Hokejisté Brna zvítězili ve 22. kole extraligy nad Spartou 3:0. Vítězný gól dal v čase 28:11 Hynek Zohorna, jeho bratr Tomáš v závěru utkání přidal druhý gól a do prázdné branky se trefil Jakub Flek. Pardubické Dynamo rozstřílelo Vítkovice 8:1 a zase stáhlo náskok vedoucího Třince.
Brňané porazili Spartu i podruhé v sezoně a počtvrté v řadě. Gólman Aleš Stezka podruhé v sezoně udržel čisté konto.
Kometa nastoupila do duelu dvou tradičních rivalů i s obráncem Michalem Gulašim, který odehrál 1000. zápas v základní části extraligy, do sestavy Sparty se po třech týdnech vrátil kapitán Filip Chlapík.
Aktivněji začali domácí, ve 4. minutě se po střele Tomáše Zohorny dostali Vondráček s Kuskem k dorážkám, ale Kořenáře nepřekonali. V 9. minutě chyběly centimetry Ilomäkimu, aby otevřel skóre.
Kometa byla v první třetině výrazně lepší, dobře bruslila i kombinovala, naproti tomu se Sparta nemohla dostat do tempa. Jejich jediná šance přišla v oslabení po chybě Zábranského, jenže Stezka Shora vychytal. Brňané přetavili svoji výraznou převahu ve spršku 18 střel, z nichž ale žádná neskončila v síti.
Po přestávce se obraz hry změnil jen v tom, že tlak Komety ještě zesílil. Hrálo se v drtivé většině v obranném pásmu Sparty, Kořenář byl v jednom ohni, ale všechny brněnské pokusy o otevření skóre ustál.
Pražská tvrz padla až ve 29. minutě při přesilové hře. Po přihrávce Pospíšila pálil od modré Král a jeho střelu protečoval do sítě Hynek Zohorna.
Spartu vrátila do hry přesilová hra, při níž jednou zvonila tyčka Stezkovy branky po Špačkově střele, ale její útočný elán brzy otupila opětovná aktivita Brňanů, druhý gól z ní ovšem nevzešel.
Role týmů se otočily ve třetí třetině, iniciativu převzala Sparta, která zlepšila pohyb i tlak směrem ke Stezkově brance. Brněnský gólman podržel svůj tým při Špačkově pokusu, Chlapík v 51. minutě netrefil ve vyložené pozici odkrytou branku. Kometa dobře bránila a vyrážela do brejků, Ilomäki byl blízko druhému gólu.
Ten nakonec Kometa přidala pět minut před koncem. Přesnou přihrávku do mezikruží dostal od Kuska Tomáš Zohorna a přesnou střelou přes změť těl nedal Kořenářovi šanci zareagovat.
Sparta téměř čtyři minuty před koncem odvolala brankáře, ale do tlaku se nedostala, naopak výhru Komety jistil její kapitán Flek trefou do prázdné branky. Sparta prohrála třetí ze čtyř posledních utkání.
6:0 ještě před půlkou zápasu
Pardubice vyhrály doma nad Vítkovicemi vysoko 8:1 a připsaly si šesté vítězství z posledních sedmi zápasů. Třemi body za gól a dvě asistence k tomu přispěl útočník Roman Červenka. Ostravané prohráli čtvrtý z uplynulých šesti duelů.
Hosté mohli jít do vedení v přesilovce, kterou rozehráli v 6. minutě a v níž Will zlikvidoval zakončení Kaluse. V 11. minutě už zahájil pardubickou jízdu Červenka, jenž po ideální přihrávce od Tourignyho nezaváhal v nájezdu na brankáře Hrachovinu. Zanedlouho navíc pardubický bek Tourigny trefil brankovou konstrukci.
V 15. minutě se po další přesné střele trefil Kelemen. Za minutu na něj navázal útočník Kalužík z pardubického „béčka“, který vstřelil svůj první extraligový gól.
V brance Vítkovic se po třetím gólu vyměnili brankáři, když Hrachovinu nahradil Švančara. Ten ještě v první třetině inkasoval, když dorážel po otočce Nosek a uzavřel stav první třetiny na 4:0 pro Dynamo.
Gólový účet druhé třetiny otevřel Sobotka, který si našel odražený puk a bekhendem zvýšil pardubický náskok. Za dalších 78 vteřin předvedli domácí vydařenou kombinaci, Tomášek si vyměnil puk se Stránským a zamířil přesně.
V následné přesilovce se Pardubičtí neprosadili, po jejím konci navíc inkasovali, když sám ujel Kalus a poprvé překonal gólmana Willa.
Na druhé straně o chvíli později fauloval Lacka Červenku a rozhodčí nařídil trestné střílení. S pukem se rozjel Červenka, jenže Švančara v brance Vítkovic byl tentokrát úspěšnější. I přesto domácí ještě skórovali, když jedenáct vteřin před druhou přestávkou zakončil zblízka Stránský.
Ve třetí třetině měli Pardubičtí dál střeleckou převahu. V jejich druhé přesilovce utkání stříleli Červenka a Košťálek, ale z gólu v početní výhodě v 53. minutě se nakonec radoval Smejkal.
