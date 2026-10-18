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Sport

Rozjetý Třinec zvládl prestižní duel. Spartu pokořil díky střelci, který žehlil trest

ČTK
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Hokejisté Třince vyhráli v 12. kole extraligy na ledě Sparty 2:1. Oceláři si připsali jedenáctou výhru v sezoně a dosud ve všech zápasech bodovali. Duel rozhodl v 54. minutě slovenský útočník Libor Hudáček. Utkání v O2 areně sledovalo 14 127 diváků, což je nejvyšší návštěva v sezoně.

Třinecký Libor Hudáček překonal sparťana Josefa Kořenáře.
Třinecký Libor Hudáček překonal sparťana Josefa Kořenáře.Foto: Michal Kamaryt / ČTK
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Oba týmy v pátečním kole neinkasovaly a trenéři vsadili na stejné brankáře - Kořenáře a Mazance. První těžší zákrok si připsal ve 4. minutě domácí Kořenář, šanci osamoceného Růžičky dokázal betonem zlikvidovat.

Mazancovu pozornost prověřil o dvě minuty později Blümel, ani on ale skórovat nedokázal. Více práce měl v první části domácí gólman, nepřekonal jej ale Kubiesa ani tečovanou střelou aktivní Růžička.

Na přelomu první a druhé třetiny Oceláři nevyužili úvodní přesilovou hru, největší příležitost si vypracoval Hudáček krátce po jejím skončení.

Ve 23. minutě se prosadil po individuální akci domácí Shore, rozhodčí ale gól po trenérské výzvě a kontrole u videa neuznali kvůli předchozímu kontaktu Blümela s Mazancem.

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Následně nevyužili hned dvě přesilovky Pražané a ve 33. minutě toho litovali, neboť tečovanou střelou otevřel skóre Růžička. Kořenář inkasoval po 152 minutách.

Sparta poté zvýšila aktivitu, vyrovnání se dočkala ve 44. minutě, kdy tlak elitní formace zakončil Špaček a připsal si šestý gól v sezoně.

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Otočit stav mohl Sekáč, střela mu ale ideálně nesedla. Třinec si poté vytvořil tlak v početní výhodě, prosadil se však až krátce po návratu vyloučeného Mašína na led.

Hudáček gólem oslavil návrat do třinecké sestavy po skončení disciplinárního trestu a těsné vedení již hosté udrželi.

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12. kolo hokejové extraligy:

HC Sparta Praha - HC Oceláři Třinec 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 44. M. Špaček (M. Seppälä, Chlapík) - 33. M. Růžička (Marinčin, M. Roman), 54. Hudáček (A. Nestrašil, D. Voženílek). Rozhodčí: Jeřábek, Vrba - Hynek, Štěpánek. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 14 127.

Sparta: Kořenář - Knot, Mašín, Pysyk, Sirota, Krejčík, M. Seppälä, N. Seppälä - Chlapík, M. Špaček, P. Kousal - Blümel, Shore, Sekáč - Řepík, Hradec, Vesalainen - Pospíšil, O. Najman, K. Hrabík. Trenér: Augusta.

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Třinec: Mazanec - M. Adámek, Marinčin, J. Galvas, P. Koch, D. Musil, Pyrochta, Aubrecht - A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Kubiesa, Hudáček, Daňo - M. Růžička, M. Roman, D. Voženílek - Kofroň, Chlán, Hrehorčák. Trenér: Žabka.

BK Mladá Boleslav - Mountfield Hradec Králové 4:3 (0:1, 4:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 21. Hyka (Zámorský, Gardoň), 22. Gavars (David Moravec), 23. Gardoň, 26. Skalický (Hyka, David Moravec) - 15. Vukojevic (Miškář, R. Pavlík), 33. Kevin Klíma (Vukojevic), 45. Radil (A. Koch, R. Kousal). Rozhodčí: Pražák, Hacaperka - Hnát, Maňák. Vyloučení: 4:8. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 2 878.

