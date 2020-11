Degradace na druhou. Mohli jsme poslat i amatéry, pyšní se Rusové po Karjale

Ruští hokejisté ovládli první ze série turnajů Euro Hockey Tour, byť do Helsinek přicestovali s výběrem hráčů do 20 let. Nejdříve kvůli tomu čelili kritice a český trenér Filip Pešán hovořil o tom, že Karjala Cup degradovali. Ale mladá sborná dospělé soupeře přejela a předvedla dokonalou degradaci na druhou.

Pešán nebyl sám, kdo rozhodnutí Rusů před startem turnaje kritizoval. Finský trenér Jukka Jalonen prohlásil, že se mu do utkání proti ruským mládežníkům ani nechce. Obecně panoval předpoklad, že hráči Igora Larionova nebudou mít na Karjale žádnou šanci. Související Tentokrát byli Češi bezzubí, prohráli s Ruskem 0:3 a na Karjale skončili druzí Omyl, a to velký. Rusy jako by kritická prohlášení speciálně motivovala. Rozstříleli domácí Finy 6:2, zdolali Švédy 2:1 po nájezdech a v posledním vystoupení si s nulou vyšlápli na Čechy (3:0), kteří do duelu s nimi vyslali z poloviny juniorskou sestavu. Osmnáctiletý Jaroslav Askarov byl vyhlášen nejlepším brankářem turnaje, cenu pro nejlepšího útočníka sebral o rok starší Rodion Amirov, s třemi brankami zároveň nejlepší střelec Karjala Cupu. Finové ani Švédové nesložili zdaleka nejsilnější výběry, jaké mohli. Českým hokejistům chyběli hráči z extraligy a také mnoho krajánků z KHL. A vzhledem k tomu, že na Rusy nikdo nestačil, ukázala se slova o degradaci jako přehnaná a nemístná. Nakonec posloužila jen jako výrazné "střelivo" pro ruská média. "Přejeli jsme Finy jako tank. Je to karma za jejich fňukání," psal po drtivé výhře nad reprezentací Suomi novinář Michail Zislis ze Sport Expressu. Související Pořád bych trénoval jako blázen, říká oslavenec Farda. Na kurtech bojuje s Jarolímem "Ukázalo se, že nešlo o žádné porušení pravidel. Mohli jsme do Finska přivézt klidně amatéry," rýpnul si s koncem turnaje Maxim Zanjatin ze sportovního webu championat.com. Pešán si však za svým vyjádřením i po porážce s Rusy stojí. "Teď to bude vypadat nesmyslně, protože ruská dvacítka turnaj vyhrála. Ale věřte, že připravovat se jakkoliv na tým, který má spoustu kluků osmnáctiletých a devatenáctiletých, je něco jiného než se chystat na opravdovou bitvu s mužským týmem, byť doplněným o několik juniorů," podotkl. Rusové hráli z velké části s týmem, který bral před necelým rokem na mistrovství světa dvacítek v Ostravě a v Třinci stříbro. Ve finále proti Kanaďanům sahali po vítězství, ale ztratili vedení 3:1. Teď zaskočili strnulé soupeře na Karjale energickým bruslením, hezkou kombinační souhrou, ale i tvrdostí v soubojích. Celkově vynikali daleko větším nasazením a právě před blížícím se MS juniorů, kde ve skupině narazí i na Čechy, dali protivníkům vážný podnět k přemýšlení. "Hra konečně opět připomínala legendární rudou mašinu. Larionov snad zakázal jakékoliv nahazování a zbavování se puku, skoro pokaždé se náš tým dostal do útočného pásma na základě krátkých přihrávek," chválil projev mužstva novinář Lev Lukin z webu championat.com. Související Zákaz fňukání, světlo už bliká jasně. Končí debata o těžké době, burcuje kouč juniorů Ruští mladíci hráli v Helsinkách i s velkou odvahou, častokrát se obránci na modré čáře nebáli udělat riskantní kličku, podržet kotouč, což nejen Lukin ve svém textu kvitoval. "Hráli jsme hlavou, mnohem víc, než jsme zvyklí třeba v mnoha robotických zápasech KHL," napsal. "Rozdíl mezi našimi mladými hráči a Rusy byl markantní," přiznal Pešán. Je jasné, že sborná bude za sedm týdnů v Edmontonu znovu v nejužším okruhu favoritů na juniorský titul. "Jednou o těch klucích natočí film. Tady máte ukázku," glosoval vítězství nad Čechy i triumf na Karjale oficiální twitterový účet ruské hokejové reprezentace. . Когда-нибудь про этих ребят снимут фильм, а трейлер к нему уже готов. Вчерашний матч с чехами на Кубке Карьяла — за 1,5 минуты.#снамироссия pic.twitter.com/anHGTaubLC — Хоккей России (@russiahockey) November 9, 2020