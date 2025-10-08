První český gól. Čekalo se do třetího utkání, postarala se o něj ledově klidná hvězda

Po bezbrankové první třetině uvedl Nečas skóre do pohybu hned po 48 vteřinách druhé části.
Nathan MacKinnon obkroužil branku, našel českého parťáka, který se neukvapil, zachoval ledový klid a přesnou ranou překonal Darcyho Kuempera.
Ve třetím dějství se Nečas prosadil další milimetrovou střelou a v přesilovce zvýšil už na 4:0. Domácí pak stihli jen lehkou korekci stavu.
"První třetina z naší strany nebyla ideální, pak jsme se rozjeli," pochvaloval si Nečas, jenž má za sebou první předsezonní kemp v Coloradu.
"Dost mi to pomohlo. Měl jsem čas na to, abych v klubu všechny poznal a teď se o to víc těším na sezonu," prohlásil český hráč, který přišel v lednu z Caroliny.
MacKinnon se díky asistenci u Nečasovy první branky vyrovnal Joeovi Sakicovi v čele historického bodování klubu. Ve druhé třetině se kanadský útočník podílel na gólu Artturiho Lehkonena a s 1017 body Sakica předstihl.
Nová sezona NHL začala výhrou obhájců Stanley Cupu z Floridy. O vítězství 3:2 nad Chicagem rozhodl ve třetí třetině Jesper Boqvist.
"Chtěli jsme dva body a máme je. Hned na začátku sezony jsme všem ukázali, jaký je náš cíl. Teď v tom musíme pokračovat," vyhlásil Boqvist, který na Floridě odstartoval svou druhou sezonu.
Panthers před zápasem vyvěsili pod strop Amerant Bank Areny plachtu připomínající druhý ligový triumf v klubové historii.
"Užili jsme si to, ale už jsme připraveni otočit stránku. Je zvláštní sledovat, jak pod strop stoupá něco, co tam zůstane navždy. Bylo to emotivní, ovšem dokázali jsme ty emoce přenést do zápasu a sezonu jsme začali opravdu dobře," liboval si Brad Marchand, jenž se po březnovém příchodu z Bostonu zařadil mezi tahouny Panthers.
Náladu v táboře šampionů nezkazily ani dvě inkasované branky, o které se postarala druhá útočná formace Blackhawks. Teuvo Teräväinen a Frank Nazar zápas zakončili s bilancí 1+1, Tyler Bertuzzi si připsal dvě asistence.
"Každý tým má výkyvy, jednou je dole a jednou nahoře. Je to přirozené, ale je potřeba, abychom v těch horších fázích zbytečně moc nepropadávali," apeloval kouč Jeff Blashill po debutu na lavičce Chicaga.
"Nemůžeme soupeře pouštět do jednoduchých šancí, oni se do nich dokážou dostat i bez naší pomoci," doplnil.
Ve druhém utkání sezony poslal Pittsburgh v newyorské Madison Square Garden na konci první třetiny do vedení Justin Brazeau, na další gól ale fanoušci čekali téměř 40 minut.
V čase 57:48 se radoval opět Brazeau, jenž využil soupeřova risku bez brankáře, a o 20 vteřin později pečetil výhru Penguins dalším gólem do prázdné klece Blake Lizotte.
Čistým kontem se při své premiéře v brance Penguins blýskl Lotyš Artūrs Šilovs. Čtyřiadvacetiletý gólman, který před startem aktuální sezony odchytal v základní části NHL pouhých 19 zápasů za Vancouver, kryl v duelu s Rangers 25 střel a byl vyhlášen první hvězdou zápasu.
Výsledky NHL:
Los Angeles - Colorado 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)
Branky: 56. Fiala - 21. a 51. Nečas, 27. Malinski, 35. Lehkonen. Střely na branku: 25:23. Diváci: 18.145. Hvězdy zápasu: 1. Nečas, 2. MacKinnon, 3. Lehkonen (všichni Colorado).
NY Rangers - Pittsburgh 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Branky: 20. a 58. Brazeau, 59. Lizotte. Střely na branku: 25:30. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Šilovs, 2. Brazeau (oba Pittsburgh), 3. Šesťorkin (NY Rangers).
Florida - Chicago 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)
Branky: 12. Greer, 15. Verhaeghe, 50. J. Boqvist - 11. Nazar, 22. Teräväinen. Střely na branku: 37:20. Diváci: 19.655. Hvězdy zápasu: 1. J. Boqvist, 2. Samoskevich, 3. Greer (všichni Florida).