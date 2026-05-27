Senzace, Hertl a spol. smázli nejlepší tým. Dokázali to, co NHL viděla jen jednou

Hokejisté Vegas i s Tomášem Hertlem porazili doma Colorado 2:1 a po pouhých čtyřech zápasech si zajistili účast ve finále bojů o Stanley Cup. Avalanche nestačila v pondělním zápase NHL ani asistence Martina Nečase.
Golden Knights vykročili za možností ukončit finálovou sérii Západní konference v nejkratší možné době na konci 5. minuty, kdy po samostatném úniku otevřel skóre jejich kapitán, Mark Stone.
Čtyřiatřicetiletý útočník se prosadil i ve druhém utkání v řadě od návratu do sestavy.
Nejtěsnější náskok drželo Vegas až do 55. minuty, kdy ho zdvojnásobil Cole Smith, který úspěšně tečoval nahození od modré čáry z hole Dylana Coghlana.
Colorado se ale nevzdalo a při prvním pokusu hry bez brankáře okamžitě snížilo, když Nečasovu přihrávku usměrnil za záda skvěle chytajícího Cartera Harta v čase 57:57 švédský kapitán klubu z Denveru Gabriel Landeskog.
Pro rodáka z Nového Města na Moravě Nečase to byla dvanáctá, ale nakonec i poslední gólová přihrávka v letošním play off.
Hosté sice pokračovali ve hře s šesti hráči na ledě, nejlepší tým základní části NHL však už srovnat skóre nedokázal, a sezona pro něj končí.
Odchovanec pražské Slavie Hertl odehrál za Golden Knights přes 15 minut a připsal si tři střely na branku, rovněž byl ale u jediného obdrženého gólu.
Hokejisté Vegas si už potřetí v devítileté existenci klubu zahrají o Stanleyův pohár.
Zároveň teprve jako teprve druzí v historii postoupili v sérii hrané na čtyři vítězství do finále NHL poté, co vyřadili 4:0 nejlepší celek základní části. Dosud se to povedlo jen Bostonu v semifinále 1970 proti Chicagu.
Vegas jsou také teprve pátým týmem, který postoupil do finále, i když v základní části vyhrál méně než 40 zápasů (od doby kdy se hraje 82 nebo více kol) - Vegas zvítězilo ve 39 duelech.
Mimochodem, Colorado vyhrálo v základní části 55 utkání…
Finále Západní konference play off NHL - 4. zápas:
Vegas - Colorado 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Branky: 5. Stone, 55. C. Smith - 58. Landeskog (Nečas). Střely na branku: 26:21. Diváci: 18.188. Hvězdy zápasu: 1. Stone, 2. C. Smith, 3. Hart (všichni Vegas). Konečný stav série: 4:0.