Reprezentace sčítá před MS posily ze zámoří. Šestice se zapojí už do Českých her

Hokejovou reprezentaci v přípravě na mistrovství světa doplní příští týden šest hráčů ze zámořských soutěží. Na Českých hrách - Fortuna Hockey Games - v Českých Budějovicích se představí z NHL obránce Filip Hronek z Vancouveru a útočníci Adam Klapka z Calgary s Jaroslavem Chmelařem z New York Rangers.
Z kádru, který odehrál v tomto týdnu dva přípravné zápasy proti Rakousku, vypadli brankáři Adam Brízgala s Janem Bednářem a útočník Adam Měchura. Po týdenním volnu se k týmu opět připojí bek Jiří Ticháček, z Evropy byl nově nominován gólman Josef Kořenář ze Sparty.
"Ze zámoří jsme oslovili celkem devět hráčů. Tři se omluvili a zbývající nabídku přijali s tím, že rádi přijedou," řekl generální manažer Jiří Šlégr. Již dříve potvrdil, že se z NHL omluvili z případného startu na MS útočníci Ondřej Palát, Tomáš Nosek a David Kämpf.
Nejvýraznější postavou z nominovaných je obránce Hronek, jenž letos startoval i na olympijských hrách v Miláně. "Filip se chtěl okamžitě připojit k týmu, aby neměl moc volna," uvedl Šlégr. Podle trenéra Radima Rulíka nejlepší český obránce současnosti v Českých Budějovicích odehraje nejméně jeden zápas. Nominaci na MS má Hronek jistou.
Zbývající pětice bude muset realizační tým přesvědčit. "Všechno jsou to mladí hráči, kteří působili na farmách, nebo si jako Adam Klapka a Jaroslav Chmelař vydobyli pozici v NHL. Nic jsme jim neslíbili, jenom jsme jim dali šanci zabojovat o národní dres a oni tu šanci přijali," řekl Rulík, který bude mít na třetím turnaji Euro Hockey Tour k dispozici pět kompletních formací.
Nominace na České hry - Fortuna Hockey Games v Českých Budějovicích a Jönköpingu:
Brankáři: Petr Kváča (Liberec), Josef Kořenář (Sparta), Jiří Patera (Abbotsford/AHL),
obránci: Filip Král, Jan Ščotka, Libor Zábranský (všichni Brno), Tomáš Cibulka (České Budějovice), Tomáš Galvas (Liberec), Martin Jandus (Kladno), Filip Pyrochta (Mladá Boleslav), Michal Kempný (Brynäs/Švéd.), Jiří Ticháček (Kärpät Oulu/Fin.), Filip Hronek (Vancouver/NHL),
útočníci: Ondřej Beránek, Jiří Černoch (oba Karlovy Vary), Dominik Kubalík, Daniel Voženílek (oba Zug/Švýc.),
Matyáš Filip (Plzeň), Jakub Flek (Brno), Marcel Marcel (Kladno), Radovan Pavlík (Hradec Králové), Michael Špaček (Sparta), Matyáš Kantner (Kärpät Oulu/Fin.), David Tomášek (Färjestad/Švéd.), Adam Klapka (Calgary/NHL), Jaroslav Chmelař (New York Rangers/NHL), Matyáš Melovský (Utica/AHL), Michal Kunc (Tucson/AHL).
