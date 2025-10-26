Lední hokej

Růžička rozhodl nájezdy v Plzni, Kladnu nestačil náskok 3:0, Boleslav odvolala Krále

před 4 hodinami
Hokejisté Třince zvítězili na ledě Plzně 2:1 po samostatných nájezdech a připsali si sedmou výhru za sebou. Hosté drželi od 10. minuty vedení díky přesilovkové trefě Libora Hudáčka, Indiáni vyrovnali ve 49. minutě zásluhou Stuarta Percyho. Druhý bod Třinci vybojoval kapitán Martin Růžička, jenž byl jediným úspěšným exekutorem rozstřelu.
Martin Růžička
Martin Růžička | Foto: Lukáš Filipec / HC Oceláři Třinec

Vítkovičtí zakončili sérii čtyř zápasů venku výhrou v Mladé Boleslavi 2:1 a zabrali po třech porážkách za sebou. Na ledě Bruslařského klubu si navíc připsali už pátou výhru za sebou. Vítězným gólem a asistencí se na tom podílel útočník Martin Hanzl. Předposlední Mladá Boleslav nebodovala potřetí v řadě.

Liberečtí otočili v závěru zápas s Brnem a zvítězili 4:3. Bílí Tygři díky tomu odčinili zaváhání v Litvínově, kde v prodloužení ztratili dobře rozehraný zápas. Naopak Kometa nedokázala navázat na páteční domácí výhru 4:1 s Vítkovicemi a potřetí z posledních čtyř zápasů nebodovala.

Úřadující mistr v utkání hned třikrát vedl, domácí ale dokázali pokaždé srovnat. Tři body jim pak v čase 56:33 vystřelil svou druhou dnešní brankou útočník Radan Lenc. Dvakrát se v dresu vítězů trefil i Jaromír Pytlík.

Karlovarští hokejisté zvítězili na ledě Hradce Králové 5:4. Východočeši, kteří hráli o prodloužení sedmizápasové série výher, ztráceli před polovinou duelu už 0:5, přes velký finiš na zvrat nedosáhli. Po dvou gólech zaznamenali domácí útočník Radovan Pavlík a obránce vítězů Janis Jaks. U všech zásahů mužstva Mountfieldu asistoval bek Graeme McCormack.

Olomoučtí přetlačili Pardubice 2:1 v prodloužení. Hanáci uspěli doma potřetí za sebou a na třetí Dynamo se bodově dotáhli. Kohouty poslal v první třetině do vedení Karel Plášek, ve třetí třetině srovnal Lukáš Sedlák. Rozhodující branku vstřelil v prodloužení v čase 62:53 Petr Fridrich. Dynamo podlehlo Olomouci ve vzájemných zápasech po sérii pěti vítězství.

Sparta přehrála Litvínov 2:1 a potvrdila, že se jim v konfrontacích s Vervou dlouhodobě daří. Soupeře porazili podeváté v řadě, devátou výhru za sebou si nad Litvínovem připsali i v domácím prostředí. Gólově se o výhru Pražanů postarali Jani Lajunen a Roman Horák, za hosty snížil Marek Baránek.

Boleslav reaguje na krizi odvoláním trenéra

Vedení hokejistů Mladé Boleslavi odvolalo po porážce s Vítkovicemi (1:2) v dnešním utkání 18. kola extraligy hlavního kouče Richarda Krále. U týmu Bruslařů skončil i jeho asistent David Havíř. Středočeši o tom informovali v tiskové zprávě.

Pětapadesátiletý Král strávil na mladoboleslavské střídačce necelé dva roky. Začátkem listopadu 2023 nahradil Jiřího Kalouse. V první sezoně skončil tým předposlední, naposledy vypadl ve čtvrtfinále play off po sedmizápasové sérii s Hradcem Králové. V tomto ročníku zůstávají Bruslaři za očekáváním. Po dnešním třetím zápase bez bodového zisku za sebou mají pod sebou v tabulce jen Litvínov.

Bývalý výborný útočník Král je třetím odvolaným trenérem v této sezoně domácí nejvyšší soutěže. Jako první skončil 8. října ve Spartě Pavel Gross. O osm dnů později byl v Litvínově odvolán Michal Broš, shodou okolností po prohře na ledě Vítkovic.

18. kolo hokejové extraligy:

HC Škoda Plzeň - HC Oceláři Třinec 1:2 po sam. nájezdech (0:1, 0:0, 1:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 49. Percy - 10. L. Hudáček (Cienciala, M. Kovařčík), rozhodující sam. nájezd M. Růžička. Rozhodčí: Hribik, Sýkora - J. Svoboda, Hnát. Vyloučení: 2:6, navíc Kurovský (Třinec) 10 min. Využití: 0:1. Diváci: 5154.