Hosté se pak ve svých dvou přesilovkách neprosadili, Východočeši dovedli utkání k vysoké výhře 8:1.
22. kolo hokejové extraligy:
HC Kometa Brno - HC Sparta Praha 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Branky a nahrávky: 29. H. Zohorna (F. Král, K. Pospíšil), 55. T. Zohorna (Kusko), 60. Flek (Ilomäki). Rozhodčí: Kika, Šír - Axman, Lederer. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:0. Diváci: 7700 (vyprodáno).
Brno: Stezka - Zábranský, Kučeřík, Witkowski, Nedomlel, Gulaši, F. Král, J. Zdráhal - Flek, Kollár, K. Pospíšil - A. Zbořil, Ilomäki, H. Zohorna - Kunc, Jakub Brabenec, Cingel - Vondráček, T. Zohorna, Kusko - Chludil. Trenér: Zábranský st.
Sparta: Kořenář - Rutta, M. Michálek, Sirota, Pysyk, N. Seppälä, Krejčík, Tomov - Dzierkals, Shore, Řepík - Sekáč, M. Špaček, Chlapík - P. Kousal, Hradec, Blümel - J. Pospíšil, Vesalainen, M. Procházka - Daníček. Trenér: P. Augusta.
HC Dynamo Pardubice - HC Vítkovice Ridera 8:1 (4:0, 3:1, 1:0)
Branky a nahrávky: 11. Červenka (M. Tourigny, Will), 15. Kelemen (Sobotka, Gazda), 16. Kalužík (Ludvig), 18. T. Nosek (Červenka, Mandát), 28. Sobotka (Ščotka), 29. Tomášek (M. Stránský, M. Tourigny), 40. M. Stránský (Tomášek, Košťálek), 53. Smejkal (Červenka, Košťálek) - 32. M. Kalus (Brůna). Rozhodčí: Mejzlík, Hacaperka - J. Svoboda, Hynek. Vyloučení: 3:2. Využití: 1:0. Diváci: 8981.
Pardubice: Will - M. Tourigny, Ludvig, Čerešňák, Košťálek, Gazda, Ščotka - Mandát, T. Nosek, Červenka - M. Stránský, Tomášek, Smejkal - Kelemen, Sobotka, Kondelík - Kalužík, Hrníčko, Poulíček. Trenér: Pešán.
Vítkovice: Hrachovina (16. P. Švančara) - Holland, Brůna, Demel, T. Pavelka, Port, Leahy, Drábek - Š. Stránský, Nellis, M. Kalus - M. Šebesta, Hladonik, Abdul - Lacka, Cienciala, Petr - Žídek, J. Šír, Macias - Glas. Trenér: Y. Treille.
Banes Motor České Budějovice - HC Škoda Plzeň 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)
Branky a nahrávky: 2. Bell (Lantoši, Štencel), 52. Štencel (Lantoši, N. Olesen) - 35. V. Petman (Robertson, Schleiss), 41. Schleiss (M. Petman), 58. Schleiss (Žemlička, Teplý). Rozhodčí: Barek, Jaroš - Frodl, Maňák. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. Diváků: 5784.
České Budějovice: Klouček - Kundrátek, Štencel, McCormack, Nordsäter, V. Nedorost, Vráblík, Kachyňa - Lantoši, Hoch, N. Olesen - Zachar, Bulíř, Ordoš - Pour, Bell, M. Hejduk - J. Koláček, M. Toman, M. Beránek - Humeník. Trenér: Róbert Petrovický.
Plzeň: N. Malík - Robertson, Rubins, J. Chromiak, J. Jeřábek, Merežko, Malák - M. Petman, V. Petman, Schleiss - L. Strnad, Žemlička, Teplý - Fodor, D. Simon, Měchura - Titlbach, Jakub Lev, I. Sedláček. Trenér: Veber.
BK Mladá Boleslav - Rytíři Kladno 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)
Branky a nahrávky: 5. Skalický (Lichtag), 39. Zámorský (Skalický, Fořt) - 3. F. Přikryl (Audette), 13. Kelly Klíma (Mendel, A. Rulík), 38. Hlava. Rozhodčí: Pražák, Zeliska - Hnát, Brož. Vyloučení: 5:3, navíc Hyka - Pietroniro 5 min., Bareš 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 2599.
Mladá Boleslav: Mokry - Zámorský, David Moravec, Š. Kubíček, Jánošík, F. Pavlík, A. Vlasák, Skärberg - Skalický, Gríger, Lichtag - Gardoň, Gavars, Hyka - Buchtele, Fořt, R. Koblížek - Zvagulis, Závora, M. Chalupa - Jandric. Trenér: Haken.
Kladno: Pavlát - M. Jandus, Kempný, Michal Houdek, Mendel, A. Rulík, Pietroniro, T. Tomek - Ojamäki, Vigneault, Audette - Lisler, F. Přikryl, Adam Kubík - Kelly Klíma, K. Hrabík, Hlava - Bareš, M. Marcel, Ryšavý. Trenér: R. Rulík.
BYD Energie Karlovy Vary - Bílí Tygři Liberec 2:5 (0:2, 0:1, 2:2)
Branky a nahrávky: 45. N. Jones (Josef Myšák), 58. P. Tomek (N. Jones, Mamčics) - 8. J. Pytlík (Petrovský, Zile), 20. A. Musil (Petrovský, J. Pytlík), 24. J. Pytlík (D. Zeman, Ahac), 58. Ahac, 60. Rychlovský (Faško-Rudáš, A. Musil). Rozhodčí: Šindel, Turhobr - Gerát, Špůr. Vyloučení: 5:2. Bez využití. Diváci: 3452.
Karlovy Vary: Frodl - M. Kočí, Brickley, Mamčics, Winberg, Eronen, Josef Myšák, Schmiemann - O. Beránek, Jiskra, Minárik - Bambula, N. Jones, Šťastný - Egle, Černoch, P. Tomek - Koffer, Sapoušek, T. Redlich. Trenér: Patera.
Mountfield Hradec Králové - HC Oceláři Třinec 3:4 v prodl. (0:2, 1:0, 2:1 - 0:1)
Branky a nahrávky: 25. D. Pavlík (Pilař, L. Král), 48. Mudrák (R. Pavlík, Miškář), 53. R. Pavlík (Miškář, Vukojevic) - 5. Kurovský (Daňo, Marian Adámek), 20. A. Nestrašil (O. Kovařčík, D. Voženílek), 42. L. Hudáček (Kurovský, Daňo), 63. P. Koch (L. Hudáček). Rozhodčí: Pilný, Květoň - Ondráček, Thuma. Vyloučení: 3:4, navíc Mudrák (Hradec Králové) 10 min. Využití: 1:1. Diváci: 3570.
Hradec Králové: Škorvánek - Mudrák, Vála, Melancon, Kalina, Pláněk, Vukojevic, D. Sýkora - Radil, Miškář, R. Kousal - P. Zdráhal, Kevin Klíma, R. Pavlík - Nenonen, Čacho, Kohout - L. Král, Pilař, Vyvial - D. Pavlík. Trenér: T. Martinec.
Třinec: Mazanec - Marian Adámek, Marinčin, J. Galvas, P. Koch, Pyrochta, D. Musil, Průšek - M. Růžička, A. Nestrašil, D. Voženílek - Kurovský, L. Hudáček, Daňo - Kubiesa, M. Kovařčík, Flynn - O. Kovařčík, Miloš Roman, Hrehorčák. Trenér: Žabka.
Liberec: Kváča - R. Šimek, T. Galvas, D. Zeman, Zile, M. Ivan, Ahac, Kachlíř - Faško-Rudáš, A. Najman, Rychlovský - Sandberg, Fllippi, Lenc - J. Pytlík, A. Musil, Petrovský - J. Pérez, F. Jansa, J. Vlach. Trenér: Kudrna.
HC Olomouc - HC Verva Litvínov 2:3 v prodl. (0:1, 0:1, 2:0 - 0:1)
Branky a nahrávky: 46. Spodniak (M. Vitouch, A. Rutar), 60. Navrátil (Plášek, Matýs) - 11. D. Kaše (S. Svozil, O. Baláž), 40. M. Sukeľ (Jaks), 64. Jaks (D. Kaše, M. Sukeľ). Rozhodčí: Cabák, Vrba - Augusta, Šimánek. Vyloučení: 2:4, navíc Jurčík (Litvínov) 5 min. a do konce utkání. Využití: 0:1. Diváci: 3784.
Olomouc: Cichoň - T. Černý, Freibergs, A. Rutar, Cosgrove, Hrádek, Ondrušek, Stella - Navrátil, Macuh, O. Matýs - Orsava, Štohanzl, J. Kos - Spodniak, D. Vitouch, M. Vitouch - Herčík, M. Tomeček, Plášek. Trenér: Fiala.
Litvínov: M. Tomek - S. Svozil, O. Baláž, Jaks, Czuczman, Soušek, A. Polášek - Koblasa, M. Sukeľ, Šámal - Jícha, D. Kaše, Maštalířský - Šprynar, O. Najman, T. Urban - V. Beran, Jurčík, Havelka - Míček. Trenér: Reichel.
Tabulka:
1.
Třinec
22
16
2
1
3
87:53
53
2.
Pardubice
22
15
1
1
5
86:52
48
3.
Kladno
22
9
4
4
5
66:62
39
4.
Plzeň
22
6
8
1
7
57:52
35
5.
České Budějovice
22
11
0
2
9
61:62
35
6.
Liberec
21
9
1
4
7
63:57
33
7.
Karlovy Vary
21
9
2
1
9
48:45
32
8.
Hradec Králové
22
8
2
3
9
59:57
31
9.
Sparta
22
9
1
2
10
56:54
31
10.
Brno
21
7
3
3
8
54:59
30
11.
Litvínov
22
7
3
1
11
51:60
28
12.
Vítkovice
21
5
2
2
12
48:68
21
13.
Mladá Boleslav
22
5
2
2
13
44:73
21
14.
Olomouc
22
4
1
5
12
44:70
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