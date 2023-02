Zlín vzal hráčům peníze a zabral. Zatřáslo to s nimi, ale byli jsme v právu, míní šéf

Bývalý brankář Robert Hamrla převzal hokejový Zlín začátkem prosince. Na post kouče instaloval Miloše Říhu mladšího, v lednu pak po sérii špatných výsledků zkrouhnul hráčům platy. Mátožné Berany to nastartovalo, stoupli tabulkou první ligy a v pondělí na čtvrtý pokus zvládli derby proti Vsetínu. Generální manažer v rozhovoru odvrací kritiku z Twitteru i řeči o postupu.

Od listopadu táhl Zlín šňůru 14 zápasů, v nichž jen jednou vyhrál za tři body. Teď šestkrát po sobě neztratil ani bod. V čem je změna?

To je právě ono, na ledě to velká změna není. Hra se mi líbila od začátku, kdy tým převzal trenér Miloš Říha mladší, ale nebyly body. Dostali jsme se do psychické deprese, že to nejde. Teď se to otočilo a jsme na vítězné vlně.

Ale třeba po porážce 0:4 se Slavií před třemi týdny létaly blesky. Zlobil jste se vy, sami hráči mluvili o katastrofě.

V tom zápase to bylo něco neuvěřitelného, ale v jiných jsem klukům skoro neměl co vytknout. Po Slavii proti nám béčko Pardubic nastoupilo v nejsilnější sestavě za celou sezonu a vyhrálo 5:2, přestože jsme nehráli špatně. Ocitli jsme se deset bodů od posledního místa, zato teď se nám dýchá daleko lépe. Štěstěna se přiklonila zase k nám.

Zmíněná porážka s Pardubicemi "B" je dosud tou poslední. Uvědomili si hráči v té době vážnost situace?

Pevně v to doufám, jinak by moje tehdejší kroky byly zbytečné.

Jak to dopadlo s avizovaným stržením 40 procent hráčských výplat? Právě po porážce se Slavií jste tohle vyhlásil.

Všechno proběhlo, nikdo si nestěžoval. Máme to totiž uvedené ve smlouvě, proto mi nevolal ani žádný agent. Hráči s tím byli obeznámeni, teď už mají všechno zpátky. Prospělo to všem stranám.

Takže jste splnil, co jste tehdy tvrdil? A sice, že se sebrané peníze mohou použít jako prémie pro další období?

Dá se říct, že ano.

Věřil jste od začátku, že tato negativní motivace zafunguje?

Už třikrát v sezoně se strašilo, že se hráčům na platy sáhne. V lednu nastala doba, kdy jsme to udělali, a s týmem to podle mě zatřepalo.

Na Twitteru se proti vašemu tahu vymezili někteří ať už bývalí, nebo stále ještě aktivní hokejisté. Četl jste jejich kritiku?

Ano. Já mám na Twitteru svůj účet, oni svůj. Chápu, že se tam postavili na stranu hráčů, ale ani jeden z těch hokejistů nebo komentátorů netuší, co máme ve smlouvách. Proto komentovali nesmysly. Já si za svým rozhodnutím, že jsem hráčům sáhl na peníze, stojím a mám oporu ve smlouvách. Nedělal jsem nic protizákonného, byl jsem v klidu.

Třeba bývalý útočník a dnes televizní expert Jakub Koreis psal, že "špatné výkony" nelze definovat a tím pádem ani případně obhájit před smírčí komisí.

Já už bych to nechtěl více rozebírat. Máme to ve smlouvách ošetřené velmi dobře. Disciplinární řád je tam složitý, ale měli jsme na to právo. Tečka. Jestli si pak hráči v kabině něco šuškali, to nevím, nicméně nikdo z nich proti tomu nevystoupil.

V pondělí jste vyhráli ve Vsetíně 3:2, velkého rivala jste v sezoně zdolali až na čtvrtý pokus. Jak důležité to pro vás je?

Je to sice proti Vsetínu jedno vítězství ze čtyř, ale znamenalo pro nás obrovskou vzpruhu. Vsetín měl v závěru enormní tlak, ustáli jsme to.

Valašské derby se vrátilo po 15 letech. Jak rivalitu vnímáte?

Zažil jsem to jako brankář na ledě a musím uznat, že na tribuně jsem byl mnohem nervóznější. V pondělí jsem posledních deset minut obrazně řečeno odchytal s naším gólmanem Danem Hufem. (úsměv) Zápas měl z obou stran fanoušků skvělou atmosféru, neopakovala se ostuda ze Zlína. To derby má váhu.

Rázem vás na sedmém místě dělí šest bodů od šesté příčky, která přináší přímý postup do čtvrtfinále. Co to pro vás znamená?

Na své první tiskové konferenci jsem říkal, že cíl je šestka. Z toho jsem neslevil. Soupeři Přerov a Litoměřice ale mají zápas k dobru, ještě je to daleko. Jisté totiž zatím nemáme ani předkolo.

V lednu jste při bídných výsledcích pro deník Sport prohlásil, že rušíte hru na postup do extraligy. Ani teď jste názor nezměnil?

Ne, o postupu se nechci vůbec bavit. První věc je dostat se do play off, a tam je pak strašně moc proměnných. Na šestku náš tým určitě má.

Jak hektický byl pro vás konec přestupního období?

Vůbec, tým šlape a nechtěli jsme ho nějak zásadně měnit. Jednalo se jen o výměně Tondy Honejska do Plzně, místo něj přišel Martin Lang. Libor Kašík zůstal na Slovensku, jsem rád, že se mu v Nitře daří.

Co obránce Daniel Gazda, dřívější reprezentant a vloni člen bronzového finského týmu Ilves Tampere? Zůstává v první lize?

Dan Gazda bude do posledního utkání Beranů ve Zlíně, ihned poté se přesouvá do Pardubic, kterým bude k dispozici do konce dubna. Až skončí sezona nám, Dan půjde do Pardubic.

Který z klubů první ligy by letos mohl pomýšlet na postup výše?

Je to tak vyrovnané, že si netroufám odhadovat, kdo to vyhraje. Není tady takový hegemon jako Znojmo ve druhé lize. Play off bude podle mě plné překvapivých výsledků. A potom je ještě potřeba vyřadit v baráži tým z extraligy, což bude pro každého sakra těžké.