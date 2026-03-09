Senzace na úvod, Kladno vyhrálo na Spartě. Brno, Třinec i Vary mají první vítězství

Favorizovaná pražská Sparta nezvládla úvodní duel série předkola play off hokejové extraligy a podlehla doma Kladnu 1:2 v prodloužení. Obhájce titulu z Brna porazil České Budějovice těsně 2:1, Třinec jediným gólem svalil Olomouc a Vary si poradily 3:1 s Vítkovicemi. Druhé zápasy se hrají v úterý.
V pražské O2 areně se v 5. minutě zblízka neprosadil bývalý kapitán Sparty Forman. Domácí pak po kladenských vyloučeních hráli dohromady v krátké době v součtu více než pět minut přesilovku, krátce měli dokonce i výhodu pět na tři, jenže neskórovali. V závěru úvodního dějství nahození hostujícího útočníka Robinse zastavila horní tyč.
Ve 24. minutě Marcel za brankou Sparty narazil ramenem do Řepíkovy hlavy a otřesený domácí útočník odešel do kabin. Do zápasu se vrátil až v prodloužení. Rozhodčí po zhlédnutí opakovaných záběrů udělili kladenskému hráči trest na pět minut plus do konce utkání.
Favorit zápasu ovšem i touto dlouhou početní výhodou pohrdl. Největší šanci v ní měl Kousal, jenže hostující gólman Brízgala při premiéře v extraligovém play off jeho dorážku do odkryté branky chytil. Blízko k vedoucí trefě měl domácí kapitán Chlapík, trefil však horní tyč.
Ve třetí části napálil tyčku i hostující obránce Pietroniro. Střelecké trápení domácích prolomil až v 49. minutě Hyka, který si od poloviny kluziště nabruslil až před Brízgalu a bekhendem po zemi ho překonal.
Jenže Středočeši za necelých pět minut přispěchali s odpovědí. Klíma se natlačil před Sirotu a povedenou ranou do horního růžku zblízka vyzrál na Kořenáře.
Kladno dokonalo obrat v 73. minutě. Někdejší hráč Sparty Piskáček vypálil a Robins usměrnil puk tělem za bezmocného Kořenáře.
Obhájce se na výhru nadřel
Start do zápasu s Motorem měla Kometa slibný, brankář Klouček musel hned v prvních sekundách řešit výpad obránce Krále. Rodák z Blanska to zkoušel hned dvakrát, pokaždé si ale na brankáři hostí vylámal zuby.
V následující pasáži přitlačil i Motor, Kubíčkovu střelu Stezka dokázal zlikvidovat. Brňané se dočkali vedení v 5. minutě. Stránský nabídl Zábranskému puk na stříbrném podnose a elitní extraligový střelec se přesnou ranou nemýlil.
Následně si každá strana zahrála po jedné přesilovce, Zbořil v jejím závěru dokonce bekhendovou kličkou dostal puk za brankovou čáru. Hosté však uspěli s trenérskou výzvou na předcházející ofsajd. Velkou šanci na změnu skóre měl v závěru třetiny Tomáš Zohorna, Klouček si však s jeho pokusem poradil.
Naopak do druhé třetiny vstoupili lépe hosté, do šance se dostal Cibulka- Brankář Stezka ale udržel kotouč ve své výstroji. Brněnský gólman se zaskvěl i následně. Vála vystihl chybnou rozehrávku domácích, v koncovce ovšem nezamířil přesně. Kometa se dostávala do tempa pomaleji, přesto měla dvě velké šance. Nejprve trefil horní tyč Zohorna, následně skončila na brankové konstrukci střela Zábranského.
Nevyužité příležitosti mohly Kometu mrzet, protože Motor v závěru třetiny dokázal srovnat. Cibulka dostal až příliš mnoho prostoru na levé straně hřiště, nabruslil si do palebné pozice a prostřelil bezmocného Stezku.
Třetí část byla hodně opatrná, oba týmy si uvědomovaly, že každá chyba může znamenat problém. Aktivnější byli znovu Jihočeši, kteří dostávali Stezku pod spršku střel, domácí fantom ale držel svůj tým. Blízko druhé branky Motoru byli Bulíř nebo Hoch.
V 50. minutě byl vyloučený Kachyňa a Klouček hned několikrát Jihočechy podržel. Kometa pokračovala v tlaku i po návratu českobudějovického beka na led a Ščotka nakonec dokázal Kloučka podruhé prostřelit. Uklidnit domácí mohl Ilomäki, opět trefil jen horní tyč. Motor se pokusil vyrovnat při power play, druhý gól však hosté vstřelit nedokázali.
Varům pomohli mladíci
V úvodu zápasu ve Varech se do slibné střelecké pozice dostali domácí útočníci Jiskra s Ćernochem, ovšem pro začátek série byla spíše charakteristická opatrnost, důraz na obranu s jasným záměrem neudělat chybu.
