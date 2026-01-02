Rittich v českém souboji gólmanů zcela vyhořel, pět gólů schytal také Dobeš

Souboj českých gólmanů vyzněl jednoznačně pro Karla Vejmelku, který kryl dvacet střel a dovedl hokejisty Utahu k výhře 7:2 na ledě New Yorku Islanders. Na opačně straně si David Rittich připsal pouze devět zákroků a byl střídán ve 46. minutě po pátém gólu. Pětkrát inkasoval také Jakub Dobeš, který se ale s Montrealem radoval z vítězství 7:5 na ledě Caroliny.
První třetina nenaznačovala v New Yorku žádné gólové hody, skončila bez branek. Hned v prvním střídání po přestávce ale otevřel skóre Dylan Guenther, který v zápase nasázel svůj první hattrick v NHL a navrch přidal asistenci.
Výhru Utahu podpořili třemi body také Nick Schmaltz (2+1) a Michajl Sergačov (1+2). Vejmelka si připsal sedmnáctou výhru v sezoně, více v této sezoně žádný gólman nevychytal.
Proti Dobešovi si vylepšil čísla Sebastian Aho, který se podílel na všech pěti gólech Caroliny (2+3).
Po jeho akcích otočili Hurricanes z 0:2 na 4:2 a po obratu Montrealu ještě finský útočník snížil v 57. minutě na 5:6. O branky kanadského týmu se podělilo sedm různých střelců. První hvězdou byl vyhlášen Juraj Slafkovský (1+1), který si připsal rozdílový gól.
Ve čtvrtečním programu NHL zazářil také Auston Matthews, který zařídil třemi góly a přihrávkou výhru Toronta 6:5 nad Winnipegem. Kanadský útočník zkompletoval svůj 14. hattrick v soutěži v 56. minutě, ve které zlomil nerozhodný stav 5:5. Jets prohráli poosmé za sebou.
Výsledky NHL:
Ottawa - Washington 4:3 (0:2, 2:0, 2:1)
Branky: 28. Jensen, 40. Greig, 43. Perron, 58. Zetterlund - 9. Wilson, 19. Strome, 56. Protas. Střely na branku: 32:29. Diváci: 18.433. Hvězdy zápasu: 1. Chabot, 2. Pinto, 3. Zetterlund (všichni Ottawa).
NY Islanders - Utah 2:7 (0:0, 1:3, 1:4)
Branky: 23. Ritchie, 52. Schaefer - 21., 31. a 54. Guenther, 37. a 57. Schmaltz, 43. Sergačov, 46. Keller. Střely na branku: 22:21. David Rittich odchytal za NY Islanders 45:21 minuty, inkasoval pět branek ze čtrnácti střel a úspěšnost zásahů měl 64,3 procenta. Karel Vejmelka odchytal za Utah celé utkání, inkasoval dvě branky z 22 střel a úspěšnost zásahů měl 90,9 procenta. Diváci: 17.255. Hvězdy zápasu: 1. Guenther, 2. Schmaltz, 3. Sergačov (všichni Utah).
Toronto - Winnipeg 6:5 (0:2, 3:2, 3:1)
Branky: 22., 40. a 56. Matthews, 32. Ekman-Larsson, 47. Maccelli, 54. Stecher - 26. a 49. Scheifele, 15. Vilardi, 18. DeMelo, 23. Iafallo. Střely na branku: 30:40. Diváci: 18.860. Hvězdy zápasu: 1. Matthews (Toronto), 2. Scheifele (Winnipeg), 3. Ekman-Larsson (Toronto).
Pittsburgh - Detroit 4:3 v prodl. (2:1, 0:1, 1:1 - 1:0)
Branky: 5. a 6. Crosby, 56. Lizotte, 61. Letang - 18. Van Riemsdyk, 22. Copp, 58. DeBrincat. Střely na branku: 31:27. Diváci: 15.540. Hvězdy zápasu: 1. Letang, 2. Crosby, 3. E. Karlsson (všichni Pittsburgh).
Carolina - Montreal 5:7 (3:2, 1:3, 1:2)
Branky: 13. a 57. Aho, 11. Ehlers, 15. A. Svečnikov, 21. Nikišin - 4. Suzuki, 5. O. Kapanen, 26. Blais, 37. Caufield, 37. Anderson, 52. Slafkovský, 58. Hutson. Střely na branku: 25:23. Jakub Dobeš odchytal za Montreal celé utkání, inkasoval pět branek z 25 střel a úspěšnost zásahů měl 80 procenta. Diváci: 18.299. Hvězdy zápasu: 1. Slafkovský (Montreal), 2. Aho, 3. A. Svečnikov (oba Carolina).
Los Angeles - Tampa Bay 3:5 (2:1, 0:1, 1:3)
Branky: 5. Malott, 6. Kuzmenko, 42. Fiala - 4. a 39. Point, 57. Cirelli, 59. Goncalves, 60. Kučerov. Střely na branku: 20:24. Diváci: 18.001. Hvězdy zápasu: 1. Point (Tampa Bay), 2. Perry (Los Angeles), 3. Goncalves (Tampa Bay).
Chicago - Dallas 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)
Branky: 30. a 44. Michejev, 12. Levšunov, 21. Teräväinen - 15. Rantanen, 57. J. Robertson, 60. Duchene. Střely na branku: 21:25. Diváci: 18.801. Hvězdy zápasu: 1. Michejev, 2. Donato, 3. Burakovsky (všichni Chicago).
Seattle - Nashville 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)
Branky: 4. a 11. Beniers, 11. Oleksiak, 58. McCann - 38. Josi. Střely na branku: 23:25. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Beniers, 2. Grubauer, 3. Oleksiak (všichni Seattle).
Venezuela je připravena jednat s USA o boji proti drogám, řekl Maduro
Venezuela je připravená jednat se Spojenými státy o boji proti drogám či investicím do ropného sektoru. V noci na pátek to řekl v rozhovoru venezuelský prezident Nicolás Maduro, napsala agentura AFP.
SpaceX přesune své satelity Starlink na nižší oběžnou dráhu
Americká společnost SpaceX, která provozuje tisíce satelitů pod značkou Starlink, nechá letos přesunout své družice na nižší oběžnou dráhu. Podle agentury Reuters to oznámil ve čtvrtek viceprezident společnosti Michael Nicolls.
Trump bere vyšší dávky aspirinu, než mu doporučili lékaři. Prý kvůli pověrčivosti
Americký prezident Donald Trump používá vyšší dávky aspirinu, než mu doporučili lékaři. Napsal to ve čtvrtek deník The Wall Street Journal, kterému to řekl samotný prezident.
Brazilský exprezident Bolsonaro se musel po hopitalizaci vrátit do věznice
Bývalý brazilský prezident Jair Bolsonaro se po zhruba týdenní hospitalizaci musel ve čtvrtek vrátit do věznice. Informovaly o tom agentury.
Lékaři mohou začít používat e-žádanky, pacienti webový portál
Od nového roku začínají fungovat některé nové prvky elektronického zdravotnictví, jako jsou webový portál pacienta, elektronické žádanky na některá vyšetření a e-poukazy na zdravotnické prostředky.