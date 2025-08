Povedený den budoucí hvězdy NHL: smlouva s Islanders a pak hvězdou na baseballu

První hráč letošního draftu NHL Matthew Schaefer podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu s New York Islanders, kteří si ho jako číslo jedna. O dohodě se sedmnáctiletým kanadským obráncem informoval klub na webu.

Islanders oznámili novinku krátce předtím, než Schaefer zahájil slavnostním nadhozem zápas baseballové MLB mezi New York Mets a Cleveland Guardians.

"Je to úžasný pocit, protože je to něco, po čem jsem celý život toužil. Vím, že je přede mnou ohromná spousta práce, ale byl to můj sen. A já jsem hrozně moc toužil po tom, abych hrál NHL už v nadcházející sezoně. Je mi jasné, že s tím mě čeká i hodně dřiny, ale myslím, že jsem připravený," uvedl Schaefer.

Schaefer byl považovaný za jasnou jedničku draftu, i když naposledy hrál koncem prosince.

V sezoně juniorské OHL stihl jen 17 startů, ve kterých zaznamenal 22 bodů za sedm gólů a 15 asistencí. Na mistrovství světa juniorů utrpěl ve druhém utkání zlomeninu klíční kosti.