První gólovou pozici si vypracovala Energie při přesilové hře, kdy Egleho střelu zastavila po dvou tečích branková konstrukce, další dobrý zákrok předvedl hostující brankář Hrachovina při střele Jiskry.
Převaha Západočechů přinesla druhou přesilovou hru a v ní tvrdou střelu Sapouška s opět koncovým adresátem v podobě Hrachoviny. Vyznamenal se i Frodl po sérii vítkovických střel, obrana Varů ustála i kvalitně, ale bez efektu sehranou přesilovku.
První branka série přišla při přesilové hře a jejím autorem byl dvacetiletý obránce Kočí, který ve 29. minutě od modré čáry prostřelil vše včetně gólmana a poslal domácí do vedení.
Vítkovicím pomohla ke gólu rovněž přesilová hra. Pokus Energie o vyhození zachytil v mezikruží Kalus, jeho střela propadla přes Frodla do sítě. Domácí ovšem uspěli s trenérskou výzvou kvůli nedovolenému bránění brankáři a branka byla odvolán.
I druhý gól Energie padl v přesilové hře a postaral se o něj další karlovarský mladík. Kočí našel křížnou přihrávkou sedmnáctiletého Tomka, jehož tvrdá střela skončila v síti.
Kalus se regulérní branky dočkal ve 38. minutě, od zadního mantinelu mu nabil Edmonds a hosté rovněž v přesilové hry dosáhli na kontaktní trefu.
Důležitý moment pro další vývoj se odehrál v úplném závěru druhé třetiny, když v poslední vteřině navýšil vedení domácích opět na dvoubrankový rozdíl Bambula, který přišel na západ Čech začátkem ledna právě z Vítkovic.
Karlovy Vary neustoupily od své aktivity ani v závěrečné části a snažily se vítkovické hokejisty držet co nejdále do Frodla. Dlouho se jim to dařilo, střely Abdula i Maciase neměly gólové parametry, stejně jako převaha při závěrečné power play.
Třinci stačil jeden gól
Úvod utkání v Třinci patřil Ocelářům. Domácí si již ve 4. minutě vybojovali první přesilovou hru, brankáře Machovského však výrazněji prověřil jen Sikora. Hanáci se dostali k prvnímu střeleckému pokusu až po sedmi minutách hry.
Následně vzbudila rozruch potyčka mezi Sikorou a Fridrichem. Otevřít skóre mohl domácí Marinčin, od modré čáry ale trefil jen tyč.
V polovině třetiny hráli domácí další přesilovku, při Matýsově vyloučení byli ovšem ještě méně nebezpeční než v prvním případě.
Olomouc dostala první výraznější příležitost na začátku druhé třetiny, kdy byl za podrážení vyloučený Marinčin. Mazance ovšem hosté nepřekonali.
Po vypršení trestu se Oceláři vrátili k herní převaze a vytvořili si několik příležitost. Gólem ale skončila nečekaná situace, kdy se Flynova střela odrazila od bruslí Orsavy za Machovského záda.
Blízko vyrovnání byl na začátku třetí části Navrátil, jenž trefil tyč a puk se následně odrazil pod Mazancovy betony. Sudí se následně pro jistotu ještě ujistili u videa, že puk neskončil za brankovou čárou.
O dvě minuty později trefil tyčku na druhé straně Galvas. Oceláři se soustředili na obranu a nepouštěli soupeře do šancí, vyrovnat Olomouc nedokázala ani v závěrečné power play.
Předkolo play off hokejové extraligy - 1. zápasy:
HC Sparta Praha - Rytíři Kladno 1:2 v prodl. (0:0, 0:0, 1:1 - 1:0)
Branky a nahrávky: 49. Hyka (M. Seppälä) - 54. Kelly Klíma (Pietroniro, Vigneault), 73. Robins (Piskáček, Pietroniro). Rozhodčí: Pilný, Šindel - Hynek, Maňák. Vyloučení: 3:7, navíc M. Marcel (Kladno) 5 min. a do konce utkání. Bez využití. Diváci: 10.542.
Sparta: Kořenář - Pysyk, Krejčík, Knot, Sirota, Irving, M. Seppälä, Němeček, N. Seppälä - Řepík, Horák, Chlapík - Dzierkals, Kuťák, M. Vitouch - Hyka, Klepiš, P. Kousal - Raška, K. Hrabík, O. Hrabík. Trenér: J. Nedvěd.
Kladno: Brízgala - Mendel, M. Jandus, T. Tomek, Pietroniro, M. Houdek, Wylie, Piskáček - Ojamäki, Audette, M. Marcel (30. O. Bláha) - Kelly Klíma, Vigneault, Robins - M. Procházka, Konečný, Forman - Lisler, Melka, Ryšavý. Trenér: Plekanec.
HC Kometa Brno - Banes Motor České Budějovice 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Branky a nahrávky: 5. Zábranský (Š. Stránský, Flek), 52. Ščotka (Kollár, K. Pospíšil) - 39. Cibulka (Lantoši, Bulíř). Rozhodčí: Cabák, Ondráček - Rampír, Rožánek. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 7126.
