Chuť reprezentovat pořád je, vzkazuje Červenka. S Kovářem bojuje o krále bodování

Na mistrovství světa 2018 dělal Česku kapitána, o rok později - na dosud posledním šampionátu - nehrál kvůli nalomenému zdraví. Teď je Roman Červenka znovu fit a ve Švýcarsku bojuje o vítězství v produktivitě. "Hokej mě pořád baví," vykládá.

V Rapperswilu jste nedávno prodloužil smlouvu o dva roky, na jejím konci vám bude 37 let. Dohrajete kariéru ve Švýcarsku?

Upřímně o tom vůbec nepřemýšlím. Uvidíme, jak se věci vyvinou.

Máte jasno alespoň v tom, jestli si ještě chcete zahrát v Česku?

Opravdu nevím. Momentálně jsem spokojený ve Švýcarsku. Prodloužit tady smlouvu byla moje priorita. Uvidíme, co bude za dva roky.

Čím to, že se vám ve Švýcarsku tak zalíbilo? Už jste tam delší dobu než v ruské KHL.

V Rusku jste pořád na tripu, tady je život jiný. Velice dobrý. Nejste tak daleko od Česka, takže když je potřeba něco zařídit, v pohodě se tam dostanete. Nemám důvod nic měnit.

Švýcarsko má relativně přísný limit na cizince, v jednom klubu nejvyšší ligy můžou být maximálně čtyři. Od přespříští sezony jich ale bude moct být až sedm. Vítáte tuhle změnu?

Na jednu stranu je dobré, že pro nás cizince bude víc míst. Platy ale půjdou asi níž, když se bude platit víc zahraničních hráčů. Každopádně to zavedli spíš proto, aby nemuseli přeplácet dobré Švýcary. Neřekl bych, že to vyloženě vítám, nebo nevítám. Člověk pořád musí mít výkonnost, aby ho tady chtěli.

Váš spoluhráč František Řehák hraje ve Švýcarsku na speciální licenci, díky které se nepočítá do limitu čtyř cizinců. Máte také možnost ji získat, nebo je to možné jen u těch, co odehrají pět let ve švýcarských mládežnických soutěžích?

Já ji dostat nemůžu, ale ten systém se celkově změní. Licence už nebudou platit napořád, ale jen pro hráče do 22 let. Abych se já nepočítal mezi cizince, myslím, že bych musel rovnou požádat o pas.

To vás nenapadlo?

Není to úplně jednoduché. Musíte tady strávit spoustu let a složit nějaké zkoušky v jejich jazyce, což pro mě nepřipadá v úvahu. Vůbec o tom neuvažuju.

Momentálně sbíráte bod na zápas, což ve Švýcarsku kromě vás zvládá jen pár hráčů. Myslíte na výhru v ligové produktivitě?

Ani ne. Spíš bych chtěl, abychom udělali play off. Abychom si trochu zahráli a tým se zlepšoval. Člověk samozřejmě chce dělat body, pomoct týmu, aby vyhrával. Od toho tady jsem. Ale nesleduju, kolik mám bodů. Tím stejně nic nevyřešíte.

Z českého pohledu je zajímavé, že vyhrát bodování může také Jan Kovář. Hecujete se?

Nehecujeme. Kovi hraje v Zugu, jsou trošku někde jinde, mají kvalitnější tým a větší ambice. Produktivitu ale může vyhrát, to by mě vůbec nepřekvapilo.

Teď se vám daří, ale relativně nedávno jste měl víc zdravotních problémů - bolavá záda, plicní embolie. Neříkal jste si v tu chvíli, že vaše tělo už má asi vrcholového sportu dost?

Až takhle černě jsem to neviděl. U každého zranění se ale musíte zamyslet, proč přišlo a jestli něco neděláte špatně. Něco jsem si z toho vzal a jsem rád, že tenhle rok všechno drží.

Co jste si z toho vzal?

Nevím, jestli třeba u té embolie můžu říct, že jsem to přímo podcenil. Sekli mě do lýtka a nějakou dobu mě bolela noha. Já to ale nějakou dobu moc neřešil. Dneska už člověk ví, že je lepší udělat sono, nepodcenit to. Co se týče zad, většina problémů vzniká z přetížení, třeba tak, že jdete trénovat v nepravou dobu, což jsem poslední dobou často dělal.

Kvůli zdravotním problémům zdraví jste se omluvil z dosud posledního mistrovství světa, kde Češi sahali po bronzu. V klíčovém utkání ale měli problém překonat ruského brankáře Vasilevského. Neříkal jste si při sledování, že zrovna v takovéto situaci byste se týmu hodil?

Ne ne, to jsem si opravdu neříkal. Měli jsme tam dost dobrých hráčů.

Jste v kontaktu se současným trenérem reprezentace Filipem Pešánem?

Mluvili jsme spolu před jedním přípravným turnajem. Byli jsme nějak domluvení, ale potom přišel covid. Teď nevím, jak je to s hranicemi. Myslím, že nikam lítat nemůžeme, protože ani Kovi nikde nebyl. Pak bychom museli být v karanténě. Švýcarská liga navíc nepřerušuje, mají zrušené reprezentační přestávky. Takže nevím, jestli by se klubu líbilo, kdybych někam odjel.

Prostor bude, až sezona skončí a začne kemp před mistrovstvím. Jste s Pešánem domluvení, že byste přijel?

Nejsme, teď se soustředím na sezonu. Pokud bych ale měl výkonnost a trenéři usoudili, že můžu pomoct, tak to samozřejmě budu řešit.

Pořád máte chuť?

Jasně, hokej mě pořád baví. Když je člověk zdravý a může hrát, tak chuť je. Kdyby nebyla, nemá cenu, aby to člověk dělal.