport-Express vloni volil ruského Sportovce roku, postavil na první místo Bobrovského i díky tomu, že se při oslavách triumfu v NHL představil s ruskou vlajkou. Ocenil to jako "projev odvahy".

"Skvělý sportovec a opravdový vlastenec," psali tehdy v Rusku a Malamud na sociální síti X ironicky zatleskal NHL, že to Bobrovskému umožnila: "Výborně, NHL, skvělá práce."

Po roce Bobrovskij svůj "projev odvahy" při oslavách zopakoval a z oficiálních kruhů nejprestižnější hokejové ligy světa žádná odpověď na kritiku nedorazila.