Brno: Stezka - Zábranský, F. Král, Bartejs, Ščotka, Gulaši, Ďaloga, J. Zdráhal - H. Zohorna, T. Zohorna, K. Pospíšil - Flek, Kollár, Š. Stránský - Hartl, Ilomäki, Selič - Ekrt, A. Zbořil, Cingel. Trenér: Horáček.
České Budějovice: Klouček - Kachyňa, Vála, Kubíček, Cibulka, Pýcha, Štencel, Vráblík - Lantoši, Bulíř, Holešinský - Olesen, Harris, F. Přikryl - Ordoš, Hoch, P. Novák - Valský, Toman, M. Beránek. Trenér: Čihák.
HC Oceláři Třinec - HC Olomouc 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Branka: 31. Flynn. Rozhodčí: Hribik, Úlehla - Svoboda, Axman. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 4863.
Třinec: Mazanec - M. Adámek, Marinčin, J. Galvas, Koch, Kundrátek, D. Musil, Nedomlel - A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Daňo, Hudáček, Cienciala - M. Růžička, Sikora, Kubiesa - Flynn, M. Roman, Hrehorčák - Kurovský. Trenér: Žabka.
Olomouc: Machovský - Rutar, Ondrušek, Stella, Cosgrove, Řezníček, Rayen Petrovický, Rašner - Orsava, D. Vitouch, Fridrich - Navrátil, Nahodil, Plášek - Krastenbergs, Kusko, Matýs - Doktor, Anděl, Ministr. Trenér: Róbert Petrovický.
HC Energie Karlovy Vary - HC Vítkovice Ridera 3:1 (0:0, 3:1, 0:0)
Branky a nahrávky: 29. M. Kočí (Číp, Jiskra), 36. P. Tomek (Egle, Sapoušek), 40. Bambula (P. Tomek) - 38. Kalus (Edmonds). Rozhodčí: Sýkora, Barek - Lhotský, Hnát. Vyloučení: 5:7. Využití: 2:1. Diváci: 3902.
Karlovy Vary: Frodl - Dello, M. Kočí, D. Mikyska, J. Myšák, D. Moravec, Mamčics, Port - Šťastný, Černoch, Jiskra - Lukošik, Minárik, Sapoušek - Bambula, Egle, P. Tomek - Číp, Váňa, Koffer. Trenér: Patera.
Vítkovice: Hrachovina - Kňažko, Leahy, Wesley, Demel, Budík, Freibergs, Port - Yetman, Nellis, Abdul - Edmonds, Hrivík, Hladonik - Macias, Šír, Kalus - Hauser, M. Hanzl, Přibyl - Fronk. Trenér: Varaďa.
Ředitel Krkonošského národního parku končí. Ministr Červený ho po dohodě odvolal
Šéfem Správy Krkonošského národního parku už nebude Robin Böhnisch. Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) ho z funkce odvolal. Mělo se tak stát po vzájemné dohodě, uvedli v pondělí zástupci ministerstva a Správy Krkonošského národního parku. Böhnisch byl ředitelem parku od ledna 2018.
Střed Spojených států od čtvrtka zasáhlo 18 tornád. Vyžádaly si nejméně osm obětí
Nejméně osm lidí zemřelo při 18 tornádech, která od čtvrtka do soboty zasáhla střed USA od Michiganu po Oklahomu. Desítky dalších lidí utrpěly zranění, informovaly v pondělí americké úřady, které citoval zpravodajský server The Guardian.
ŽIVĚ Siniaková - Andrejevová. Parádní úvod, Češka hned bere obhájkyni servis
Sledujte online přenos z utkání 3. kola tenisového turnaje v Indian Wells mezi Kateřinou Siniakovou a Mirrou Andrejevovou z Ruska. Zápas vysílá živě stanice CANAL+ Sport 2.
ŽIVĚ Orbán žádá pozastavení protiruských sankcí, plánuje tak vyřešit rostoucí ceny ropy
Maďarský premiér Viktor Orbán v pondělí podle agentury Reuters řekl, že požádal předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou, aby pozastavila všechny sankce týkající se ruských energetických surovin. Je to podle něj nutné pro zastavení zdražování ropy v Maďarsku. Orbán také v Maďarsku zavede cenové stropy u benzinu a nafty, platit budou pouze pro automobily s maďarskou poznávací značkou.
ŽIVĚ Špatné a provokativní kroky. Erdogan se kvůli raketě nad Tureckem pustil do Íránu
Severoatlantická aliance v pondělí zničila v tureckém vzdušném prostoru balistickou raketu vypálenou z Íránu. Podle tiskových agentur NATO v Turecku tímto způsobem zasahovalo už podruhé během nynějšího válečného sporu. Írán podle tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana navzdory varování nadále podniká extrémně špatné a provokativní kroky, které ohrožují přátelské vztahy s Tureckem.