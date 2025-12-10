Lední hokej

"Kolik ti je? Co řešíš?" Červenka se cítil jako maskot, impulz k odrazu dodal Antoš

Sport ČTK Sport, ČTK
před 1 hodinou
Začátky jeho kariéry byly krušné, pak hokejoví fanoušci Romana Červenku zase častokrát kritizovali za výkony v reprezentačním dresu, ale v posledních letech si jen málokdo umí představit národní tým bez něj. Šikovný a produktivní útočník slaví čtyřicáté narozeniny.
Roman Červenka nastřádal v reprezentačním dresu už 216 startů
Roman Červenka nastřádal v reprezentačním dresu už 216 startů | Foto: Reuters

Červenka nechyběl u posledních dvou českých titulů z mistrovství světa. Při loňském triumfu na domácím ledě byl kapitánem a v témže roce se dokonce stal vítězem ankety o nejlepšího světového hráče sezony.

"Určitě je příjemné získat takové ocenění, člověku to udělá radost. Na druhou stranu pro mě byl důležitý týmový úspěch a vzpomínky, které budu mít," uvedl po převzetí prestižního ocenění zkušený matador, který se vzápětí po osmi letech ve Švýcarsku vrátil do extraligy a podepsal smlouvu s Pardubicemi.

Související

Zděšení kvůli nezvyklému hřišti na OH: Hokejisté z Evropy budou mít potíže

Češi smutní po porážce v zápase předkola play-off Česko - Švýcarsko na ZOH 2022 v Pekingu

"Na to, co jsme s týmem prožili, člověk jen tak nezapomene," dodal.

Letos na jaře však ve svém příběhu pro web Bez frází zavzpomínal také na dobu, kdy to na žádnou zářnou kariéru nevypadalo. Červenka sice v lednu 2005 přivezl bronz z MS dvacítek, ale na klubové úrovni vymetal hostování.

"V extralize za Slavii jsem naskočil stylem, kdy se s tebou vlastně nepočítá. Seš tam jako takovej doplněk, aby tam taky byl někdo mladej. Maskot," vyprávěl.

"Byl jsem otrávenej, že se mnou šíbujou," vzpomněl štace v Hradci Králové, Havlíčkově Brodě, Ústí nad Labem nebo i brněnské Kometě.

Když bylo Červenkovi nejhůř, svěřil se v Ústí jako dvacetiletý zkušenému spoluhráči Milanu Antošovi. Říkal mu, že kdyby byl mladší, daleko více by na sobě pracoval, aby nemusel hostování po celé republice podstupovat.

Antoš reagoval jednoduše: "A kolik ti je? Co řešíš, ty vole? Pořád máš čas, začni hned."

"Někdy to tak je, že i úplně jednoduchou věc jenom potřebuješ slyšet od někoho jinýho ve správnej čas," vysvětloval Červenka pro Bez frází, jak ho Antošova slova nabudila.

Mnohem více se opřel do individuálního tréninku, začal chodit k thaiboxerovi Lukáši Stránskému a rychle si osvojil režim, který si drží i dnes ve 40 letech.

"A že to někdy sakra bolelo. Třeba když se v létě šlo v pátek ven, ale ať se dělo, co se dělo, v sobotu ráno stejně byly letenský schody. Nezájem, cos dělal večer," popisoval Červenka.

Související

Boston v úžasu, na Pastrňákově místě září přehlížený farmář. Jiný Čech tím trpí

NHL: Boston Bruins at New York Islanders

Ve Slavii se nakonec vypracoval na pozici extraligové hvězdy, premiérový start na velké akci mezi dospělými zaznamenal na MS 2009. Dnes má ve sbírce účasti na 12 šampionátech, čtyřech olympiádách a jednom Světovém poháru.

Získal s reprezentací dvě zlata a dva bronzy.

Má titul se Slavií, byl nejlepším střelcem ruské KHL. V létě 2012 podepsal kontrakt s Calgary, v NHL se ale příliš neprosadil a po jediném ročníku se vrátil do Ruska, kde pak s Petrohradem vybojoval Gagarinův pohár.

Po ročním působení v Chomutově se vydal do Švýcarska, kde hrál za týmy Fribourg-Gottéron, Curych a Rapperswil-Jona a zařadil se mezi největší osobnosti tamní NLA.

Po přestupu do Pardubic pomohl Dynamu 65 body v 65 zápasech k postupu do finále play off, ve kterém Východočeši těsně prohráli s Brnem.

