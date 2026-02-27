Rozjetý Nečas dal další dva góly. Pastrňák pomohl Bostonu prodloužit úspěšnou sérii

Dva góly Martina Nečase v čtvrtečním zápase NHL neodvrátily porážku hokejistů Colorada s Minnesotou 2:5. Český útočník David Pastrňák přispěl Bostonu jednou asistencí k vítězství nad Columbusem 4:2. Byla to jeho jubilejní padesátá přihrávka v sezoně.
Nejproduktivnější český reprezentant na zimních olympijských hrách v Miláně Nečas se bodově prosadil i ve druhém utkání po restartu NHL.
V čase 33:30 vyrovnal skrytou střelou z pravé strany na 1:1 po přihrávce Nathana MacKinnona.
Podruhé se trefil necelou minutu před koncem základní hrací doby, když při hře bez brankáře a opět po asistenci MacKinnona svým 25. gólem v ročníku snižoval na 2:4.
Dvě branky za Wild vsítili Joel Eriksson Ek a Matt Boldy, který měl v zápase dohromady čtyři body.
Devětadvacetiletý Pastrňák při početní převaze v čase 26:54 přihrál na levý kruh, odkud poslal Bruins do vedení 2:1 střelou bez přípravy jejich nejlepší střelec Morgan Geekie.
Ten v aktuálním ročníku NHL dal už 33. gól a v pořadí střelců mu patří dělené čtvrté místo.
Do sestavy Bruins se vrátil Pavel Zacha, který kvůli zranění přišel o start na olympijských hrách. Během zhruba patnácti minut na ledě zapsal jednu střelu na branku.
Boston bodoval v osmém utkání v řadě a ve Východní konferenci NHL mu patří sedmá pozice, Columbus prohrál po sedmi výhrách.
Obloha nebude tak modrá. Nad Česko se dostane prach ze Sahary, ovlivní teploty
Koncem týdne se nad Česko dostane prach ze Sahary. Srážky téměř nebudou, takže jemný písek pravděpodobně nezašpiní auta či okna. Může ale mírně snížit denní teploty. Na síti X to sdělil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Tohle jsem ještě neviděl, žasl český tenista. V Luganu vyhrál výměnu o 64 úderech
Je mu teprve 18 let, ale už o sobě dává pořádně vědět. Český reprezentant Maxim Mrva se na švýcarském challengeru v Luganu blýskl maratónskou výměnou. S protivníkem Američanem Michaele Mmohem udeřili do míčku čtyřiašedesátkrát, než bitva skončila bodem pro tenistu z Prostějova.
Otevřená válka s Talibánem. Pákistánská vojska v odvetě bombardovala afghánský Kábul
Pákistán dnes ráno v odvetě za čtvrteční přeshraniční údery bombardoval pozice Tálibánu podél hranic s Afghánistánem a také v Kábulu a Kandaháru, informovaly tiskové agentury. Pákistánský ministr obrany Chavádža Ásif na síti X napsal, že jeho zemi došla trpělivost a nachází se už v otevřené válce s afghánským Tálibánem.
Mrazivé i groteskní. Čaroděj z Kremlu obnažuje mašinérii ambicí i banálního Putina
Kdo udělal z Vladimíra Putina politika? Na tuto otázku se snaží odpovědět snímek Čaroděj z Kremlu, který byl loni uveden v benátské soutěži a nyní vstoupil do českých kin. Film slibující konstrukci ďábla ve stylu vynikajícího dramatu The Apprentice: Příběh Trumpa je ale mnohem komplikovanější. Roli ruského diktátora ztvárnil Jude Law, jeho neoficiálního poradce Baranova pak Paul Dano.