Reklama
Reklama
Sedláka rozčilují ataky, sudí přehlédli faul. Dejte ho na tribunu, radí trenér Třince

Ondřej Zoubek

Ve finále hokejové extraligy ještě nikdo neotočil sérii, v níž prohrával 0:2 na zápasy. Třinec je teď v polovině této náročné výzvy, Pardubice porazil doma i podruhé, tentokrát 4:2. A to i přesto, že v dresu soupeře znovu zářil Lukáš Sedlák. Zároveň opět schytal spoustu ran.

Lukáš Sedlák v jednom z mnoha soubojů, tady s Milošem RomanemFoto: Jaroslav Ožana / ČTK
Reklama

„Jak se cítím? Jako po několika úderech na hlavu,“ pousmál se útočník Dynama. „Není to příjemné, ale není v mé moci to nijak ovlivnit. Moje práce je jít na další střídání a odvést maximum,“ dodal.

Sedlák v deváté minutě skóroval, posléze parádní asistencí připravil Romanu Červenkovi vyrovnání na 2:2. Ve finálové sérii drží skvělý průměr dvou bodů na zápas.

Jenže pro Pardubice to tak pozitivní není. Výborně rozjetá série je po utkáních ve Slezsku vyrovnaná.

„Nemá cenu se v tom babrat. Nikdo nepřijel s tím, že to skončí 4:0, nebo alespoň doufám. Vyhráli dva zápasy, stejně jako my předtím,“ pokrčil rameny 33letý Sedlák.

Reklama
Reklama

U zvýšené pozornosti, které se mu od hráčů soupeře dostává, se ještě zastavil.

Související

„Samozřejmě mě to někdy rozčílí. Ale na střídačce se oklepu a jdu dál. Musím. Jestli se to zapíská, nebo ne, to není moje věc. A já se chci soustředit na sebe,“ podotkl předloňský mistr světa.

„Nic jiného vám ani nezbývá. musíte hrát pořád stejně. Tohle není na mě, asi se musíte zeptat jinde,“ dodal. Jak známo, v den zápasu mají totiž aktéři zakázáno jakkoliv komentovat rozhodčí.

Pardubický trenér Filip Pešán byl ale přeci jen sdílnější, protože se mu jeden z dvojice hlavních arbitrů při zápase údajně přímo omlouval.

Reklama
Reklama

„Ve druhé třetině jsem si zavolal rozhodčího a ten se mi omluvil, že před bránou přehlídl jasný faul. Lukáš Sedlák tam dostal od (Libora) Hudáčka hokejkou do obličeje, zezadu byl podkopnutý,“ líčil Pešán.

Šlo o situaci v prostřední části za stavu 2:2. Sedlák po bolestivém zásahu zůstal ležet na ledě.

O něco později sváděl u mantinelu za brankou Třince souboj s Patrikem Kochem. Pak přijel další třinecký obránce Tomáš Kundrátek a Sedláka tvrdě narazil.

Ani tady rozhodčí nepískali, Sedlák se odbelhal na střídačku a Oceláři za půl minuty vstřelili třetí gól, který se nakonec ukázal jako vítězný.

Reklama
Reklama

„Myslím, že jsem měl hlavu dole, ale dostal jsem do ní. Tak jsem to viděl, nevím, jak to vypadalo na kamerách, tohle byl můj pocit,“ vracel se Sedlák k nárazu od Kundrátka.

Související

„Zpomalovací fauly na Lukáše tam jsou a nedivím se soupeřům, že to využívají. Pak záleží, do jaké míry to daný rozhodčí pouští,“ pokračoval Pešán.

„Lukáš je obrovský bojovník, který tím zápasem žije. Má těžkou roli a pere se s ní statečně,“ shrnul ještě na adresu svého kapitána.

Když dostal Pešán otázku, jestli neuvažuje, jak ve hře Sedláka více ochránit, ucukly mu koutky.

Reklama
Reklama

„Jako že by dostal větší helmu?“ nadhodil. „Dejte ho na tribunu,“ vložil se do toho s úsměvem třinecký trenér Boris Žabka, který dělal Pešánovi ještě v minulém ročníku asistenta v Liberci.

Už vážněji Pešán vysvětloval, že dát Sedlákovi do útočné formace k ruce dva ochránce by v praxi nefungovalo.

„Vzhledem k jeho ofenzivní síle, tak kdyby měl vedle sebe dva dobrmany, to by hrál sám. Pere se s tím a myslím, že tu cestu najdeme,“ uzavřel kouč Dynama.

Po sedmizápasové řeži proti Spartě v semifinále vyťukal pardubický majitel Petr Dědek na sociální síti X, že soupeři děkuje za předčasné finále.

Reklama
Reklama

V tom skutečném přitom padá v průměru šest a půl gólu na zápas, z obou stran se hraje v maximální intenzitě.

Související

„Je těžké to nějak porovnávat, hodnotit. Sparta byla urputná, Třinec taky. Je to dobrý hokej pro fanoušky, s mnoha souboji i góly, ale samozřejmě bychom byli raději, kdybychom jich více dali my,“ zhodnotil Sedlák.

Finále se vrací do Pardubic, kde bude v neděli od 17 hodin pokračovat duelem číslo pět. Jeho vítěz si zajistí titulový mečbol.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Následek úderu na Teherán, 1. března 2026.

ŽIVĚ V Teheránu byla aktivována protivzdušná obrana. Mohly za to drony

V Teheránu byla ve čtvrtek večer aktivována protivzdušná obrana, v některých částech města zasahuje proti blíže neurčeným nepřátelským cílům, píše íránská agentura Mehr. Agentura zveřejnila na platformě telegram video, které podle ní zachycuje exploze nad městem. O aktivaci protivzdušné obrany informuje i íránský zpravodajský server Núr News.

Na Kypru začal neformální summit EU, na místě je i Zelenskyj

V kyperském letovisku Aja Napa ve čtvrtek večer začal neformální summit Evropské unie. Uvedla to mluvčí předsedy Evropské rady Antónia Costy, který jednání předsedá. Na místě je vedle premiérů a prezidentů členských států sedmadvacítky také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Reklama
Pahlaví Evropu vyzval, aby přestala s politikou ustupování vůči Íránu

Evropské státy by měly ve vztahu k Íránu přestat s politikou appeasementu a měly by podpořit íránský lid, aby sám dokázal režim v Teheránu svrhnout. Na tiskové konferenci v Berlíně to ve čtvrtek řekl Rezá Pahlaví, syn posledního íránského šáha svrženého v roce 1979. Pahlaví je jednou z nejvýraznějších postav íránského exilu. V Berlíně se konaly demonstrace na jeho podporu, ale i proti němu.

Reklama
Reklama
Reklama