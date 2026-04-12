Rozhodčí byl šílený, řekl naštvaný Nedvěd po porážce v Pardubicích

Trenér hokejistů Sparty Jaroslav Nedvěd po porážce v pátém semifinálovém utkání play off extraligy 3:4 v prodloužení kritizoval sudí Robina Šíra a Tomáše Cabáka.
Jejich výkon v utkání, po kterém Pražané v sérii prohrávají 2:3 a hrozí jim vyřazení, označil za šílený.
Zápas rozhodl v 74. minutě Tomáš Vondráček střelou do odkryté branky. Pražané neuspěli s trenérskou výzvou, při které se dožadovali nedovoleného bránění obránce Johna Ludviga na brankáře Josefa Kořenáře.
"Bohužel do toho vstoupili v prodloužení rozhodčí. Za mě je to úplně šílený výkon. Já s tou pokutou samozřejmě počítám a k tomu se musím vyjádřit. Ten mediální jednostranný cílený tlak se obrátil v to, že ti borci nevědí, co mají pískat," uvedl Nedvěd na tiskové konferenci.
Zmínil vyloučení Tomáše Hyky po zákroku na Jakuba Lauka z 53. minuty, po kterém získal Dynamu Roman Červenka náskok 3:2.
Potom v úvodu nastavení při úniku Jakuba Krejčíka nepotrestané ataky Ludviga s Dvořákem a nakonec situaci před rozhodující brankou.
"Ti jsou tak v pr..., že sedm minut před koncem odpískají takové zakopnutí o hokejku, kterých se předtím sedmnáct nezapískalo. Z toho se soupeř teda dostal do vedení. My zabojujeme, vyrovnáme a pak nám neodpískají v samostatném nájezdu sekeru podpořenou ještě hákováním a pak ve finále vykopne našemu brankáři hráč soupeře hokejku," prohlásil Nedvěd.
"Oukej, tak asi se takhle od teďka bude pískat. Tak chci vidět, co se bude dít v Praze. To si tady pan majitel asi vyslechne na sebe nějaké pokřiky. My jsme tímhle tím nikdy neprezentovali a nikdy jsme si na nic nestěžovali, nikdy jsme do ničeho takového neryli. Ale teďka já sám za sebe a můžu říct, že i za všechny kluky, co tam dřou a žerou led, tak tohle to je prostě podraz," uvedl Nedvěd.
Reagoval na vystoupení majitele Pardubic Petra Dědka, který žádal rezignaci ředitele hokejové extraligy Martina Loukoty, protože nezakročil proti opakovaným urážlivým pokřikům fanoušků Sparty. Pražané v pátek od disciplinární komise dostali pokutu za nesportovní chování fanoušků 60.000 korun a Dynamo 20.000.
"My jsme to vůbec neřešili. Se mnou takový e-mail s hrubými chybami nemůže nic udělat. Já maturitu mám, já vím jak se co píše. Takže já z toho nervy nemám, ani moji hráči. Ale bohužel rozhodčí jsou pod takovým tlakem. Potom, co minule byl nějaký gól, kolem kterého už byla kauza, tak teďka chtěli asi kompenzovat. Nemůžu kompenzovat svoji vlastní chybu, kterou jsem udělal před třemi zápasy tím, že udělám další chybu v dalším zápase. To je úplně skandál," prohlásil Nedvěd.
