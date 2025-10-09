Lední hokej

Senzační Pastrňák. Česká hvězda zářila hned při prvním utkání Bostonu

Aktualizováno před 2 hodinami
David Pastrňák rozhodl v prvním utkání hokejistů Bostonu v nové sezoně NHL o vítězství 3:1 na ledě Washingtonu. Český útočník byl u všech gólů Bruins - jeden sám dal, na další dva přihrál.
Sestřih utkání Washington - Boston | Video: Asociated Press

Pastrňák se nejprve postaral o zápis do utkání vyloučením, když už po 111 vteřinách po úvodním buly dostal dvě minuty za hákování. Hosté ale oslabení přežili bez úhony. 

Na gól se čekalo až do 33. minuty. Český útočník nahodil puk od modré čáry na branku a kotouč prošel přes clonící hráče až do sítě.

Ve 48. minutě vyrovnal Tom Wilson, ovšem Boston kontroval už za 38 vteřin v přesilové hře.

České duo Pavel Zacha a Pastrňák vymyslelo akci pro Eliase Lindholma, jenž se dostal před brankáře Logana Thompsona a bekhendovou kličkou ho překonal.

I pod pojistku se podepsal Pastrňák. Při hře domácích bez brankáře vyslal Morgana Geekieho, a ten trefil prázdnou klec.

Rodák z Havířova byl za svůj výkon zvolen druhou hvězdou zápasu. Předčil jej pouze brankář Jeremy Swayman, který kryl 35 střel. 

"Hráli jsme velmi dobře v obraně a když bylo potřeba, Sway byl na místě," chválil Pastrňák parťáka s maskou.

"Skvěle jsme ubránili oslabení. Podali jsme neskutečný výkon, je to skvělé venkovní vítězství," radoval se nejlépe placený Čech v soutěži, který nasbíral v úvodních zápasech sezony už sedmnáct bodů (9+8).

V této statistice se v klubové historii osamostatnil na třetím místě od Davida Krejčího (14 bodů). Tabulku Bruins vede Ray Bourque s třiceti body.

Boston zpříjemnil výhrou premiéru svému trenérovi Marco Sturmovi. "Cítím se skvěle, ale vyčerpaně," přiznal první německý kouč v historii NHL.

"Je to moment, na který jsem čekal a vyhrát venku proti tak silnému týmu je o to sladší. Vrcholem všeho je, že jsme většinu zápasu hráli přesně podle toho, na čem jsme pracovali a jak jsme chtěli," liboval si.

David Tomášek při debutu v NHL přihrál na jeden gól Edmontonu, který na domácím ledě promarnil proti Calgary tříbrankový náskok a prohrál 3:4 po nájezdech.

Tomášek nastupuje v Edmontonu ve čtvrté řadě, ale prostor dostává také v přesilové hře, ve které připravil ve 29. minutě gól na 3:0.

Český útočník zpracoval na hraně brankoviště puk zády ke gólmanovi a bekhendovou přihrávkou uvolnil u levé tyčky Leona Draisatla, který zakončil akci do prázdné branky.

Sestřih utkání Edmonton - Calgary včetně asistencí Davida Tomáška a Adama Klapky | Video: NHL.com

Kombinací potrestali faul Adama Klapky, po jehož asistenci však Calgary snížilo naopak při vyloučení Tomáška ve 35. minutě na 2:3.

Třígólové manko smazal už po čtyřiceti vteřinách třetí třetiny Blake Coleman a zápas vyvrcholil penaltovým rozstřelem.

Důvěru dostal ve čtvrté sérii i Tomášek, s bekhendovým blafákem ovšem neuspěl. Se stejným zakončením se naopak prosadil v osmém kole Nazem Kadri a dokonal obrat hostů.

Vegas s Tomášem Hertlem v sestavě podlehli na svém ledě Los Angeles 5:6 po nájezdech.

Domácím nestačil hattrick Pavla Dorofejeva a čtyři body (1+3) Jacka Eichela. Vítězný gól si připsal Trevor Moore, který skóroval jednou i v základní hrací době, když v 52. minutě snižoval na 4:5.

Hosté si cestu k výhře zkomplikovali. Vedli v závěru druhé třetiny 3:1, ale poté čtyřikrát inkasovali.

Výsledky NHL:

Washington - Boston 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Branky: 48. Wilson - 33. Pastrňák, 48. E. Lindholm (Pastrňák, Zacha), 60. Geekie (Pastrňák). Střely na branku: 36:21. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Swayman, 2. Pastrňák (oba Boston), 3. Wilson (Washington).

Edmonton - Calgary 3:4 po sam. nájezdech (2:0, 1:2, 0:1 - 0:0)

Branky: 10. Nugent-Hopkins, 17. Mangiapane, 29. Draisaitl (Tomášek) - 33. Gridin, 35. Zary (Klapka), 41. Coleman, rozhodující sam. nájezd Kadri. Střely na branku: 35:22. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Nugent-Hopkins (Edmonton), 2. Gridin (Calgary), 3. Draisaitl (Edmonton).

Vegas - Los Angeles 5:6 po sam. nájezdech (0:2, 3:1, 2:2 - 0:0)

Branky: 23., 38. a 40. Dorofejev, 46. Eichel, 49. Barbašev - 52. a rozhodující sam. nájezd Moore, 5. Kuzmenko, 12. Byfield, 34. Malott, 54. Clarke. Střely na branku: 35:26. Diváci: 18.393. Hvězdy zápasu: 1. Dorofejev, 2. Eichel (oba Vegas), 3. Moore (Los Angeles).

Toronto - Montreal 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Branky: 1. McCann, 26. Jarnkrök, 50. Rielly, 59. Matthews, 60. W. Nylander - 6. O. Kapanen, 22. Bolduc. Střely na branku: 27:31. Diváci: 19.037. Hvězdy zápasu: 1. W. Nylander, 2. Rielly, 3. McCann (všichni Toronto).

 
Další zprávy