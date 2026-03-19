Sedlákova smršť, Kometu potopil hattrickem a pěti body. Plzeň srovnala proti Spartě

Hokejisté Pardubic deklasovali ve druhém zápase čtvrtfinále play off extraligy Brno 8:4 a v sérii hrané na čtyři výhry vedou 2:0. Třemi góly a dvěma asistencemi zazářil Lukáš Sedlák. Plzeň doma porazila pražskou Spartu 2:0 a v této sérii srovnala stav na 1:1.
Kometa v repríze loňského finále sice dokázala ve druhé části otočit stav z 0:2 na 3:2, Dynamo ale ještě do konce třetiny získalo vedení zpět a nakonec si připsalo jednoznačný triumf.
Východočeši se proti obhájcům titulu pětkrát prosadili v početní výhodě, pět bodů za tři branky a dvě asistence si připsal kapitán Sedlák. Série bude pokračovat v neděli v Brně.
Dynamu se stejně jako ve středu vydařil vstup do utkání. Již v 3. minutě otevřel skóre Vondráček, který tečoval Dvořákovu střelu od modré čáry. Další slibnou šanci si v 9. minutě vypracoval Mandát, brankář Stezka byl ale připravený.
Východočeši hrozili zejména z rychlých protiútoků, Kometa ale byla v první části střelecky aktivnější. Subbana, jenž dostal v pardubické brance opět přednost před jedničkou Willem, ale nepřekonal Zbořil a v 19. minutě ani ze samostatného nájezdu kapitán Flek.
V prvním čtvrtfinále Brno ztratilo zápas v oslabení a i dnes inkasovalo při první pardubické přesilovce. Ve 22. minutě se prosadil po Tourignyho střele pohotově dorážející Kousal.
Hosté ale dokázali v rozmezí 160 sekund utkání otočit.
Nejprve se prosadil Zbořil, následně vyrovnal Stránský a nevydařenou část hry ze strany Dynama zakončil Tomáš Zohorna, jenž se prosadil dokonce při přesilovce domácích. Někdejší dlouholetá opora Pardubic potrestala chybou rozehrávku Východočechů.
Nejlepší tým základní části se ale po tvrdém direktu dokázal oklepat.
Ve 35. minutě vyrovnal obránce Dvořák a tři sekundy před koncem druhé třetiny vrátil domácím vedení v bleskově využité přesilové hře pět na tři Sedlák, jenž za Stezkova záda posunul puk po Košťálkově střele do tyčky.
Domácí si navíc do třetí části přenesli klasickou početní výhodu a i tu využili. Po Kautově zblokované střele zakončil do odkryté branky Sedlák. Kapitán Dynama v 46. minutě zkompletoval hattrick, když se prosadil i přes faul Ilomäkiho a srážku se Stezkou.
Rozhodčí jeho gól po kontrole u videa uznali, což poté potvrdili i po trenérské výzvě hostů. Pardubice tak pokračovaly v přesilovce, kterou zásluhou Kelemena rychle využily. Naštvaný Stezka následně opustil ledovou plochu a přenechal místo Krošeljovi.
V 51. minutě neudržel nervy Zohorna, udeřil hlavou Dvořáka a s vyšším trestem putoval do kabin. Domácí využili pětiminutovou přesilovku jednou, slovinského brankáře prostřelil Gazda. Na konečných 8:4 upravil Flek.
Sparta vyslala na Malíka jen 15 střel
Plzeň vyrovnala sérii extraligy se Spartou na 1:1. Po středeční porážce 0:2 ve druhém utkání na domácím ledě stejným poměrem zvítězila. Oba góly dali domácí hráči ve druhé třetině, skórovali Adam Měchura a Ondřej Rohlík.
Nicku Malíkovi stačilo k čistému kontu 15 zákroků. Třetí zápas se bude hrát v neděli v Praze v bubenečské Sportovní hale Fortuna.
Domácí si začátek zápasu zkomplikovali dvěma útočnými fauly. Sparta ohrozila Malíka až během druhé přesilovky, ale v 11. minutě Špaček ze slibné pozice plzeňského gólmana neprostřelil.
Vzápětí se ve vlastním oslabení vydal do úniku Lev, jehož zakončení v tísni stačil Kořenář vykopnout pravým betonem. Střelecky výrazně aktivnější Indiáni mohli otevřít skóre při Chlapíkově vyloučení, Kořenář ale stačil Lajunenovu ránu za clonícími hráči reflexivně vyrazit.
Na začátku druhé třetiny se osmělili také hosté, nekrytý Shore ale zblízka s opakovaným zakončením proti klečícímu Malíkovi neuspěl. Poté znovu převzali iniciativu Západočeši a soupeř je dokázal brzdit jen za cenu nedovolených zákroků.
V polovině utkání potrestal Raškovo vyloučení pohotovou dorážkou Lajunenovy střely od modré čáry Měchura. Za chvíli přečíslení tři na dva ještě pokazil nepřesnou přihrávkou Kubík, ale v 38. minutě už po zaváhání přetížené sparťanské defenzivy v rozehrávce zvýšil Rohlík přesnou střelou k pravé tyčce na 2:0.
Hosté se museli plzeňskému náporu bránit i v úvodu třetí třetiny. Zámorský ve 43. minutě napálil z pravého kruhu tyč. Z ojedinělé akce na druhé straně o čtyři minuty později Řepík pokusem z prostoru mezi kruhy ztroskotal na Malíkovu rozkleku.
