Sekáč slaví Gagarinův pohár. Kazaň vyhrála pátý finálový zápas a ovládla KHL

před 43 minutami

Kazaň (Rusko) - Český útočník Jiří Sekáč získal v dresu Kazaně Gagarinův pohár. Tým Ak Bars porazil v dnešním pátém finále Kontinentální hokejové ligy v domácím prostředí 1:0 CSKA Moskva a sérii vyhrál 4:1 na zápasy.

Utkání a tím i celý ročník nejprestižnější evropské ligové soutěže rozhodl bronzový medailista z olympijských her v Pchjongčchangu v dresu Kanady Rob Klinkhammer, jenž po 66 sekundách třetí části tečoval do branky CSKA střelu Vasilije Tokranova. Klub z metropole Tatarstánu získal Gagarinův pohár potřetí po ročnících 2009 a 2010, k tomu má dva ruské tituly z let 1998 a 2006.

Svěřenci bývalého reprezentačního trenéra Zinetuly Biljaletdinova prošli play off suverénně, ve čtyřech sériích prohráli dohromady jen tři zápasy. Český reprezentant Sekáč musel vynechat kvůli zranění semifinálovou sérii proti Čeljabinsku, se ziskem 13 bodů (4+9) byl v kanadském bodování play off sedmý.

Finále play off Kontinentální hokejové ligy - 5. zápas:

Kazaň - CSKA Moskva 1:0, konečný stav série 4:1.