Mladá Boleslav: D. Furch - Zámorský, A. Vlasák, F. Pavlík, Budík, Š. Kubíček, David Moravec, Skärberg - Skalický, Fořt, Hyka - Martel, Morand, Rekonen - R. Koblížek, P. Král, Jandric - Gardoň, Gavars, Lichtag - Závora. Trenér: Haken.

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Hradec Králové: Vomáčka - Kalina, McCormack, A. Koch, Mudrák, Vukojevic, Melancon, Pláněk - R. Pavlík, Miškář, Radil - Perret, Tamáši, Jergl - P. Zdráhal, Kevin Klíma, Nenonen - Kohout, Čacho, R. Kousal - od 21. navíc Pilař. Trenér: T. Martinec.

HC Kometa Brno - Bílí Tygři Liberec 3:2 v prodl. (1:0, 1:1, 0:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 20. Leino (A. Zbořil, Zábranský), 36. Flek (Irving, Leino), 61. F. Král (K. Pospíšil) - 35. F. Jansa (J. Vlach, J. Pérez), 59. Lenc (T. Galvas, A. Najman). Rozhodčí: Kika, Obadal - Axman, Augusta. Vyloučení: 2:1. Využití: 0:1. Diváci: 7 125.

Brno: Rabčan - Zábranský, F. Král, Witkowski, Kučeřík, Irving, Gulaši, Nedomlel - A. Zbořil, Ilomäki, H. Zohorna - Flek, Leino, K. Pospíšil - Vondráček, T. Zohorna, Kusko - Kollár, Cingel, Kunc. Trenér: Zábranský st.

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Liberec: Kváča - R. Šimek, T. Galvas, Kachlíř, Zile, D. Zeman, Ahac, Pilíšek - Sandberg, A. Najman, Lenc - O. Procházka, A. Musil, Rychlovský - Faško-Rudáš, Filippi, Petrovský - J. Pérez, F. Jansa, J. Vlach. Trenér: Kudrna.

HC Škoda Plzeň - HC Vítkovice Ridera 6:5 po sam. nájezdech (3:1, 2:2, 0:2 - 0:0)

Branky a nahrávky: 4. Rubins (Schleiss, I. Sedláček), 9. V. Petman (Lev, Schleiss), 17. Měchura (M. Filip), 25. Lev (Rubins, Merežko), 29. V. Petman (Lalancette), rozhodující sam. nájezd M. Filip - 5. Kalus (Lacka), 21. Yetman (J. Zbořil, M. Kalus), 26. Hladonik, 43. J. Zbořil (Yetman, Nellis), 55. Nellis (Kňažko). Rozhodčí: M. Sýkora, Zeliska - Zíka, Šimánek. Vyloučení: 2:6. Využití: 3:2. Diváci: 4 012.

Plzeň: N. Malík - MacPherson, Rubins, J. Jeřábek, Malák, Merežko, Robertson, A. Čech - L. Strnad, Lalancette, Měchura - O. Rohlík, M. Filip, Teplý - Schleiss, V. Petman, I. Sedláček - M. Petman, Lev, Žemlička. Trenér: Veber.

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Vítkovice: Hrachovina - Holland, J. Zbořil, Demel, T. Pavelka, Port, Kňažko, Brůna - Yetman, Nellis, Abdul - Fasner, Hrivík, Cienciala - Lacka, Hladonik, M. Kalus - Bernovský, J. Šír, Macias. Trenér: Y. Treille.

Banes Motor České Budějovice - Rytíři Kladno 2:3 (1:2, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 14. Koláček (Ahl, Lantoši), 58. N. Olesen (M. Beránek, Lantoši) - 10. Mendel (Kelly Klíma), 18. Ojamäki (Konečný, Audette), 44. Ojamäki (Konečný, Vigneault). Rozhodčí: Barek, Ondráček - Rampír, Frodl. Vyloučení: 6:5. Využití: 1:2. Diváci: 6 295.

