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Sport

Rusy děsí nová hrozba. Světový hokej je může vyhodit úplně, škrábali by se odspodu

Ondřej Zoubek
Ondřej Zoubek
Ondřej Zoubek
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Dva týdny uplynuly od rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu (CAS), který nařídil návrat Ruska na hokejová mistrovství světa. Jenže řada národních svazů včetně českého se vzbouřila a prohlásila, že proti zemi válčící na Ukrajině hrát nebude. Kanaďané odmítají pustit ruské juniory na své území. A poslední dny naznačují další zvrat.

Ivan Fedotov na Channel One Cupu 2021 v ruském retro dresu Sovětského svazu
Na domácím Channel One Cupu v prosinci 2021 vytasili Rusové retro dresy SSSR. Za dva měsíce pak začala válka na Ukrajině a zároveň jejich hokejová izolace.Foto: Profimedia – Grigory Sysoev / Sputnik / Profimedia
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Ruská média nejprve verdikt arbitráže v Lausanne oslavovala.

Poté rozebírala avizovaný bojkot Čechů, Finů, Švédů a dalších hokejových zemí, přičemž slova nejlepšího hokejisty všech dob Waynea Gretzkého o válce na Ukrajině poupravila.

Informovala také o snaze odebrat pořadatelství blížícího se MS juniorů Kanadě, která odmítá Rusy na turnaj pustit. „Pro Rusko dopadne všechno dobře, ale pro Kanadu ne,“ ujišťoval ministr sportu Michail Děgťarjov.

Jinde však optimismus opadá.

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„Hrozí Rusku nový hokejový zákaz?“ zamýšlí se web Life.ru, zatímco jiný ruský portál Náš hokej píše o tom, jak by vítězství u Sportovního arbitrážního soudu mohlo přijít vniveč.

Důvodem jsou okolnosti, které před několika dny vytáhl vlivný hokejový žurnalista Gord Miller.

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Komentátor kanadské televize TSN přišel se scénářem, že pokud si Rusové budou na organizátory juniorského šampionátu opět stěžovat u arbitráže, má Mezinárodní hokejová federace (IIHF) šanci, jak se ohradit.

„V tu chvíli IIHF otevře – pokud už tak neučinila – vyšetřování případu, jak Rusko do svých mládežnických hokejových soutěží začleňuje týmy z okupovaného území Ukrajiny,“ předestřel Miller.

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„Pokud se to prokáže, je to jasné porušení pravidel IIHF a mohlo by vést k tomu, že Rusko bude opět vyřazeno,“ dodal.

IIHF by podle něj získala čas na úpravu svých stanov – tak, aby se při držení válčícího Ruska stranou dále nemusela odvolávat jen na bezpečnostní důvody, které CAS označil za nedostatečně podložené.

Ruský portál Náš hokej uvedl, že vyšetřování IIHF už začalo.

Michal Dusík, šéfredaktor Redakce sportu České televize, psal ve čtvrtek na sociální síti X o tom, že takové porušení pravidel by pro Rusy tentokrát mohlo znamenat úplné vyloučení. Ne pouze zmražení žebříčku, díky němuž se s nimi při návratu počítalo do elitní skupiny.

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„IIHF prošetřuje zařazení týmu Diesel Luhansk do ruských soutěží,“ zmínil Dusík konkrétně.

Vedle Luhansku jde ještě o klub z Doněcka, který Rusové začlenili do struktur svého mládežnického hokeje již před několika lety. Problém je v tom, že tak bylo učiněno bez souhlasu ukrajinského svazu.

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Podle slovenského webu Šport.sk, který citoval přímo ze stanov IIHF, by případná nová suspendace Rusů přinesla mnohem závažnější následky. Jak naznačoval už Dusík.

„Kterýkoliv tým, jemuž byla zastavena činnost na období přesahující den začátku příštího MS, olympijského turnaje, sestoupí do nejbližší nižší divize,“ poznamenal Šport.sk.

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Na podobnou chybu přitom Rusové na poli sportovní diplomacie doplatili už dříve – od října 2023 byl jejich olympijský výbor suspendován za to, že schválil přijetí sportovních organizací z Doněcké, Chersonské, Luhanské a Záporožské oblasti.

Juniorský šampionát v Kanadě, který měl být po rozhodnutí arbitráže prvním turnajem ruského návratu, začíná za šest týdnů. Teď se naopak zdá, že se situace obrací zpátky proti Rusům.

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