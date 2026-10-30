Proti Rusům na MS budeme protestovat, oznámil Šťastný. Hašek mluví o reklamě na válku

Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé) pošle Sportovnímu arbitrážnímu soudu (CAS) oficiální protest kvůli jeho rozhodnutí, že ruské týmy se mohou s okamžitou platností znovu účastnit hokejových šampionátů.
Šťastný řekl, že dlouhodobě nesouhlasí s tím, aby ruští sportovci po dobu ruské agrese na Ukrajině startovali na mezinárodních soutěžích pod ruskou vlajkou, symboly a s ruskou státní hymnou.
Šéf resortu uvedl, že s rozhodnutím arbitrážního soudu nesouhlasí a bude i této organizaci zasílat oficiální protest. Ministr doplnil, že nemá žádnou legislativní možnost bránit českým sportovcům v účasti na událostech, kde mohou soupeřit s Rusy. "A ani to nechci dělat, protože bych pokládal za nepatřičné poškozovat jejich sportovní kariéru kvůli této věci," uvedl.
Ruské hokejistky by také měly v lednu přijet na mistrovství světa kategorie do 18 let, které se uskuteční v Ostravě-Porubě. "Věřím, že hokejový svaz bude respektovat tuto moji pozici, to znamená jejich účast bez vlajky, bez státních symbolů a bez hymny. Co se týče jejich vstupu na území ČR, to podléhá standardní vízové politice stejně jako pro jiné ruské občany a spadá to pod ministerstvo vnitra," uvedl.
Na překvapivé rozhodnutí CAS okamžitě zareagoval také bývalý brankář Dominik Hašek. Doufá, že konání takových akcí zabrání jednotlivé pořadatelské země a jejich ústavní činitelé. Opak by podle něho znamenal další obrovskou reklamu na válku.
"Věřím, že ať už naši zákonodárci nebo lidé v čele EU (Evropská unie) a NATO (Severoatlantická aliance) nebudou strkat hlavu do písku nebo pokrytecky kritizovat jednotlivé federace, svazy a sportovce, ale začnou nastavovat takové mechanismy, aby ta obrovská reklama na ruskou imperialistickou válku, kterou by uspořádání každé takové akce znamenalo, byla zakázána. Je to ostatně něco, po čem volám od začátku války," zdůraznil Hašek.
Uskutečnění akce za účasti Ruska, které IIHF vyřadila ze soutěží v únoru 2022 po napadení Ukrajiny a z bezpečnostních důvodů při stále pokračujícím konfliktu zákaz naposledy letos v lednu prodloužila, by z jeho pohledu bylo legalizováním ruských válečných zločinů.
"Tohle není věcí jednotlivých federací, ale každé země, aby bylo jakékoliv reklamě na ruskou imperialistickou válku zamezeno. Každá taková akce bude znamenat další tisíce a desetitisíce mrtvých," prohlásil Hašek.
"Jestli nám jde opravdu o lidské životy, je třeba nastavit zákony tak, aby k něčemu takovému nedocházelo. A toho lze snadno dosáhnout, protože zákony každé země jsou nadřazené sportovním pravidlům a zákonům sportovních akcí," dodal.
ŽIVĚ Kyjev čelil dalšímu ruskému raketovému útoku, nejméně jeden člověk zahynul
Ukrajinské hlavní město Kyjev čelilo ve čtvrtek večer dalšímu ruskému raketovému útoku, který poškodil několik budov, uvedl starosta Vitalij Kličko. Podle kyjevské vojenské správy zahynul nejméně jeden člověk. Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) ve čtvrtek mimoto podle agentury Reuters uvedla, že dronový útok zabil jednoho ze zaměstnanců ukrajinské jaderné elektrárny Záporoží.
Výbuch ve Strnadově továrně na munici. Vyráběla pro Ukrajinu. Na místě jsou ranění
Vyrábí se tu prach, dělostřelecká munice, náboje do tanků. Továrna jede na tři směny, 24 hodin denně. A 90 procent vyrobené munice je pro Ukrajinu. To je španělská Fábrica de Municiones de Granada v jižním Španělsku. V pátek 30. října zde došlo k výbuchu a požáru. Podle všeho nejde o sabotáž, ale o nehodu. Továrna patří koncernu Czechoslovak Group miliardáře Michala Strnada.
Mám toho dost. Hvězda odmítá dál hrát za svůj tým, jen těchto 10 je pro ni přípustných
Napětí mezi hokejovým Detroitem a útočníkem Dylanem Larkinem vrcholí. Hvězdný Američan delší dobu usiluje o výměnu do jiného týmu NHL a teď se rozhodl ji urychlit. Odmítá za Red Wings dál nastupovat, za což si vysloužil suspendaci, během které mu nebude chodit výplata.
V Německu a Francii se v sobotu chystají protesty proti drahotě i vládní politice
Po celém Německu a ve Francii se v sobotu očekávají rozsáhlé demonstrace. Zatímco v 67milionové Francii se protesty, k nimž vyzvalo hnutí žlutých vest, uskuteční už třetí sobotu v řadě, 83milionové Německo se k protestní vlně připojí poprvé. K demonstracím vyzvala iniciativa Gen Z regelt (Generace Z to zařídí), která požaduje více peněz pro školy a také opatření proti rostoucím životním nákladům.
Při srážce vlaků ve Španělsku zemřel český občan, potvrdilo ministerstvo
Mezi zatím 69 oběťmi středeční srážky vlaků ve Španělsku je i několik cizinců. České ministerstvo zahraničí v pátek sdělilo, že mezi mrtvými je i jeden český občan. Podle španělských médií je potvrzeno, že při nehodě mimo jiné zemřely dvě osoby z Argentiny a jedna z Portugalska.