Následně hosté promarnili přesilovou hru, přesto mohli snížit. Po individuálním průniku v 53. minutě Kousal trefil z dorážky tyč. Sparťané ve snaze zkorigovat výsledek otevřeli hru, ale na zvrat už neměli síly.
Při tříminutové power play v největší příležitosti volný Špaček ranou bez přípravy z levého kruhu neskóroval. Plzeň tak Pražany porazila teprve potřetí z posledních 14 vzájemných zápasů.
Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 2. zápasy:
HC Dynamo Pardubice - HC Kometa Brno 8:4 (1:0, 3:3, 4:1)
Branky a nahrávky: 3. Vondráček (T. Dvořák, J. Stránský), 22. R. Kousal (Smejkal, Tourigny), 35. T. Dvořák (Sedlák, M. Kaut), 40. Sedlák (Košťálek, Červenka), 41. Sedlák (M. Kaut, Košťálek), 46. Sedlák, 46. Kelemen (Sedlák), 57. Gazda (Červenka, Vondráček) - 28. A. Zbořil (J. Kos, Cingel), 29. Š. Stránský (Bartejs, Kollár), 31. T. Zohorna (Ilomäki), 58. Flek (F. Král). Rozhodčí: Kika, Mejzlík - Rampír, Augusta. Vyloučení: 3:9, navíc T. Zohorna (Brno) 5 min. a do konce utkání. Využití: 5:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 9836. Stav série: 2:0.
Sestavy:
Pardubice: Subban - Čerešňák, T. Dvořák, Tourigny, Ludvig, Košťálek, Hájek, Gazda - Mandát, Sedlák, Červenka - Kelemen, Rákos, Smejkal - M. Kaut, Sobotka, R. Kousal - Vondráček, J. Stránský, Lauko - Fejes. Trenér: Pešán.
Brno: Stezka (46. Krošelj) - Zábranský, F. Král, Bartejs, Ščotka, Ďaloga, Gulaši, J. Zdráhal - Flek, Kollár, Š. Stránský - Ilomäki, T. Zohorna, K. Pospíšil - J. Kos, A. Zbořil, Cingel - Ferda, Michálek, D. Moravec - Chludil. Trenér: Horáček.
HC Škoda Plzeň - HC Sparta Praha 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
Branky a nahrávky: 30. Měchura (V. Lajunen, Lalancette), 38. O. Rohlík (A. Kubík). Rozhodčí: A. Jeřábek, Vrba - Hynek, Maňák. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. Diváci: 6814. Stav série: 1:1.
Sestavy:
Plzeň: N. Malík - Zámorský, Malák, Merežko, J. Jeřábek, V. Lajunen, Rubins, Percy - O. Rohlík, Lalancette, Měchura - L. Strnad, Filip, A. Kubík - M. Petman, D. Simon, Teplý - I. Sedláček, Jakub Lev, Schleiss. Trenér: Jandač.
Sparta: Kořenář - Pysyk, Krejčík, Knot, Sirota, Irving, M. Seppälä, N. Seppälä - Řepík, Shore, Chlapík - Hyka, M. Špaček, R. Horák - P. Kousal, K. Hrabík, Dzierkals - M. Vitouch, Kuťák, Raška - Vesalainen. Trenér: J. Nedvěd.
ŽIVĚ Šest zemí včetně Japonska chce chránit Hormuzský průliv, vyzvaly k zastavení útoků
Pět evropských států společně s Japonskem vyjádřilo ochotu přispět k zajištění bezpečné plavby Hormuzským průlivem. Vyzvaly rovněž k zastavení vzdušných útoků Teheránu i dalších pokusů tento průliv zablokovat, informují tiskové agentury. Ke čtvrtečnímu společnému prohlášení se vedle Japonska připojily Británie, Francie, Německo, Itálie a Nizozemsko.
Šulce při návratu bouřlivě vítali fanoušci. Ve složité situaci ale Lyon nezachránil
Fotbalisté Olympique Lyon prohráli v osmifinálové odvetě Evropské ligy doma s Celtou Vigo 0:2 a v soutěži končí. Pavel Šulc nastoupil v závěru poprvé po svalovém zranění, ale vyřazení nezabránil. Adam Karabec zůstal tentokrát na lavičce.
ŽIVĚ Pavel se o neúčasti na summitu NATO dozvěděl z médií, chce to řešit s Babišem
Je zřejmě pravda, že premiér Andrej Babiš (ANO) by dokázal lépe vysvětlit důvody, proč ČR neplní své závazky k NATO, řekl ve čtvrtek prezident Petr Pavel k české účasti na červencovém summitu NATO. Uvedl také, že o tom, že by na summit měl jet Babiš spolu s Petrem Macinkou (Motoristé), nikoli on jako prezident, se dozvěděl ve středu z médií. Očekává, že s premiérem bude o věci ještě hovořit.
Vzdor Olomouce trval v Německu poločas. Pak Mohuč dvěma góly rozhodla o postupu
Fotbalisté Olomouce prohráli v odvetném utkání osmifinále Konferenční ligy v Mohuči 0:2 a po domácí remíze 0:0 v soutěži končí.
ŽIVĚ Sparta - Alkmaar 0:1. Smůla pro Spartu, Uchennovu gólovou střelu „vychytal" Kairinen
Sledujte online přenos z odvetného utkání osmifinále fotbalové Konferenční ligy mezi Spartou Praha a Alkmaarem.