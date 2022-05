Rangers vyrovnali v play off NHL sérii s Carolinou, Edmonton má mečbol

Hokejisté New Yorku Rangers s Filipem Chytilem v sestavě porazili ve druhém kole play off NHL doma Carolinu 4:1 a vyrovnali stav série na 2:2. Postupu do finále Západní konference se přiblížil Edmonton, který zdolal Calgary 5:3 a vede 3:1 na zápasy.

Skóre otevřel v New Yorku domácí útočník Frank Vatrano z přesilové hry a ještě v úvodní třetině zvýšil Adam Fox. Třetí gól Rangers přidal ve 37. minutě z dorážky Mika Zibanejad. Brankáře Igora Šesťorkina, který v zápase kryl třicet střel, překonal jen Teuvo Teräväinen. Útočník Caroliny snížil v čase 46:33. O chvíli pozdějil ale uklidnil domácí čtvrtým gólem Andrew Copp, který byl se třemi body (1+2) vyhlášen první hvězdou utkání. Edmonton vedl po první třetině 3:0. Už po 21 sekundách hry skóroval do prázdné branky Ryan Nugent-Hopkins po špatné rozehrávce gólmana Jacoba Markströma. Z přesilové hry zvýšil Zach Hyman a přesnou střelou z mezikruží se ještě prosadil Evander Kane. Calgary snížilo v polovině utkání během 36 sekund na rozdíl jednoho gólu trefami Eliase Lindholma a Mikaela Backlunda. V oslabení vyrovnal Rasmus Andersson, jenž nachytal v 51. minutě gólmana Mikea Smithe nahozením kotouče z obranného pásma. Kuriózní branka ale s domácími neotřásla a v čase 56:33 rozhodl z dorážky Nugent-Hopkins. V závěru zpečetil výhru Kane, s 12 góly nejlepší střelec letošního play off. Dvě branky Edmontonu připravil Connor McDavid, který nasbíral ve vyřazovací části v jedenácti zápasech už 25 bodů (6+19). 2. kolo play off NHL: Východní konference - 4. zápas: NY Rangers - Carolina 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) Branky: 14. Vatrano, 16. Fox, 37. Zibanejad, 52. Copp - 47. Teräväinen. Střely na branku: 28:31. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Copp, 2. Lindgren, 3. Vatrano (všichni NY Rangers). Stav série: 2:2. Západní konference - 4. zápas: Edmonton - Calgary 5:3 (3:0, 0:2, 2:1) Branky: 1. a 57. Nugent-Hopkins, 19. a 60. E. Kane, 10. Hyman - 30. E. Lindholm, 30., Backlund, 51. Andersson. Střely na branku: 26:32. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Nugent-Hopkins, 2. Hyman (oba Edmonton), 3. E. Lindholm (Calgary). Stav série: 3:1.