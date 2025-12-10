"Kolik ti je? Co řešíš?" Červenka se cítil jako maskot, impulz k odrazu dodal Antoš

Červenka nechyběl u posledních dvou českých titulů z mistrovství světa. Při loňském triumfu na domácím ledě byl kapitánem a v témže roce se dokonce stal vítězem ankety o nejlepšího světového hráče sezony.
"Určitě je příjemné získat takové ocenění, člověku to udělá radost. Na druhou stranu pro mě byl důležitý týmový úspěch a vzpomínky, které budu mít," uvedl po převzetí prestižního ocenění zkušený matador, který se vzápětí po osmi letech ve Švýcarsku vrátil do extraligy a podepsal smlouvu s Pardubicemi.
"Na to, co jsme s týmem prožili, člověk jen tak nezapomene," dodal.
Letos na jaře však ve svém příběhu pro web Bez frází zavzpomínal také na dobu, kdy to na žádnou zářnou kariéru nevypadalo. Červenka sice v lednu 2005 přivezl bronz z MS dvacítek, ale na klubové úrovni vymetal hostování.
"V extralize za Slavii jsem naskočil stylem, kdy se s tebou vlastně nepočítá. Seš tam jako takovej doplněk, aby tam taky byl někdo mladej. Maskot," vyprávěl.
"Byl jsem otrávenej, že se mnou šíbujou," vzpomněl štace v Hradci Králové, Havlíčkově Brodě, Ústí nad Labem nebo i brněnské Kometě.
Když bylo Červenkovi nejhůř, svěřil se v Ústí jako dvacetiletý zkušenému spoluhráči Milanu Antošovi. Říkal mu, že kdyby byl mladší, daleko více by na sobě pracoval, aby nemusel hostování po celé republice podstupovat.
Antoš reagoval jednoduše: "A kolik ti je? Co řešíš, ty vole? Pořád máš čas, začni hned."
"Někdy to tak je, že i úplně jednoduchou věc jenom potřebuješ slyšet od někoho jinýho ve správnej čas," vysvětloval Červenka pro Bez frází, jak ho Antošova slova nabudila.
Mnohem více se opřel do individuálního tréninku, začal chodit k thaiboxerovi Lukáši Stránskému a rychle si osvojil režim, který si drží i dnes ve 40 letech.
"A že to někdy sakra bolelo. Třeba když se v létě šlo v pátek ven, ale ať se dělo, co se dělo, v sobotu ráno stejně byly letenský schody. Nezájem, cos dělal večer," popisoval Červenka.
Ve Slavii se nakonec vypracoval na pozici extraligové hvězdy, premiérový start na velké akci mezi dospělými zaznamenal na MS 2009. Dnes má ve sbírce účasti na 12 šampionátech, čtyřech olympiádách a jednom Světovém poháru.
Získal s reprezentací dvě zlata a dva bronzy.
Má titul se Slavií, byl nejlepším střelcem ruské KHL. V létě 2012 podepsal kontrakt s Calgary, v NHL se ale příliš neprosadil a po jediném ročníku se vrátil do Ruska, kde pak s Petrohradem vybojoval Gagarinův pohár.
Po ročním působení v Chomutově se vydal do Švýcarska, kde hrál za týmy Fribourg-Gottéron, Curych a Rapperswil-Jona a zařadil se mezi největší osobnosti tamní NLA.
Po přestupu do Pardubic pomohl Dynamu 65 body v 65 zápasech k postupu do finále play off, ve kterém Východočeši těsně prohráli s Brnem.
V této sezoně bude kromě kýženého titulu s Pardubicemi útočit také na samostatné maximum Davida Výborného v počtu startů za reprezentaci. Červenka jich má na kontě 216 a na pětinásobného světového šampiona ztrácí jen tři zápasy.
Rekord by mohl zlomit už za dva měsíce na olympiádě v Miláně. Nyní nechybí ani ve výběru trenéra Radima Rulíka pro Švýcarské hry.
"Pořád se snažím soustředit na to, co bude, než žít z toho, co se povedlo," uvedl aktuálně nejproduktivnější hráč extraligy.
Červenka přitom kvůli zdravotním potížím zmeškal úvod sezony a za Pardubice odehrál jen 22 utkání z 29. V nich ovšem nasbíral 33 bodů za 10 gólů a 23 asistencí.