Plzeň: N. Malík - Merežko, Percy, J. Jeřábek, Šalda, V. Lajunen, Malák, Kvasnička - Holešinský Lalancette, Měchura - L. Strnad, Filip, Schleiss - M. Petman, V. Petman, D. Simon - I. Sedláček, Lev, Teplý. Trenér: Jandač.

Třinec: Mazanec - Kundrátek, Marinčin, Marian Adámek, D. Musil, J. Galvas, Nedomlel, Koch - A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Kurovský, L. Hudáček, Flynn - M. Růžička, Sikora, Cienciala - Hrehorčák, Miloš Roman, Dravecký - P. Vrána. Trenér: Moták.

Bílí Tygři Liberec - HC Kometa Brno 4:3 (0:1, 1:1, 3:1)

Branky a nahrávky: 30. J. Pytlík (A. Musil, Faško-Rudáš), 44. J. Pytlík (A. Najman), 52. Lenc (Sandberg, M. Ivan), 57. Lenc (Sandberg, Weatherby) - 4. Ďaloga (Ferda), 35. H. Zohorna (A. Zbořil), 47. O'Donnell (A. Zbořil, H. Zohorna). Rozhodčí: Květoň, Šindel - Frodl, Zíka. Vyloučení: 2:2. Využití: 2:0. Diváci: 6551.

Liberec: Kváča - R. Šimek, T. Galvas, M. Ivan, Zile, D. Zeman, Ahac - Sandberg, Weatherby, Lenc - Faško-Rudáš, A. Najman, O. Procházka - J. Pytlík, A. Musil, J. Pérez - Zachar, F. Jansa, Petrovský. Trenér: Kudrna.

Brno: Stezka - Zábranský, F. Král, Holland, Ščotka, Bartejs, Gulaši, Ďaloga - Flek, T. Zohorna, Š. Stránský - O'Donnell, A. Zbořil, H. Zohorna - J. Kos, Kollár, K. Pospíšil - Chludil, Ekrt, Ferda. Trenér: Pokorný.

BK Mladá Boleslav - HC Vítkovice Ridera 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 46. Lakatoš (Fořt, Gríger) - 10. Demel (J. Zbořil, M. Hanzl), 49. M. Hanzl (Kňažko, Nellis). Rozhodčí: Úlehla, Barek - Hynek, Dědek. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:1. Diváci: 2817.

Mladá Boleslav: D. Furch - Křepelka, Pyrochta, F. Pavlík, Havlín, Gewiese, Skärberg - Moses, Fořt, Indrašis - Lakatoš, Hradec, Buchtele - Rekonen, Gríger, Mazura - Lichtag, Malínek, Suchý. Trenér: R. Král.

Vítkovice: Hrachovina - Freibergs, Auvitu, Kňažko, Leahy, J. Zbořil, Demel, Port - Řehák, Hrivík, Abdul - P. Zdráhal, Nellis, M. Kalus - Hladonik, M. Hanzl, Bambula - Hauser, M. Přibyl, Lednický - Macias. Trenér: Varaďa.

HC Olomouc - HC Dynamo Pardubice 2:1 v prodl. (1:0, 0:0, 0:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 8. Plášek (Matýs, Cosgrove), 63. Fridrich (Cosgrove, Navrátil) - 43. L. Sedlák (Červenka, Košťálek). Rozhodčí: Kika, Vrba - Lederer, Rožánek. Vyloučení: 7:9. Využití: 2:0. Diváci: 5237.

Olomouc: Cichoň - T. Černý, Ondrušek, Stella, Cosgrove, Hrádek, Řezníček, A. Rutar, Rašner - Navrátil, Čacho, Fridrich - Orsava, Nahodil, Kusko - Matýs, O. Najman, Anděl - Doktor, Macuh, Plášek. Trenér: Róbert Petrovický.

Pardubice: Will - Košťálek, Hájek, Mikliš, T. Dvořák, M. Tourigny, Ludvig - Mandát, L. Sedlák, Červenka - Lauko, Kondelík, R. Kousal - Twarynski, Poulíček, Kelemen - E. Pospíšil, Kaplan, M. Pekař. Trenér: Pešán.

