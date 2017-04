Medaile z MS? Tahle osmnáctka má to, co jsme dřív obdivovali u Švédů, říká kouč stříbrné party

před 2 hodinami

Reprezentační osmnáctka v pátek vstoupí do mistrovství světa na Slovensku. Zlato obhajují Finové, ale největšími favority jsou Američané. Češi, kteří naposledy skončili sedmí, patří mezi kandidáty na medaili. I díky Martinu Nečasovi, který před finálovými bitvami opustil extraligovou Kometu.

Praha - Byl to největší úspěch mládeže za dlouhé roky. David Kaše využil zmatků v kanadské obraně, se štěstím překonal brankáře a začal bujaře slavit postup do finále MS osmnáctek 2014. I když nedošlo na zlatou tečku, mladíci přiletěli do vlasti jako hrdinové.

Následovaly dva roky "sucha", avšak letošní výběr jistě myslí vysoko. Právem. Poprvé v historii vyhrál prestižní Memoriál Ivana Hlinky, po němž přidal další úspěchy. Alespoň jednou porazil každého soka. Od Slovenska po Kanadu. Proti Rusku dokonce ovládl všechny tři duely v ročníku.

"Tohle mužstvo má výhodu v tom, že přes sezonu sehrálo těžké zápasy," říká Jakub Petr, trenér stříbrné osmnáctky a nynější lodivod Vítkovic. "Program je trošku atraktivnější, než jsme měli my."

Naději vzbuzující parta má oproti dřívějšku i další výhody. "Když jsme tým skládali my, kluci měli co dělat, aby dostali klíčové pozice v juniorské extralize. Teď je juniorka pro osmnáctku víceméně dělaná, což je fajn," podotýká Petr. "Někteří kluci z áčka navíc nejsou sparingové, ale dávají tam o sobě vědět. Můžu to posoudit, protože jsem proti nim stál na střídačce. Zatápěli nám. Počet hráčů pro osmnáctku v nejvyšší soutěži jsme dřív u Švédů nebo Finů akorát obdivovali."

Kvalita z extraligy

Petrově stříbrné družině pochopitelně hodně pomohli Jakub Vrána s Davidem Pastrňákem, kteří váleli ve Švédsku, ovšem nejvýraznější posilou z extraligy byl Pavel Zacha. V Liberci průměrně nehrál ani devět minut.

Letos měli podstatně větší prostor hned čtyři nanejvýš osmnáctiletí mladíci. Porci víc jak 12 minut na zápas vstřebávali brněnský Martin Nečas, zlínský Filip Chytil, plzeňský David Kvasnička a olomoucký Jakub Galvas.

Brankář Jakub Škarek navíc zářil v prvoligové Jihlavě. V nominaci zaujme i Filip Zadina nebo Ostap Safin.

"Kádr mi připadá vyspělý hokejově i mentálně," uznale pokyvuje Petr. "Je ale třeba brát v úvahu, že jde o strašně krátký turnaj. Všechno si musí sednout."

Trenér osmnáctky Václav Varaďa to dobře ví. Proto v posledních dnech usilovně sháněl klíčového útočníka Nečase, s nímž Kometa Brno chtěla vyrukovat do finále. Vyhrál reprezentační zájem.

Správný krok? "Těžko říct. Třeba Sebastian Aho dva roky zpátky dojel až na finále. Jesse Puljujärvi loni dorazil v průběhu turnaje," připomíná Jakub Petr. "Pro český hokej je na druhou stranu důležité, aby Martin byl v týmu. Bude ozdobou šampionátu."

Největší hvězdou je Švýcar

Nečas díky bravurní sezoně (7+8 v 41 kláních) vystoupal do první desítky draftu, někteří ho vidí mezi nejlepšími pěti. Česku by měl výrazně pomoct i proto, že ostatní mužstva tentokrát nemají takovou sílu.

Američané budou jistě nebezpečnější než na Hlinkově memoriálu, ale lídra kalibru Austona Matthewse nemají. Kanada zase postrádá dalšího Connora McDavida. Největší hvězdou turnaje tak nejspíš bude Švýcar Nico Hischier, pravděpodobná dvojka červnového draftu NHL.

Češi načnou mistrovství v pátečních 19:30 proti Bělorusku. "Ideální soupeř na začátek," soudí Petr. "Kluci můžou shodit nervozitu. Myslím, že je to nakopne." Poté přijdou náročnější sousta - Švédsko, USA a Rusko. Ze skupiny ve Spišské Nové Vsi postoupí hned čtyři týmy, a tak se bude hrát zejména o lepší výchozí pozici.