Související

Byl jsem klaun, říká Janecký. V Česku se dočkal ocenění, které už získal ve Finsku

Otakar Janecký

V této sezoně bude kromě kýženého titulu s Pardubicemi útočit také na samostatné maximum Davida Výborného v počtu startů za reprezentaci. Červenka jich má na kontě 216 a na pětinásobného světového šampiona ztrácí jen tři zápasy.

Rekord by mohl zlomit už za dva měsíce na olympiádě v Miláně. Nyní nechybí ani ve výběru trenéra Radima Rulíka pro Švýcarské hry.

"Pořád se snažím soustředit na to, co bude, než žít z toho, co se povedlo," uvedl aktuálně nejproduktivnější hráč extraligy.

Červenka přitom kvůli zdravotním potížím zmeškal úvod sezony a za Pardubice odehrál jen 22 utkání z 29. V nich ovšem nasbíral 33 bodů za 10 gólů a 23 asistencí.

 
Mohlo by vás zajímat

Vydařený Pastrňákův návrat, Boston i díky němu slaví výhru. Pečetil ji Zacha

Vydařený Pastrňákův návrat, Boston i díky němu slaví výhru. Pečetil ji Zacha
0:28

Zděšení kvůli nezvyklému hřišti na OH: Hokejisté z Evropy budou mít potíže

Zděšení kvůli nezvyklému hřišti na OH: Hokejisté z Evropy budou mít potíže

Boston v úžasu, na Pastrňákově místě září přehlížený farmář. Jiný Čech tím trpí

Boston v úžasu, na Pastrňákově místě září přehlížený farmář. Jiný Čech tím trpí

Byl jsem klaun, říká Janecký. V Česku se dočkal ocenění, které už získal ve Finsku

Byl jsem klaun, říká Janecký. V Česku se dočkal ocenění, které už získal ve Finsku
hokej sport Obsah Roman Červenka Česká hokejová reprezentace HC Dynamo Pardubice HC Slavia Praha MS v hokeji Hokejová Tipsport extraliga

Právě se děje

Aktualizováno před 2 minutami
Zástupci států EU podpořili zákaz dovozu ruského plynu, hlasovat se bude v parlamentu
Zahraničí

ŽIVĚ
Zástupci států EU podpořili zákaz dovozu ruského plynu, hlasovat se bude v parlamentu

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 3 minutami

Teplotní rekordy ve středu zaznamenalo 35 procent stanic, v Křemži bylo 15,8 stupně

V Česku potřetí v řadě padaly teplotní rekordy. Maximum pro 10. prosinec dnes překonalo nebo vyrovnalo 60 ze 172 stanic, které fungují alespoň 30 let. V Karlově Studánce byl dokonce vyrovnán rekord…
Přečíst zprávu
před 5 minutami
"Duhový poprask". Slavia odmítla vlajku zastánců LGBTQ+, Britové to intenzivně řeší
Fotbal

"Duhový poprask". Slavia odmítla vlajku zastánců LGBTQ+, Britové to intenzivně řeší

Přestože duel mezi Tottenhamem a pražskou Slavií skončil jednoznačným výsledkem 3:0, úterní duel Ligy mistrů stejně rozvířil emoce mezi fanoušky.
před 12 minutami
Čína používá soukromé firmy k útokům na Česko, varují bezpečnostní experti
Domácí

Čína používá soukromé firmy k útokům na Česko, varují bezpečnostní experti

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) varuje před kybernetickými aktivitami čínských společností I-S00N a Integrity Tech.
před 14 minutami

Florbalistky se utkají ve čtvrtfinále MS s Norkami, narazí na ně po osmi letech

České florbalistky čeká ve čtvrtečním čtvrtfinále mistrovství světa v Ostravě souboj s Norskem, s kterým se utkají po osmi letech. V roli jasných favoritek budou obhájkyně bronzu ze Singapuru útočit…
Přečíst zprávu
Aktualizováno před 15 minutami
"Bude to na novém kabinetu." Fialova vláda na posledním zasedání rozpočet neřešila
Domácí

ŽIVĚ
"Bude to na novém kabinetu." Fialova vláda na posledním zasedání rozpočet neřešila

Aktuální dění na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 18 minutami
Santův vánoční pozdrav. Vrtulník nad Portorikem „nakreslil“ na nebe pokřik Ho Ho Ho
Magazín

Santův vánoční pozdrav. Vrtulník nad Portorikem „nakreslil“ na nebe pokřik Ho Ho Ho

Nad severozápadním pobřežím Portorika nakreslil vrtulník americké pobřežní stráže na obloze obří „Ho Ho Ho“, což zachytil i Flightradar24.
Další zprávy