Banes Motor České Budějovice - Rytíři Kladno 4:3 v prodl. (0:1, 0:2, 3:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 53. Kubík (Cibulka, M. Toman), 56. Harris (Lantoši, Kachyňa), 57. Vála (Cibulka, F. Přikryl), 62. Kubík (M. Toman, Kachyňa) - 5. Audette (Ojamäki, Robins), 25. Ryšavý (Pietroniro, M. Procházka), 37. Ryšavý (M. Jandus). Rozhodčí: Ondráček, Mejzlík - Rampír, Augusta. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:1. Diváků: 6421 (vyprodáno).

České Budějovice: Mařík - Vráblík, Cibulka, Kachyňa, Vála, Jank, Pýcha, Štencel - Lantoši, M. Toman, N. Olesen - Kubík, Harris, Ordoš - Koláček, F. Přikryl, M. Beránek - Kašlík, P. Novák, Chlubna. Trenér: Čihák.

Kladno: Dansk - Mendel, M. Jandus, Blain, Žovinec, Michal Houdek, Pietroniro, Vandas - Ojamäki, Robins, Audette - Kelly Klíma, Vigneault, K. Hrabík - Bareš, Konečný, M. Forman - Ryšavý, Melka, M. Procházka. Trenér: Čermák.

Mountfield Hradec Králové - HC Energie Karlovy Vary 4:5 (0:3, 2:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 33. R. Pavlík (McCormack, Tamáši), 40. Pour (Kusý, McCormack), 55. R. Pavlík (McCormack, Radil), 60. Nenonen (Tamáši, McCormack) - 6. Jaks (Černoch, D. Mikyska), 13. Jaks (Černoch), 18. N. Jones (Josef Myšák), 22. Minárik (N. Jones, M. Kočí), 29. P. Tomek (Jiskra, D. Mikyska). Rozhodčí: Gebauer, Šír - Axman, Blažek. Vyloučení: 2:4. Využití: 2:1. Diváci: 4338.

Hradec Králové: Škorvánek (29. F. Novotný) - Melancon, Kivistö, McCormack, Vukojevic, Pilař, Dlapa, Šenkeřík - Nenonen, Tamáši, Perret - Jergl, Kevin Klíma, Kohout - Radil, Miškář, R. Pavlík - Kusý, Bunnaman, Pour - od 21. navíc Hašek. Trenér: T. Martinec.

Karlovy Vary: Frodl - Jaks, D. Mikyska, Dorot, Josef Myšák, M. Kočí, Mamčics - O. Beránek, Černoch, Šťastný - P. Tomek, Egle, Jiskra - Minárik, N. Jones, Čihař - Koffer, J. Šír, Sapoušek - od 21. navíc J. Strnad. Trenér: Patera.

HC Sparta Praha - HC Verva Litvínov 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 11. J. Lajunen (Dzierkals, Tomov), 20. Horák (Chlapík, Pysyk) - 57. Baránek (Hlava, J. Brož). Rozhodčí: Cabák, Obadal - Lhotský, Štěpánek. Vyloučení: 6:5. Využití: 1:0. Diváci: 11.696.

Sparta: Jakub Kovář - Pysyk, Sirota, Irving, Mašín, Němeček, Tomov, N. Seppälä - Hyka, Horák, P. Kousal - Řepík, M. Špaček, Chlapík - Raška, J. Lajunen, Dzierkals - M. Vitouch, Eberle, D. Vitouch - O. Bláha. Trenér: J. Nedvěd.

Litvínov: M. Tomek - Czuczman, Baránek, Husinecký, Polášek, Gajdoš, Plutnar, Baláž - Pištěk, D. Kaše, O. Kaše - Maštalířský, M. Sukeľ, Čajkovič - J. Brož, Gut, Hlava - Zygmunt, Jurčík, Berka. Trenér: Petr.

Tabulka:

1. Třinec 17 11 3 1 2 53:33 40
2. Brno 18 10 0 2 6 50:47 32
3. Pardubice 18 8 2 2 6 52:42 30
4. Olomouc 18 9 1 1 7 44:44 30
5. České Budějovice 18 9 1 0 8 54:45 29
6. Plzeň 17 8 1 3 5 36:30 29
7. Vítkovice 18 7 3 2 6 53:48 29
8. Liberec 18 9 0 2 7 44:43 29
9. Karlovy Vary 18 8 1 1 8 44:46 27
10. Hradec Králové 17 6 4 0 7 45:41 26
11. Sparta 19 7 2 1 9 53:51 26
12. Kladno 18 5 1 4 8 39:52 21
13. Mladá Boleslav 18 5 1 1 11 33:45 18
14. Litvínov 18 2 1 1 14 29:62 9
 
