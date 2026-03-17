Rulík po MS skončí u hokejové reprezentace. Už padají jména možných nástupců

Trenér Radim Rulík po květnovém mistrovství světa ve Švýcarsku skončí na střídačce hokejové reprezentace. Odmítl nabídku na novou smlouvu a chce se věnovat práci na klubové úrovni. Po jednání výkonného výboru Českého svazu ledního hokeje o tom informoval jeho prezident Alois Hadamczik.
Šedesátiletý Rulík vede reprezentaci od června 2023, kdy nahradil odvoleného Kariho Jalonena.
K seniorskému týmu se i se svými asistenty přesunul od juniorského výběru, který dovedl k zisku stříbrných medailí na šampionátu hráčů do 20 let.
V první sezoně reprezentace pod jeho vedením ovládla domácí MS, loni na vrcholném turnaji prohrála ve čtvrtfinále ve Stockholmu se Švédskem.
Na únorových olympijských hrách Rulíkův výběr vypadl rovněž ve čtvrtfinále po porážce s favorizovanou Kanadou 3:4 v prodloužení.
Rulíka by mohl nahradit jeden z jeho dosavadních asistentů Tomáš Plekanec, který v průběhu aktuální sezony převzal extraligové Kladno a dovedl jej do předkola play off.
Variantou může být i bývalý kouč pražské Sparty Pavel Gross, teoreticky by se k seniorskému týmu mohl přesunout i Zdeněk Moták, jenž byl v lednu jmenován nástupcem Patrika Augusty u juniorského týmu.
Kdo nakonec prohlásí vítězství? Svět může být překvapen. Nemusí to být Trump a USA
Za starých časů by vítězství bylo jasné – zničíme nepřátelské armády, obsadíme jeho hlavní město a nepřítel kapituluje. Jako Německo v druhé světové válce. Ale co ve válce s Íránem? Přes všechnu převahu Spojených států mohou nakonec vítězství slavit ajatolláhové.
Banksy odhalen? Vyšetřování Reuters tvrdí, že vypátralo tajnou identitu umělce
Od chvíle, kdy se v 80. letech minulého století objevily na umělecké scéně Banksyho práce, zůstával tento britský street artový autor v anonymitě. Minulý týden zveřejněná zpráva tiskové agentury Reuters však tvrdí, že jejich vyšetřování odhalilo identitu muže, který stojí za díly jako Dívka s balónkem nebo Love Is in the Air, na němž demonstrant hází kytici.
ŽIVĚ Zabili jsme šéfa íránské bezpečnostní rady Larídžáního, sdělil izraelský ministr obrany
Šéf íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Alí Larídžání byl zabit při nočním vzdušném úderu, uvedl v úterý podle agentury Reuters izraelský ministr obrany Jisrael Kac. Írán Larídžáního smrt nepotvrdil.
ŽIVĚ Česko odmítá nařízení, které po roce 2035 zakáže spalovací motory, uvedl Turek
Česká vláda kategoricky odmítá nařízení, které by ukončilo prodej nových vozidel se spalovacími motory po roce 2035, zopakoval v úterý vládní zmocněnec pro klimatickou politiku Filip Turek. Cíle pro rok 2035 jsou podle Prahy příliš ambiciózní a neodrážejí nízkou poptávku po elektromobilech a současnou geopolitickou situaci. Turek to uvedl na jednání ministrů životního prostředí zemí EU v Bruselu.
Tisíce dobrovolníků vyrazí na úklid, v ulicích i v lese posbírají tuny odpadu
Tisíce dobrovolníků se znovu pustí do úklidu přírody i ulic v Česku, každoročně uklidí tuny odpadu. Jarní akce Ukliďme svět, kterou každoročně pořádá Český svaz ochránců přírody (ČSOP), letos začne v pátek 20. března. Do letošního ročníku jarního úklidu se zatím přihlásilo 18 113 dobrovolníků. Svaz o tom informoval v úterní tiskové zprávě.