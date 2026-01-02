Přeskočit na obsah
Hokej

Rittich v českém souboji gólmanů zcela vyhořel, pět gólů schytal také Dobeš

ČTK

Souboj českých gólmanů vyzněl jednoznačně pro Karla Vejmelku, který kryl dvacet střel a dovedl hokejisty Utahu k výhře 7:2 na ledě New Yorku Islanders. Na opačně straně si David Rittich připsal pouze devět zákroků a byl střídán ve 46. minutě po pátém gólu. Pětkrát inkasoval také Jakub Dobeš, který se ale s Montrealem radoval z vítězství 7:5 na ledě Caroliny.

David Rittich
David RittichFoto: CTK
První třetina nenaznačovala v New Yorku žádné gólové hody, skončila bez branek. Hned v prvním střídání po přestávce ale otevřel skóre Dylan Guenther, který v zápase nasázel svůj první hattrick v NHL a navrch přidal asistenci.

Výhru Utahu podpořili třemi body také Nick Schmaltz (2+1) a Michajl Sergačov (1+2). Vejmelka si připsal sedmnáctou výhru v sezoně, více v této sezoně žádný gólman nevychytal.

Proti Dobešovi si vylepšil čísla Sebastian Aho, který se podílel na všech pěti gólech Caroliny (2+3).

Po jeho akcích otočili Hurricanes z 0:2 na 4:2 a po obratu Montrealu ještě finský útočník snížil v 57. minutě na 5:6. O branky kanadského týmu se podělilo sedm různých střelců. První hvězdou byl vyhlášen Juraj Slafkovský (1+1), který si připsal rozdílový gól.

Ve čtvrtečním programu NHL zazářil také Auston Matthews, který zařídil třemi góly a přihrávkou výhru Toronta 6:5 nad Winnipegem. Kanadský útočník zkompletoval svůj 14. hattrick v soutěži v 56. minutě, ve které zlomil nerozhodný stav 5:5. Jets prohráli poosmé za sebou.

Výsledky NHL:

Ottawa - Washington 4:3 (0:2, 2:0, 2:1)

Branky: 28. Jensen, 40. Greig, 43. Perron, 58. Zetterlund - 9. Wilson, 19. Strome, 56. Protas. Střely na branku: 32:29. Diváci: 18.433. Hvězdy zápasu: 1. Chabot, 2. Pinto, 3. Zetterlund (všichni Ottawa).

NY Islanders - Utah 2:7 (0:0, 1:3, 1:4)

Branky: 23. Ritchie, 52. Schaefer - 21., 31. a 54. Guenther, 37. a 57. Schmaltz, 43. Sergačov, 46. Keller. Střely na branku: 22:21. David Rittich odchytal za NY Islanders 45:21 minuty, inkasoval pět branek ze čtrnácti střel a úspěšnost zásahů měl 64,3 procenta. Karel Vejmelka odchytal za Utah celé utkání, inkasoval dvě branky z 22 střel a úspěšnost zásahů měl 90,9 procenta. Diváci: 17.255. Hvězdy zápasu: 1. Guenther, 2. Schmaltz, 3. Sergačov (všichni Utah).

Toronto - Winnipeg 6:5 (0:2, 3:2, 3:1)

Branky: 22., 40. a 56. Matthews, 32. Ekman-Larsson, 47. Maccelli, 54. Stecher - 26. a 49. Scheifele, 15. Vilardi, 18. DeMelo, 23. Iafallo. Střely na branku: 30:40. Diváci: 18.860. Hvězdy zápasu: 1. Matthews (Toronto), 2. Scheifele (Winnipeg), 3. Ekman-Larsson (Toronto).

Pittsburgh - Detroit 4:3 v prodl. (2:1, 0:1, 1:1 - 1:0)

Branky: 5. a 6. Crosby, 56. Lizotte, 61. Letang - 18. Van Riemsdyk, 22. Copp, 58. DeBrincat. Střely na branku: 31:27. Diváci: 15.540. Hvězdy zápasu: 1. Letang, 2. Crosby, 3. E. Karlsson (všichni Pittsburgh).

Carolina - Montreal 5:7 (3:2, 1:3, 1:2)

Branky: 13. a 57. Aho, 11. Ehlers, 15. A. Svečnikov, 21. Nikišin - 4. Suzuki, 5. O. Kapanen, 26. Blais, 37. Caufield, 37. Anderson, 52. Slafkovský, 58. Hutson. Střely na branku: 25:23. Jakub Dobeš odchytal za Montreal celé utkání, inkasoval pět branek z 25 střel a úspěšnost zásahů měl 80 procenta. Diváci: 18.299. Hvězdy zápasu: 1. Slafkovský (Montreal), 2. Aho, 3. A. Svečnikov (oba Carolina).

Los Angeles - Tampa Bay 3:5 (2:1, 0:1, 1:3)

Branky: 5. Malott, 6. Kuzmenko, 42. Fiala - 4. a 39. Point, 57. Cirelli, 59. Goncalves, 60. Kučerov. Střely na branku: 20:24. Diváci: 18.001. Hvězdy zápasu: 1. Point (Tampa Bay), 2. Perry (Los Angeles), 3. Goncalves (Tampa Bay).

Chicago - Dallas 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)

Branky: 30. a 44. Michejev, 12. Levšunov, 21. Teräväinen - 15. Rantanen, 57. J. Robertson, 60. Duchene. Střely na branku: 21:25. Diváci: 18.801. Hvězdy zápasu: 1. Michejev, 2. Donato, 3. Burakovsky (všichni Chicago).

Seattle - Nashville 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)

Branky: 4. a 11. Beniers, 11. Oleksiak, 58. McCann - 38. Josi. Střely na branku: 23:25. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Beniers, 2. Grubauer, 3. Oleksiak (všichni Seattle).

