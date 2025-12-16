Růžička se vrací k trénování. Povede poslední tým tabulky

Bývalý reprezentační trenér Vladimír Růžička bude opět trénovat hokejisty Ústí nad Labem.
Slovan je aktuálně beznadějně poslední ve druhé lize, po 22. kole má jen šest bodů v tabulce skupiny Západ a na předposlední Kadaň ztrácí osm bodů.
Severočeši o angažování dvaašedesátiletého kouče, který s klubem spolupracoval jako konzultant, informovali na svém webu.
"Angažováním Vladimíra Růžičky chceme dát najevo, že se stále nevzdáváme deklarovaného sportovního cíle. Tím je záchrana druholigové příslušnosti," uvedl manažer Slovanu Jaroslav Linet, který tým doposud vedl s klubovou legendou Janem Čalounem. Oba budou u týmu pokračovat jako Růžičkovi asistenti.
Olympijský vítěz z Nagana a mistr světa z Prahy 1985, který jako trenér dvakrát dovedl reprezentaci k triumfu na světovém šampionátu, v Ústí nad Labem působil krátce na začátku sezony 2023/24. Po dvou zápasech ale přijal nabídku Slovanu Bratislava a odešel na Slovensko.
Naposledy Růžička působil v druholigovém Mostě, který vedl v minulé sezoně do loňského listopadu.
Obnovená premiéra na ústecké střídačce čeká Růžičku ve středu, kdy Slovan přivítá Kralupy nad Vltavou.
Trump mluví o průlomu, Zelenskyj varuje: jedna věc je bolestivá
Přiblížili jsme se konci krvavé války na Ukrajině? O to se v neděli a v pondělí v Berlíně snažila americká a ukrajinská delegace. Obě strany deklarovaly „významný pokrok“ a označily jednání za „produktivní“, neshodnou se ovšem hlavně na územních otázkách. Popisujeme, na čem se delegace dohodly.
Polský student chystal atentát na vánoční trh, okouzlil ho Islámský stát
Polské tajné služby zadržely devatenáctiletého studenta pro podezření, že chystal atentát na vánočním trhu, oznámil v úterý mluvčí ministra pověřeného koordinací zvláštních služeb Jacek Dobrzyński.
"Nechutná představa.“ Vetchý promluvil o údajném obohacování z dronů pro Ukrajinu
Skupina D se na úterní tiskové konferenci ohradila proti podezřením z nelegálního vývozu dronů a osobního obohacování. Tvrdí, že nikdy nevyvezla drony bez licence ani si z veřejné sbírky nevyplatila peníze, a poukazuje na pravidelné audity svých aktivit. Reaguje tak na prověřování jednoho z dodavatelů projektu Nemesis ze strany Vojenské policie.
Únos hocha na Zlínsku v hlavních bodech: Policie mohla v chatě najít zásadní důkaz
Dlouhé pátrání po pohřešovaném 12letém školákovi mělo dobrý konec. Nad děsivým případem, který sleduje celá Česká republika, ale stále visí několik velkých otazníků. Jak důvěrně se znal únosce s vězněným hochem? Kde všude se celý případ odehrál a co napoví obvinění, kterému pachatel čelí? Odpovídáme na nejčastější otázky, které zaznívají v souvislosti s únosem chlapce na Zlínsku.
Firma spojená s Trumpovým zetěm končí s kontroverzním projektem v Bělehradě
Firma Affinity Partners spojená se zetěm amerického prezidenta Donalda Trumpa Jaredem Kushnerem v úterý oznámila, že ukončuje svůj realitní projekt v Bělehradě.