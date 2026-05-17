Přeskočit na obsah
Benative
17. 5. Aneta
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Sedm hřišť a 394 hráčů. Češi vyhořeli s trpaslíkem, který takový skalp nikdy neměl

Ondřej Zoubek
Ondřej Zoubek
Ondřej Zoubek

Čeští hokejisté zažili na mistrovství světa v samostatné historii hned několik krachů v zápasech s outsidery. Před čtyřmi lety padli s Rakouskem, vícekrát nestačili na Dány a po „slavné" porážce s Norskem se na ně valila kritika, že příště prohrají s Křováky. Slovinci, kteří zdolali Čechy v sobotu, jsou však tím nejmenším trpaslíkem celého výčtu.

Radost Slovinců v zápase s Českem na MS v hokeji 2026
Radost Slovinců v zápase s Českem na MS v hokeji 2026Foto: Reuters
Reklama

394 hokejistů mužského pohlaví a pouhých sedm hřišť.

To jsou některé z údajů, které o Slovincích sdružuje na svém webu Mezinárodní hokejová federace IIHF. Češi mají mužskou základnu zhruba 22krát větší, stadionů 27krát více.

Je bez nadsázky zázrakem, že ze slovinských poměrů vzešel Anže Kopitar, který odehrál více než 16 stovek zápasů v NHL, dvakrát získal Stanley Cup a stal se největší klubovou legendou Los Angeles.

Na mezinárodní scéně však v minulosti ani on nedokázal pomoct k výraznějšímu průlomu maličké hokejové země.

Reklama
Reklama

Snad s výjimkou hvězdného olympijského turnaje v Soči 2014, kde Slovinci porazili Slováky a Rakušany a došli k historické účasti ve čtvrtfinále.

Na elitním MS hraje Slovinsko letos podvanácté v historii. V předchozích 11 případech osmkrát sestoupilo, ani jednou si nezahrálo play off.

Související

Slovinci dokázali na světových šampionátech zdolat jen Japonce, Poláky, Italy, Dány, Rakušany, Lotyše a Francouze.

Kanadě a Švýcarsku vzali kdysi po bodu, ale skalp tradičních hokejových velmocí nikdy neměli. Jako první to odnesli až Češi, kteří ve Fribourgu v sobotu večer padli 2:3 po prodloužení.

Reklama
Reklama

Ironií osudu vychytal tuto slovinskou výhru Lukáš Horák z Mostu, jenž byl v minulosti součástí mládežnických reprezentací Česka a mistrovského kádru Litvínova, kde kryl záda Pavlu Francouzovi.

V extralize se však neprosadil a přes francouzský Grenoble a dánský Herlev se dostal až do Lublaně a národního týmu Slovinska.

Před 20 lety byla u slovinské reprezentace jiná česká stopa na střídačce. Tým s hlavou rysa na dresu totiž vedl trenér František Výborný, český šampion s pražskou Spartou.

Také tehdy na MS v Rize narazili Slovinci na Čechy a přestože brzy prohrávali 0:4, nakonec padli těsně 4:5. Výborný měl na protější straně syna Davida.

Reklama
Reklama

„Řval jsem na Davida přes střídačku: ‚Ty vole, nechte toho už. Hrajeme pár minut a prdíme 0:4!' Pak nám tam něco padlo, bylo to vyrovnané, s Lojzou Hadamczikem jsme po sobě hulákali,“ vzpomínal kdysi Výborný.

V klíčových momentech bitev o udržení však Výborného výběr podle jeho slov panikařil a z elitní divize sestoupil.

Související

Na letošním šampionátu ve Švýcarsku začali Slovinci překvapivým triumfem a už dnes večer je čeká důležitý zápas proti Norsku.

Pokud zvládnou i ten, klidně by si v dalším průběhu turnaje mohli místo tradičního boje o záchranu zahrát o premiérový postup do čtvrtfinále.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Badatelé připravují lebku před snímkováním v rámci fotogrammetrie.
Badatelé připravují lebku před snímkováním v rámci fotogrammetrie.
Badatelé připravují lebku před snímkováním v rámci fotogrammetrie.

Jak historii ochránit před zloději nebo zničením

Krádež lebky svaté Zdislavy znovu otevřela otázku, jak chránit historické artefakty před zničením nebo případnou ztrátou. Jednou z efektivních cest, která navíc umožňuje i další vědecké bádání, je kompletní digitalizace. Zachovat se takto dají nejen svaté ostatky, ale i celé prostory nebo dokonce stavby.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama