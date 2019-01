Bokroš: Úplatek jsem nikdy nevzal, budu se bránit. Hráči kritiku kamarádů nepotvrdili

před 24 minutami

Trenér slovenské juniorské reprezentace Ernest Bokroš reagoval na ostrou kritiku ze strany svých svěřenců Martina Pospíšila a Miloše Fafráka. Jejich slova o šikaně odmítá a nepotvrdili je ani tahouni výběru do 20 let Martin Fehérváry a Marek Korenčík.

Stejně jako Češi skončili slovenští junioři na MS v Kanadě ve čtvrtfinále. Podle očekávání postoupili ze čtvrtého místa ve skupině, ale v prvním kole vyřazovacích bojů podlehli Rusku. Šampionát má však pro Slováky nepříjemnou dohru s hlavní postavou trenérem Ernestem Bokrošem.

Ten spolu s asistenty a také vůdčími hráčskými figurami výběru Martinem Fehérvárym a Markem Korenčíkem vystoupil na tiskové konferenci, aby reagoval na prohlášení útočníků Martina Pospíšila a Miloše Fafráka, kteří vydali v sobotu a neděli na Facebooku velmi kritická vyjádření. Zejména směrem k Bokrošovi a práci jeho realizačního týmu.

Pospíšil si stěžoval na nulovou organizaci mužstva na turnaji a mizernou komunikaci s trenéry, dělání zlé krve v týmu a vulgární urážky. Fafrák přidal slova o špatně zvolené taktice a demotivaci hráčů, navíc ve svém prohlášení rozvířil debatu o úplatcích, diskutovanou již před MS.

Co se týče výsledků, připomněl Bokroš na tiskové konferenci, že Slováci postoupili do semifinále jen třikrát v historii, a naznačil, že letos neměli potřebnou kvalitu na zopakování těchto úspěchů. "Osmé místo odpovídá našemu obrazu za posledních pět let," řekl také kapitán Fehérváry.

Spolu s Korenčíkem potvrdili, že se Pospíšila zastali, aby v týmu zůstal, přestože onemocněl těsně před uzavřením nominace a trenér Bokroš ho chtěl poslat domů. Slova o špatném přístupu týmu však odmítli. "Všichni jsme drželi spolu, parta i realizační tým," prohlásil Korenčík.

Fehérváry a Korenčík: Trenéři se navzájem nehádali

"Napětí v týmu bylo z jediného důvodu, a to proto, že jsme na začátku turnaje třikrát prohráli. Po prohře zkrátka nálada není dobrá," popisoval Fehérváry, který se v loňském roce v 18 letech zúčastnil seniorského MS v Dánsku a ve druhém kole draftu NHL si ho vybral Washington.

Fehérváry souhlasil, že hráči museli často kvůli různým organizačním věcem déle čekat a také si na to stěžovali. Jedním dechem však dodal, že to není problém pouze trenéra a manažera Romana Ulehly, kterého Pospíšil s Fafrákem zavalili rovněž velkou vlnou kritiky.

Fehérváry s Korenčíkem zodpověděli mimo jiné jeden dotaz přímo od trenéra Bokroše, který se hráčů před novináři ptal, zdali byli na týmových poradách svědky hádek mezi členy realizačního týmu, o čemž Pospíšil a Fafrák také psali. Oba tázaní hráči svorně poznamenali, že nic takového se po dobu turnaje nedělo.

Kapitán mužstva se vyjádřil i k vyhubování Pospíšilovi po prvním zápase, což údajně dostal nařízeno od trenéra. "To je věc, kterou je potřeba v hokeji občas udělat. Udělali bychom to i tak," pověděl Fehérváry.

Bokroš pak po odchodu hráčů pokračoval v konferenci s asistenty. "Je mi líto, že něco takového musíme řešit. Pokud měl někdo takový problém, mohl to řešit v průběhu turnaje," řekl devětapadesátiletý trenér, který je u slovenské dvacítky již sedm a v roce 2015 s ní na MS získal bronz.

Ani Fehérváry s Korenčíkem nevěděli o záměru spoluhráčů stěžovat si prostřednictvím sociální sítě. "Mohlo se to vyřešit jinak, takové věci se nemají vynášet z kabiny," poznamenal Korenčík.

Obviněním z korupce se hodlá Bokroš bránit právně

Bokroš dále vysvětloval problematické zařazení Pospíšila do týmu a manažer Ulehla přidal pár slov k jeho cestě za slovenským mužstvem. Bývalý trenér Zlína a Vítkovic reagoval i na spekulace o úplatcích, na základě kterých měl údajně dolaďovat nominace na šampionáty.

"Od dnešního dne se začínám bránit. Martin Jakúbek dal na internet vyjádření, že jsem od něho chtěl úplatek 5 tisíc eur. To jen tak nenechám, budou ho kontaktovat moji právníci," vzkázal Bokroš. "Nikdy jsem nevzal žádný úplatek od rodičů, aby jejich syn hrál na MS," zdůraznil.

Hráči si podle Bokroše stěžovali i v dalších aspektech neoprávněně. "Po Fafrákovi jsem šel. Kdybych tak neučinil, zápasy by odflákl. V určitých fázích jsem na něho byl zlý, ale sportovně, možná to těžce snášel. Má jeden problém, nemá rád tvrdou práci," opřel se trenér do hráče, jehož měl v týmu slovenské dvacítky od začátku sezony.

"Pospíšil je šikovný hokejista, ale jako centr nemohl hrát v prvních dvou formacích kvůli přetlaku. Třetího centra hrát nechtěl, a tímto způsobem znehodnotil své spoluhráče," pravil Bokroš na adresu útočníka Sioux City z juniorské USHL, který zapsal na turnaji dvě asistence.

Bokroš je na Slovensku dlouhodobě kontroverzní postavou. Před MS sepsali fanoušci petici na jeho odvolání, hlavně kvůli podezřením z korupce, a po vypadnutí ve čtvrtfinále šampionátu řeší kritiku hráčů. Za takových podmínek hledá motivaci do další práce těžko.

"Prvořadá je rodina. Pokud to začne zasahovat ji, žádná práce mi za to nestojí. Nemám chuť pracovat za okolností, kdy jsem dennodenně atakován," uzavřel rodák z Karviné a podotkl, že také on má za sebou hokejové osobnosti, které mu důvěřují a jsou připraveny se ho zastat.

Pospíšil tiskovou konferenci sledoval a k jejímu průběhu se znovu na Facebooku vyjádřil a příspěvek nadepsal také jménem Fafráka. "Z mého pohledu to byla jedna velká fraška. Z hráčů jsem zklamaný, ti tam byli naprosto zbytečně a v podstatě dohromady nic neřekli," napsal.

Záznam z tiskové konference najdete zde. Pospíšilovu reakci níže: