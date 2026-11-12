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Sport

Sebevědomí Rusové vyhrožují před hokejovým mistrovstvím Kanadě. Naznačili svůj plán B

Rudolf Černík
Rudolf Černík
Rudolf Černík
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Od Kanady nedostanou jejich hokejisté víza a těm, kteří už je mají, neumožní země javorového listu nastoupit. Sedm reprezentací proti nim odmítá na turnaji hrát. Přesto jsou Rusové před mistrovstvím světa do 20 let sebevědomí a přesvědčení, že se šampionátu zúčastní.

Ty DELLANDREA, medaile, CAN-RUS, MSJ U20 2020 Ostrava
Kanadská radost po finálovém vítězství nad Ruskem na MS do 20 let v roce 2020 v OstravěFoto: Paprskář Pavel – ČTK / Paprskář Pavel
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Zařadit Rusko, které nadále vede válku na Ukrajině, zpět do elitních turnajů, nařídil Mezinárodní hokejové federaci (IIHF) verdikt sportovní arbitráže (CAS).

Od té doby světový hokej řeší, co s tím. Nejbližší šampionát, ten hráčů do 20 let, má už za sedm týdnů hostit Kanada.

IIHF vyjádřila zklamání nad rozhodnutím CAS, ale zároveň prohlásila, že ho respektuje, a už zařadila Rusko do rozpisu místo Norů.

Jenže Kanada trvá na tom, že účast Rusů ve své zemi nedopustí. A nehodlá nechat hrát ani ty, kteří už kanadská víza mají a působí v tamních juniorských ligách. Právě z nich chtělo Rusko sestavit tým, pokud by Kanada nevpustila do země jiné ruské mladíky.

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„Dokud Rusko a Bělorusko podporují tuhle nezákonnou, neoprávněnou a hroznou válku na Ukrajině a dokud tato válka pokračuje, nebude v Kanadě tyto dvě země reprezentovat žádný sportovec,“ prohlásil kanadský premiér Mark Carney. Ve středu vláda tohle stanovisko znovu potvrdila.

Rusové se ovšem nevzdávají. Nic si nedělají ani z ohlášeného bojkotu případných vzájemných zápasů ze strany sedmi zemí. A snaží se přesvědčit IIHF, aby Kanadě odebrala pořadatelství šampionátu.

„Máme plán B, ale neprozradíme ho,“ vzkázal Michail Děgťarjov, ruský ministr sportu a šéf Ruského olympijského výboru, v rozhovoru pro televizní stanici Zvezda. „Pro Rusko dopadne všechno dobře, ale pro Kanadu ne,“ přidal výhrůžku.

„Na světě je plno jiných zemí a zimních stadionů. Jeden dokonce staví i v Dubaji,“ naznačil Děgťarjov v deníku Sport-Express, kudy by se mohly ubírat ruské plány.

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