České Budějovice: Mařík - Vráblík, Štencel, Kundrátek, Nordsäter, V. Nedorost, Pýcha, Vála - Lantoši, Hoch, N. Olesen - Pour, Zachar, Ahl - Koláček, Bulíř, Ordoš - M. Hejduk, M. Toman, M. Beránek. Trenér Róbert Petrovický.

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Kladno: Pavlát - M. Jandus, Kempný, Mendel, A. Rulík, Pietroniro, T. Tomek, Vandas - Kelly Klíma, Konečný, Adam Kubík - Hlava, F. Přikryl, M. Marcel - Ojamäki, Vigneault, Audette - M. Procházka, McGregor, M. Forman - Ryšavý. Trenér: R. Rulík.

HC Olomouc - HC Dynamo Pardubice 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 51. J. Kos (Ondrušek) - 6. Poulíček (Hauser, T. Dvořák), 33. M. Tourigny (Mandát, Ludvig), 34. Tomášek (Smejkal, M. Stránský), 51. T. Nosek (Kondelík, Tourigny). Rozhodčí: Cabák, Šír - Lederer, Peluha. Vyloučení: 5:4. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 4 378.

Olomouc: Machovský - Stella, Freibergs, T. Černý, Ondrušek, A. Rutar, Řezníček, Gewiese - Navrátil, Berglund, Matýs - Orsava, Štohanzl, J. Kos - M. Vitouch, D. Vitouch, Tomeček - Senyshyn, Macuh, Anděl - Herčík. Trenér: Fiala.

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Pardubice: Will - M. Tourigny, Ludvig, Čerešňák, T. Dvořák, Gazda, Ščotka, Mikliš - Mandát, T. Nosek, Kondelík - M. Stránský, Tomášek, Smejkal - J. Stránský, Poulíček, V. Macek - Hauser, Hrníčko, M. Pekař. Trenér: Pešán.

HC Verva Litvínov - BYD Energie Karlovy Vary 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 24. D. Kaše (Kämpf, Tittl), 42. Koblasa (O. Baláž, Sukeľ), 60. Kämpf (O. Kaše, A. Polášek) - 49. Winberg (O. Beránek, Černoch). Rozhodčí: Pilný, Mejzlík - Špůr, Thuma. Vyloučení: 5:2. Bez využití. Diváci: 5 025.

Litvínov: M. Tomek - S. Svozil, Moravčík, Jaks, Czuczman, O. Baláž, A. Polášek, Tittl, V. Beran - D. Kaše, Kämpf, O. Kaše - Koblasa, M. Sukeľ, Coskey - Šámal, Jícha, Maštalířský - Havelka, Jurčík, T. Urban. Trenér: Reichel.

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Karlovy Vary: Frodl - M. Kočí, Brickley, Mamčics, Winberg, Eronen, Schmiemann, Josef Myšák - O. Beránek, Černoch, Jiskra - Bambula, N. Jones, Šťastný - P. Tomek, Egle, Sapoušek - Lukošik, Minárik, T. Redlich. Trenér: Patera.

Tabulka:

1.

Třinec

12

11

0

1

0

54:24

34

2.

Pardubice

12

9

1

0

2

51:32

29

3.

Karlovy Vary

11

7

0

0

4

28:19

21

4.

Hradec Králové

12

5

2

0

5

35:31

19

5.

České Budějovice

12

6

0

1

5

32:35

19

6.

Plzeň

12

3

4

1

4

31:29

18

7.

Kladno

12

4

2

2

4

33:36

18

8.

Sparta

12

5

0

2

5

34:30

17

9.

Brno

11

3

3

1

4

30:31

16

10.

Liberec

11

4

0

3

4

31:32

15

11.

Litvínov

12

4

1

1

6

28:33

15

12.

Mladá Boleslav

12

3

1

1

7

27:42

12

13.

Vítkovice

11

2

0

2

7

27:41

8

14.

Olomouc

12

1

1

0

10

19:45

5

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