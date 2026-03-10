Radost Olomouce uťali rozhodčí. Strhující bitvu tak ukončil Třinec

Hokejisté Třince porazili ve druhém zápase předkola play off extraligy Olomouc 3:2 v prodloužení a zvýšili stav série na 2:0. Po neuznaném gólu Hanáků ukončil prodloužení Ondřej Kovařčík.
Předkolo play off hokejové extraligy - 2. zápas:
HC Oceláři Třinec - HC Olomouc 3:2 v prodl. (0:1, 2:1, 0:0 - 1:0)
Branky a nahrávky: 21. L. Hudáček (Marian Adámek, M. Kovařčík), 34. L. Hudáček (Flynn, Marian Adámek), 67. O. Kovařčík - 6. Navrátil (Rayen Petrovický, Nahodil), 36. Krastenbergs (Rašner, Škůrek). Rozhodčí: Jeřábek, Vrba - Lederer, Peluha. Vyloučení: 2:5. Využití: 1:0. Diváci: 5192. Stav série: 2:0.
Třinec: Mazanec - Marian Adámek, Marinčin, J. Galvas, Koch, Kundrátek, D. Musil, Nedomlel - A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Daňo, L. Hudáček, Kurovský - M. Růžička, Sikora, Kubiesa - Flynn, Miloš Roman, Hrehorčák - Cienciala. Trenér: Žabka.
Olomouc: Machovský - Rutar, Ondrušek, Stella, Cosgrove, Řezníček, Rayen Petrovický, Škůrek, Rašner - Orsava, D. Vitouch, Fridrich - Navrátil, Nahodil, Plášek - Krastenbergs, Kusko, Matýs - Doktor, Anděl, Ministr. Trenér: Róbert Petrovický.
