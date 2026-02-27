Přeskočit na obsah
Benative
27. 2. Alexandr
Sport

Rozjetý Nečas dal další dva góly. Pastrňák pomohl Bostonu prodloužit úspěšnou sérii

Sport,ČTK

Dva góly Martina Nečase v čtvrtečním zápase NHL neodvrátily porážku hokejistů Colorada s Minnesotou 2:5. Český útočník David Pastrňák přispěl Bostonu jednou asistencí k vítězství nad Columbusem 4:2. Byla to jeho jubilejní padesátá přihrávka v sezoně.

NHL: Minnesota Wild at Colorado Avalanche
Český útočník Colorada Martin Nečas slaví jeden ze svých dvou gólů do sítě MinnesotyFoto: Imagn Images
Nejproduktivnější český reprezentant na zimních olympijských hrách v Miláně Nečas se bodově prosadil i ve druhém utkání po restartu NHL.

V čase 33:30 vyrovnal skrytou střelou z pravé strany na 1:1 po přihrávce Nathana MacKinnona.

Podruhé se trefil necelou minutu před koncem základní hrací doby, když při hře bez brankáře a opět po asistenci MacKinnona svým 25. gólem v ročníku snižoval na 2:4.

Dvě branky za Wild vsítili Joel Eriksson Ek a Matt Boldy, který měl v zápase dohromady čtyři body.

Devětadvacetiletý Pastrňák při početní převaze v čase 26:54 přihrál na levý kruh, odkud poslal Bruins do vedení 2:1 střelou bez přípravy jejich nejlepší střelec Morgan Geekie.

Ten v aktuálním ročníku NHL dal už 33. gól a v pořadí střelců mu patří dělené čtvrté místo.

Do sestavy Bruins se vrátil Pavel Zacha, který kvůli zranění přišel o start na olympijských hrách. Během zhruba patnácti minut na ledě zapsal jednu střelu na branku.

Boston bodoval v osmém utkání v řadě a ve Východní konferenci NHL mu patří sedmá pozice, Columbus prohrál po sedmi výhrách.

Nejnovější
Jude Law jako Vladimír Putin a Paul Dano coby jeho poradce Baranov ve filmu Čaroděj z Kremlu.

Mrazivé i groteskní. Čaroděj z Kremlu obnažuje mašinérii ambicí i banálního Putina

Kdo udělal z Vladimíra Putina politika? Na tuto otázku se snaží odpovědět snímek Čaroděj z Kremlu, který byl loni uveden v benátské soutěži a nyní vstoupil do českých kin. Film slibující konstrukci ďábla ve stylu vynikajícího dramatu The Apprentice: Příběh Trumpa je ale mnohem komplikovanější. Roli ruského diktátora ztvárnil Jude Law, jeho neoficiálního poradce Baranova pak Paul Dano.

