Sport

Radost Olomouce uťali rozhodčí. Strhující bitvu tak ukončil Třinec

ČTK

Hokejisté Třince porazili ve druhém zápase předkola play off extraligy Olomouc 3:2 v prodloužení a zvýšili stav série na 2:0. Po neuznaném gólu Hanáků ukončil prodloužení Ondřej Kovařčík.

V souboji Třince a Olomouce se nebojovalo jen o puk. Matěj Kubiesa z Třince a Rayen Petrovický z Olomouce při vzájemné bitce.Foto: CTK
Připravujeme podrobnosti…

Předkolo play off hokejové extraligy - 2. zápas:

HC Oceláři Třinec - HC Olomouc 3:2 v prodl. (0:1, 2:1, 0:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 21. L. Hudáček (Marian Adámek, M. Kovařčík), 34. L. Hudáček (Flynn, Marian Adámek), 67. O. Kovařčík - 6. Navrátil (Rayen Petrovický, Nahodil), 36. Krastenbergs (Rašner, Škůrek). Rozhodčí: Jeřábek, Vrba - Lederer, Peluha. Vyloučení: 2:5. Využití: 1:0. Diváci: 5192. Stav série: 2:0.

Třinec: Mazanec - Marian Adámek, Marinčin, J. Galvas, Koch, Kundrátek, D. Musil, Nedomlel - A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Daňo, L. Hudáček, Kurovský - M. Růžička, Sikora, Kubiesa - Flynn, Miloš Roman, Hrehorčák - Cienciala. Trenér: Žabka.

Olomouc: Machovský - Rutar, Ondrušek, Stella, Cosgrove, Řezníček, Rayen Petrovický, Škůrek, Rašner - Orsava, D. Vitouch, Fridrich - Navrátil, Nahodil, Plášek - Krastenbergs, Kusko, Matýs - Doktor, Anděl, Ministr. Trenér: Róbert Petrovický.

Nejnovější
Fuel shortage due to rupture in Peru's main gas pipeline
ŽIVĚ Nafta v Česku zdražila o 6,10 Kč od začátku války na Blízkém východě

Cena nafty v ČR stoupla od začátku války na Blízkém východě 28. února v průměru o 6,10 koruny na 39,20 koruny za litr. Naposledy byla průměrná cena dieselu nad 39 korunami v dubnu 2024. Nárůst ceny u nejprodávanějšího benzinu Natural 95 byl v uplynulých dnech mírnější, v současné době se prodává u čerpacích stanic za průměrných 36,36 Kč za litr, což je o 2,75 koruny více než na konci února.

Poslankyně Svobodných Markéta Šichtařová na tiskové konferenci 10. března 2026. Šichtařová je členkou klubu SPD, protože Svobodní šli do voleb na kandidátce SPD.
Mlčící Šichtařová se po ostré kritice rozmluvila. A pak nečekaně složila mandát

Úterní jednání Poslanecké sněmovny se stalo v životě poslankyně Markéty Šichtařové (Svobodní) svým způsobem výjimečným dnem. Poté co byla kritizována řadou politiků i částí veřejnosti za to, že ve sněmovně vůbec nemluví a nepracuje ani v žádném výboru, konečně promluvila. A to dokonce hned dvakrát. Ovšem ještě v úterý večer svůj mandát nečekaně složila.

