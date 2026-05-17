Sedm hřišť a 394 hráčů. Češi vyhořeli s trpaslíkem, který takový skalp nikdy neměl

Čeští hokejisté zažili na mistrovství světa v samostatné historii hned několik krachů v zápasech s outsidery. Před čtyřmi lety padli s Rakouskem, vícekrát nestačili na Dány a po „slavné" porážce s Norskem se na ně valila kritika, že příště prohrají s Křováky. Slovinci, kteří zdolali Čechy v sobotu, jsou však tím nejmenším trpaslíkem celého výčtu.
394 hokejistů mužského pohlaví a pouhých sedm hřišť.
To jsou některé z údajů, které o Slovincích sdružuje na svém webu Mezinárodní hokejová federace IIHF. Češi mají mužskou základnu zhruba 22krát větší, stadionů 27krát více.
Je bez nadsázky zázrakem, že ze slovinských poměrů vzešel Anže Kopitar, který odehrál více než 16 stovek zápasů v NHL, dvakrát získal Stanley Cup a stal se největší klubovou legendou Los Angeles.
Na mezinárodní scéně však v minulosti ani on nedokázal pomoct k výraznějšímu průlomu maličké hokejové země.
Snad s výjimkou hvězdného olympijského turnaje v Soči 2014, kde Slovinci porazili Slováky a Rakušany a došli k historické účasti ve čtvrtfinále.
Na elitním MS hraje Slovinsko letos podvanácté v historii. V předchozích 11 případech osmkrát sestoupilo, ani jednou si nezahrálo play off.
Slovinci dokázali na světových šampionátech zdolat jen Japonce, Poláky, Italy, Dány, Rakušany, Lotyše a Francouze.
Kanadě a Švýcarsku vzali kdysi po bodu, ale skalp tradičních hokejových velmocí nikdy neměli. Jako první to odnesli až Češi, kteří ve Fribourgu v sobotu večer padli 2:3 po prodloužení.
Ironií osudu vychytal tuto slovinskou výhru Lukáš Horák z Mostu, jenž byl v minulosti součástí mládežnických reprezentací Česka a mistrovského kádru Litvínova, kde kryl záda Pavlu Francouzovi.
V extralize se však neprosadil a přes francouzský Grenoble a dánský Herlev se dostal až do Lublaně a národního týmu Slovinska.
Před 20 lety byla u slovinské reprezentace jiná česká stopa na střídačce. Tým s hlavou rysa na dresu totiž vedl trenér František Výborný, český šampion s pražskou Spartou.
Také tehdy na MS v Rize narazili Slovinci na Čechy a přestože brzy prohrávali 0:4, nakonec padli těsně 4:5. Výborný měl na protější straně syna Davida.
„Řval jsem na Davida přes střídačku: ‚Ty vole, nechte toho už. Hrajeme pár minut a prdíme 0:4!' Pak nám tam něco padlo, bylo to vyrovnané, s Lojzou Hadamczikem jsme po sobě hulákali,“ vzpomínal kdysi Výborný.
V klíčových momentech bitev o udržení však Výborného výběr podle jeho slov panikařil a z elitní divize sestoupil.
Na letošním šampionátu ve Švýcarsku začali Slovinci překvapivým triumfem a už dnes večer je čeká důležitý zápas proti Norsku.
Pokud zvládnou i ten, klidně by si v dalším průběhu turnaje mohli místo tradičního boje o záchranu zahrát o premiérový postup do čtvrtfinále.
